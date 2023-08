Alfa Romeo Tonale - Perché sceglierla e perché no?

Alfa Romeo Tonale è un SUV compatto di grande successo. Presentato in anteprima assoluta sotto forma di concept in occasione del Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra nel 2019, il nuovo Sport Utility Vehicle del Biscione ha rapidamente conquistato il consenso degli automobilisti europei, risultato così tra i modelli più venduti nel suo segmento di mercato.

Complice uno stile che non passa inosservato, la nuova Tonale è un’Alfa Romeo in tutto e per tutto e ciò lo si evince non solo dalla cura dei particolari, ma anche dal suo comportamento dinamico, un SUV veloce quanto sicuro, divertente quanto stabile e dotato di una tecnologia evoluta.

Nonostante il suo posizionamento tendenzialmente alto, le sue dimensioni sono compatte, la nuova Alfa Romeo Tonale è lunga 4,53 metri, larga 1,84 metri e alta 1,6 metri.

Colpisce il frontale dominato dalla nuova fanaleria “3+3” con fari Full-LED Adaptive Matrix che ricordano quelli della storica Alfa Romeo SZ, sono stati sviluppati dalla Marelli e si compongono di tre moduli: luci diurne, indicatori di direzione e dispositivo “Welcome and Goodbye” una funzione che si attiva ogni qualvolta il guidatore apre e chiude l’auto.

I nuovi fari garantiscono anche una illuminazione continua in base alla velocità, il tutto senza abbagliare i veicoli che provengono nel senso opposto di marcia, un apposito modulo, il terzo invece, si attiva automaticamente in caso di svolta in curva per una migliore illuminazione laterale e visibilità.

La nuova Alfa Romeo Tonale ha portato al debutto l’esclusiva tecnologia NFT (acronimo di Non-Fungible Token), un registro virtuale, inviolabile, che raccoglie le principali informazioni su ogni singola vettura, un vero e proprio diario che costituisce anche un’utile e veritiera certificazione della vettura e che può assumere un ruolo fondamentale in termini di garanzia della vettura e del suo valore residuo, in quanto, sul mercato dell’usato, la certificazione NFT rappresenta un ulteriore elemento di credibilità del venditore con l’acquirente che saprà così con certezza i km percorsi dalla vettura usata e le principali informazioni inerenti tagliandi di manutenzione effettuati e campagne richiamo.

Ad un’estetica che non passa inosservata si abbina una sicurezza che fa uso di avanzati sistemi di assistenza alla guida, tra questi l’Intelligent Adaptive Cruise Control, il Lane Centering e il Traffic Jam Assist, dispositivi che regolano automaticamente la velocità della vettura in funzione del veicolo che precede, che si occupano del mantenimento della carreggiata e di tenere sott’occhio i limiti di velocità previsti in funzione del tratto extraurbano e autostradale che si sta attraversando.

Utile sempre ai fini della sicurezza il Blind Spot Detecion che rileva la presenza di veicoli e oggetti in prossimità di angoli ciechi al fine di evitare possibili collisioni, il Rear Cross Path Detection invece si rivela particolarmente utile in retromarcia, grazie alla telecamera a 360 gradi ad alta risoluzione con griglia dinamica.

Motorizzazioni e versioni

Disponibile con motorizzazioni benzina e Diesel, la Tonale vanta due livelli di elettrificazione, Hybrid e Plug-In Hybrid, la prima si caratterizza per la presenza di motorizzazioni potenti e parche nei consumi, debutta in occasione del lancio del SUV di Arese la nuova unità Hybrid GT (acronimo di Variable Geometry Turbo) da 160 cavalli che abbina un motore endotermico a un’unità elettrica P2 d 48 Volt da 15 kW e 55 Nm di coppia massima, il cambio è un automatico doppia frizione Alfa Romeo TCT a sette rapporti. La versione d’accesso invece ha la stessa configurazione ma una potenza inferiore, 130 cavalli.

La versione di punta della Tonale è la Plug-in Hybrid Q4 da 275 cavalli, modello dalle prestazioni brillanti come testimoniato dallo 0 - 100 km/h in soli 6,2 secondi e dalla sua capacità di percorrere fino a 60 km in modalità zero emissioni.

Per gli estimatori dell’alimentazione Diesel, la Tonale è offerta anche con questa tipologia di alimentazione, si tratta in questo caso di un nuovo motore Diesel da 1.6 litri da 130 cavalli per 320 Nm di coppia massima, abbinato ad un cambio automatico doppia frizione a 6 rapporti Alfa Romeo TCT. La trazione è anteriore.

Perché comprare Alfa Romeo Tonale

Ha personalità e rappresenta il primo SUV compatto Alfa Romeo, ampia l’offerta per le motorizzazioni, su strada convince per il suo comportamento dinamico e per la sua capacità di trasmettere al guidatore fiducia e feeling. La tecnologia presente a bordo è notevole, nell’abitacolo varie le porte USB e USB-C presenti anche al retro, la strumentazione abbina una grafica tradizionale a un pratico e completo computer di bordo in grado di fornire una moltitudine di informazioni, dall’autonomia residua e velocità media fino all’impianto audio selezionato.

Bello il volante a tre razze provvisto di pulsante di accensione, i paddle (presenti sulle versioni con cambio automatico) sono in alluminio ricavati dal pieno, hanno dimensioni generose e sono fissi, soluzione che ne consente un veloce e facile azionamento. Il manettino che permette al guidatore di selezionare le varie modalità di guida (DNA) ha il suo fascino, accattivanti e di effetto i loghi Alfa Romeo impressi sui poggiatesta anteriori.

Lo spazio a bordo è notevole, anche persone di statura superiore al metro e ottanta, possono comodamente sedere sul divano posteriore, presente una bocchetta di aerazione centrale che contribuisce ad aumentare il comfort dei passeggeri, così come la doppia presa USB e USB-C.

La plancia della nuova Alfa Romeo Tonale ospita un doppio display di generose dimensioni (in totale i due schermi raggiungono i 22,5 pollici), il quadro strumenti si avvale di un display TFT da 12,3 pollici, quello centrale invece è da 10,25 pollici e si ispira nel design e modalità di funzionamento ai più recenti smartphone. Ogni utente può personalizzare la propria schermata di accesso così come tutte le funzionalità con un semplice drag and drop.

All’esterno da segnalare le pinze Brembo di colore rosso sulle versioni più sportive, il trilobo anteriore tridimensionale e i nuovi cerchi in lega leggera a cinque fori che riprendono il design delle versioni classiche del passato.

Estetica, tecnologia e dinamica di marcia sono tra i plus del nuovo SUV compatto Alfa Romeo.

Perché non comprare Alfa Romeo Tonale

Ci si aspetterebbe qualcosa in più in termini di finiture, il bagagliaio la cui capacità supera i 500 litri è provvisto di un vano inferiore, di luci interne e di anelli di ancoraggio, tuttavia ha una “bocca” abbastanza stretta che ne impedisce lo stivaggio di bagagli larghi e oggetti voluminosi.

La zona alta della plancia è rivestita con materiali morbidi, quella inferiore così come le portiere sono realizzate in plastica dura che con il tempo può graffiarsi, il cassetto anteriore è privo di serratura, le portiere posteriori hanno una conformazione, una volta aperte, irregolare che impone alle persone più alte una certa attenzione per evitare di battere la testa. Stranamente non sono previste per i passeggeri posteriori delle maniglie.

La visibilità posteriore non è delle migliori, la particolare conformazione del lunotto che ricorda quello della Alfa Romeo 147, obbliga il guidatore ad affidarsi in retromarcia, alle immagini fornite dalla telecamera anteriore e posteriore.