De Meo avverte: "Così i cinesi possono utilizzare l'elettrico sul mercato"

L'ultima eurofollia riguarda il blocco definitivo alla vendita di auto e altri veicoli inquinanti (alimentati a benzina e diesel) di nuova immatricolazione a partire dal 2035, sempre con la stella polare del passaggio definitivo alla produzione di auto elettriche. Tuttavia una mossa del genere in nome della transizione energetica rischia di essere controproducente e potrebbe comportare danni alla stessa Europa. A mettere in guardia sui potenziali rischi è stato Luca De Meo, ceo di Renault.

La minaccia cinese

L'amministratore delegato del Gruppo, nell'intervista rilasciata a Il Sole 24 Ore, ha fatto notare che tutti i motori a combustione interna " andranno fuori dal mercato dal 2025 ". Un contesto che vede arrivare Renault " con 6-7 prodotti puramente elettrici " e coprire l'80% del mercato. " Siamo fra i primi tre costruttori meglio posizionati nella catena dell'auto elettrica ", ha dichiarato. Ovviamente non possono passare inosservati i pericoli che potrebbero delinearsi all'orizzonte.

De Meo ha posto l'attenzione sul fatto che i cinesi " hanno più controllo di noi sulla catena del valore " e risultano essere in grado di " utilizzare l'elettrico per conquistare quote di mercato ". La scelta potrebbe finire per favorire altri mercati e altri costruttori penalizzando l'Europa. " Poi esiste una asimmetria a livello di competizione tra le 'placche' America, Europa e Cina che le autorità devono correggere ", ha aggiunto. Specificando di non voler parlare di protezionismo, ma che si tratta di " non essere naif e di fare rispettare un principio di reciprocità ".

La politica industriale per l'auto in Ue

Il ceo del Gruppo Reanult è stato inoltre interpellato sulla politica industriale per l'auto in Europa. A tal proposito ha rimarcato il fondamentale aspetto secondo cui questa industria " pesa per 13 milioni di posti di lavoro, che equivale al 7% della popolazione attiva in Europa, l'8% del Pil, 80 miliardi nella bilancia commerciale continentale, 400 miliardi di tasse legate alla mobilità ".

De Meo non ha nascosto i rischi per il fatto che un'intera industria punti su un solo tipo di alimentazione, sottolineando che il principio della neutralità tecnologica deve essere rispettato dalle regolamentazioni: " Noi produttori di auto intendiamo dire la verità. E la verità è che dobbiamo guardare all'intero ciclo, cradle to grave, e non al tank to wheel. Così, se il nemico è la CO2, ci si apre ad alternative. Che possono essere il motore a combustione con dei mix di carburanti meno impattanti come gli e-fuels o il biodiesel ".