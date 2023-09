DR 5: perché sceglierla e perché no?

DR 5 è un SUV che ha conquistato in Italia un successo notevole, per via del suo buon rapporto prezzo-qualità ma anche per uno stile che sicuramente non passa inosservato.

Esteticamente ha le sembianze di un “Urban SUV” e proporzioni compatte. La DR 5 ha una lunghezza di 4,35 metri e un passo di 2,63 metri, numeri che dimostrano come lo spazio nell’abitacolo sia stato ben studiato per ospitare comodamente cinque persone.

Stile e dotazione

Un frontale caratterizzato da un’ampia griglia a sbalzo rispetto al cofano, presenti anche gruppi ottici DRL a LED e uno skid plate che incorpora tre prese di aerazione. Un profilo aerodinamico e fari posteriori tridimensionali, i cerchi sono da 18 pollici, il doppio terminale di scarico è integrato nell’estrattore aria posteriore, basso il coefficiente di penetrazione aerodinamico.

Nell’abitacolo la plancia ha una linea pulita ed essenziale, l’ampio display centrale touch da 9 pollici consente di accedere alle varie funzioni di bordo, prevista la piena compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto.

La strumentazione incorpora un LCD da 7 pollici che prevede la possibilità di scegliere tra tre differenti temi: Dynamic, Fantasy e Passinoate.

Gli interni in ecopelle, il climatizzatore a controllo automatico e il tetto elettrico completano una dotazione di serie ricca.

Motore

La DR 5 è spinta da un motore aspirato benzina da 116 cavalli che sprigiona una coppia massima di 143 Nm a 4.000 giri al minuto. La trasmissione manuale è a 5 marce, a richiesta è disponibile anche con la doppia alimentazione benzina / GPL.

Secondo quanto dichiarato dalla DR Automobiles, la DR 5 ha bassi consumi ed emissioni, l’utilizzo del telaio 6D-Body prevede molteplici connessioni ad anello longitudinale che influiscono favorevolmente sulla rigidità strutturale in caso di impatto frontale e laterale. Il montante B è realizzato in acciaio di terza generazione.

Perché comprare DR 5

Un SUV dalle dimensioni giuste che consente di districarsi bene nel traffico ma anche di affrontare un viaggio comodamente e con tutti i comfort di un modello di fascia superiore, sicuramente la DR 5 punta sul favorevole rapporto prezzo-qualità e su un design accattivante.

La doppia alimentazione benzina / GPL consente di aumentare l’autonomia, con il pieno di benzina e GPL è possibile superare ampiamente i 1.000 km. Un altro vantaggio della variante BiFuel è l’installazione dell’impianto GPL direttamente in fabbrica, con tutta la garanzia del caso.

Perché non comprare DR 5

Non sempre il favorevole rapporto prezzo-qualità ha dei risvolti positivi in termini di qualità percepita, le plastiche sono rigide, i rivestimenti in ecopelle con il tempo sono soggetti a un’usura precoce, l’impianto d’infotainment non è tra i più avanzati, confrontandolo con la concorrenza è evidente la sua tecnologia datata, anche lo schermo non è sempre ben visibile.

Il motore, un quattro cilindri aspirato da 116 cavalli, ha una potenza non adeguata alla massa, la DR 5 non è un fulmine in accelerazione e ripresa, sarebbe preferibile una trasmissione a 6 marce anche per abbattere i consumi.

Su strada il rollio è pronunciato, nei cambi di direzione il peso si fa sentire, la DR 5 è un SUV compatto che si rivolge a un pubblico che cerca un’auto conveniente pur rinunciando a una qualità ancora lontana dalla concorrenza tedesca.