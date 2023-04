Dacia, la regina indiscussa del Gpl

Leader indiscusso nel mercato auto Gpl da oltre quattro anni. Oltre il 40% di market share. In vetta alla classifica per vendite ai privati nel primo trimestre 2023 con 22.700 immatricolazioni. Per Dacia parlano i numeri. Vincenti e prorompenti. Segno che l’evoluzione del brand col piano di De Meo chiamato Renaulution e iniziato a gennaio 2021 sta dando i suoi frutti.

Il miglior rapporto qualità-prezzo non è l’unica arma di seduzione di Dacia. C’è il capitolo autonomia, quello dei consumi, della leggerezza. Perché più la vettura è leggera, più ne guadagna in termini di eco-sostenibilità. Con la sua offerta ECO-G, l’unica disponibile su tutte le vetture termiche della gamma (Duster, Sandero Streetway e Stepway, Jogger), Dacia offre soluzioni di mobilità ecosostenibili ed in linea con il potere di acquisto dei propri clienti. Dal 2009 sono oltre 625.000 i veicoli GPL venduti da Dacia in Europa e 245.000 in Italia. Un altro punto di forza è rappresentato dala doppia motorizzazione benzina-GPL che permette risparmio e la garanzia di avere, con un pieno di benzina e GPL, circa 1.200 km di autonomia.

La tecnologia gpl è integrata nel motore TCe 100 ECO-G in fabbrica, direttamente sulle catene di montaggio. Un motore - che pesa solo 85 kg - a iniezione turbo indiretta a tre cilindri che garantisce una potenza di 74kW (100 CV) e una coppia massima di 170 Nm in modalità GPL. Trasmissione manuale a sei rapporti.

Con una vettura GPL, il cliente non rinuncia a nulla dal momento che la capacità del bagagliaio è invariata rispetto ai modelli benzina perché l’impianto prende il posto della ruota di scorta, garantendo il massimo volume di carico. Con un solo tasto è possibile passare con semplicità dalla modalità benzina a quella GPL ed i rifornimenti sono a portata di mano grazie alla rete di oltre 4.500 stazioni di servizio sul territorio italiano. Con la doppia alimentazione benzina-GPL si ottiene un 40% di risparmio sul carburante, un aumento del 10% sull'efficienza delle prestazioni e del 60% sull’autonomia e un -10% di emissioni di CO₂ rispetti ai modelli solo a benzina.

Prezzi

Parliamo invece dei prezzi di listino, a partire proprio dalla “nostra”

Dacia Jogger: “Essential” a 17.800 euro, “Expression” a 19.700 euro, “Extreme” a 20.700 euro ed “Extreme Up” a 21.200 euro.

Dacia Sandero Streetway: “Essential” da 14.300 euro ed “Expression” da 15.250 euro.

Dacia Sandero Stepway: “Essential” da 15.700 euro, "Expression” da 16.550 euro, “Extreme” da 17.550 euro ed “Extreme Up” da 18.050 euro.



Dacia Duster: “Essential” da 18.500 euro; “Expression” da 19.400 euro, “Journey” da 20.700 euro, Journey Up da 21.000 euro ed Extreme 21.550 euro.