Ds e la nuova collezione Antoine de Saint-Exupéry

Ascolta ora 00:00 00:00

Si vola. Con la fantasia. Con i sogni. E come potrebbe essere altrimenti quando la presentazione della nuova Ds Collection Antoine De Saint-Exupery avviene in una location che i sogni e la fantasia è come se li accogliesse, puntualmente, proprio lì, al decollo e all’atterraggio, sulle piste dello storico aeroporto di Bresso, alle porte di Milano dove il volo amatoriale diventa realtà e la passione si coniuga con l’emozione. La Collection 2024 DS nasce quindi come omaggio ad un simbolo della storia della Francia. Un uomo che è stato, nel contempo, poeta e viaggiatore, scrittore ed eroe. Fortemente ispiratori, i suoi racconti -come ha spiegato Alessandra Mariani direttore marketing di Ds Automobiles- danno origine a tre modelli con caratteristiche distintive, legati a quattro delle sue opere: Il Piccolo Principe, Corriere del Sud, Cittadella e Volo di notte.

Proposta sui modelli DS 3, DS 4 e DS 7, la Collection Antoine de Saint-Exupéry introduce una esclusiva firma condivisa, strettamente legata alla storia di questo straordinario aviatore e narratore nell’ottantesimo anniversario della sua tragica scomparsa durante una delle sue, ennesime, rischiose, missioni aeree. E di motivi in più per scoprire o riscoprire Antoine De Saint Exupery nella nuova Collection Ds se ne trovano tanti, a cominciare dal fatto che ogni modello è disponibile in uno speciale colore “Volo di notte”, una vernice perlacea composta da pigmenti che creano delicati riflessi dorati, come un cielo stellato all’alba. Mentre gli interni ricreano l’atmosfera che circondava gli aviatori della prima metà del XX secolo con una calda e resistente pelle nappa marrone criollo e selleria in pelle accompagnata da una nuovissima tecnica di ricamo sul rivestimento del cruscotto per evocare la scia di un aereo.

Diversi badges interni ed esterni, così come i loghi sui battitacchi, completano l’esclusiva impronta stilistica della Collection Antoine de Saint-Exupéry riportando citazioni e disegni, tratti dalle opere ispiratrici, insieme con la firma di Antoine de Saint-Exupéry integrata da un logo che evoca la fusoliera di un aereo. L’elica al centro ricorda una stella che potrebbe essere utilizzata come guida dagli aviatori e, più in generale, dai viaggiatori. E infatti, proprio per celebrare il lancio di questa Collection, ai primi 80 clienti europei verrà offerto un certificato con il nome di una stella. “Per quelli che viaggiano, le stelle sono delle guide”, è per esempio la citazione tratta dal “Il Piccolo Principe” che troviamo sul primo modello della nuova Collection, la DS 3 Antoine De Saint-Exupery disponibile nelle versioni E-Tense 100%, elettrica, Hybrid, PureTech 130 benzina e BlueHDi 130 Diesel. “Le stelle determinano la vera distanza per noi”, tratta dal Corriere del Sud è il fil-rouge della DS4 mentre “È la via del dialogo tra le stelle e noi” da “La saggezza delle sabbie” è quella riservata alla DS7 che si ritrova nella raccolta di riflessioni sulla condizione umana, pubblicata postuma. Raffinatezza, comfort e dettagli di savoir faire francese completano il quadro di eleganza della Collection che tutte queste vetture adottano a prescindere dal tipo di motorizzazione.

Numerosi gli Adas, sistemi di infotainment con schermo centrale da 10 oppure 12 pollici di diagonale e i sedili a regolazione elettrica dotati anche di sistema di ventilazione nelle vetture DS7.Con il debutto della gamma Saint-Exupéry DS Automobiles porta anche nel 2024 il concetto di offrire ai propri clienti una vera e propria collezione annuale sempre più ricercata nella sua unicità. Per DS3 troviamo la variante solo elettrica accanto a quelle termiche e ibride, ad un prezzo di listino di 46.050 euro per la versione E-Tense. Nella gamma DS4 le versioni disponibili sono di tipo ibrido oppure Plug-In con una potenza massima di 225 cavalli e proposta ad un listino di 54.600 euro.

A chiudere l’offerta la gamma DS7 con due versioni Plug-In Hybrid rispettivamente da 300 e 360 cavalli di potenza proposte con allestimento Saint-Exupéry rispettivamente a 64.200 euro e 68.800 euro, entrambe dotate di trazione 4x4