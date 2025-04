Ducati Panigale V4 Lamborghini: potenza, stile ed esclusività

Ascolta ora 00:00 00:00

I punti chiave Ducati Panigale V4 Lamborghini in edizione limitata

Quando due icone come Ducati e Lamborghini si incontrano, il risultato è qualcosa che va oltre la tecnica, abbracciando l’emozione pura. Il nuovo capitolo di questa collaborazione d’eccellenza è stato svelato in occasione dell’edizione 2025 della Milano Design Week, con una presentazione spettacolare al Teatro Alcione. Due simboli del Made in Italy hanno condiviso la scena: la Ducati Panigale V4 Lamborghini e la Lamborghini Revuelto.

Un connubio che celebra l’alta ingegneria, lo stile inconfondibile e la volontà di spingersi oltre i limiti. La Ducati Panigale V4 Lamborghini si basa sulla versione "S" della superbike bolognese, ma adotta una veste completamente rinnovata: design rivoluzionario, dettagli ispirati alla supercar Revuelto e prestazioni da riferimento.

Il motore Desmosedici Stradale sprigiona una potenza massima di 218,5 CV, circa 2 CV in più rispetto alla S, risultato reso possibile grazie a una mappatura dedicata della centralina e allo scarico Akrapovic in titanio con fondelli in carbonio.

L’ampio utilizzo della fibra di carbonio ha permesso di contenere il peso a 185 kg, con un eccezionale rapporto potenza/peso di 1,18 CV/kg, superiore a quello della V4 S.

Esteticamente, colpiscono i nuovi profili alari anteriori, progettati per aumentare la deportanza alle alte velocità. Il serbatoio ha un tappo racing in alluminio ricavato dal pieno, mentre la sella, rifinita in materiale pregiato, richiama gli interni della Revuelto. La livrea esclusiva alterna dettagli in Verde Scandal, Grigio Telesto e Grigio Acheso, su fondo nero con trama del carbonio a vista.

Ogni elemento è pensato per l’utilizzo più sportivo: pedane regolabili, frizione a secco, leve lavorate dal pieno, convogliatori per le pinze freno, kit per la pista che comprende anche la cover frizione aperta in carbonio e il sistema per rimuovere targa e specchi.

Anche la grafica della strumentazione è esclusiva e si abbina alla chiave numerata con inserti in alluminio.

La produzione sarà limitata a 630 esemplari, ciascuno consegnato in una cassa in legno personalizzata, con cavalletto posteriore in tinta.

Per chi cerca l’esclusività assoluta, Ducati propone la versione Speciale Clienti: 63 unità riservate ai proprietari Lamborghini che, insieme al Centro Stile Ducati, potranno personalizzare ogni dettaglio, dalla livrea al colore del cavalletto fino all’incisione sulla piastra di sterzo.

La Lamborghini Revuelto, dal canto suo, si presenta come l’erede spirituale della Miura, della Countach e della Diablo. Spinta da un powertrain ibrido plug-in da 1015 CV, unisce un V12 termico a tre motori elettrici, abbinati a un innovativo cambio doppia frizione.

Con una scocca ultraleggera in fibra di carbonio, accelera da 0 a 100 km/h in soli 2,5 secondi, toccando una velocità massima oltre i 350 km/h.

Due capolavori su due e quattro ruote, legati da una filosofia comune: emozionare, coinvolgere, conquistare.