e-ROUTES: ecco come Citroen vuole semplificare i viaggi con l'auto elettrica

Si chiama e-ROUTES ed è l'ecosistema di Citroen per semplificare la pianificazione dei viaggi con le auto elettriche. La vediamo sotto forma di app per i nostri smartphone, Android e iOS, ma definirla app sarebbe una semplificazione perché in realtà dietro all'interfaccia c'è un algoritmo che promette di essere molto potente e versatile.

In attesa del debutto ufficiale, ho potuto farmi spiegare le funzioni più evolute dell'app da parte di chi l'ha creata e ci ha lavorato.

Come funziona e-ROUTES

Innanzitutto il sistema si collega all'auto elettrica (scopri qui i termini da conoscere) e da questa preleva, in tempo reale, i dati con cui alimentare l'algoritmo di pianificazione. Quali? Tra questi c'è lo stato della batteria, ma anche il consumo, le temperature e via dicendo.

e-ROUTES è un'app standalone, non è integrata nelle app come MyCitroen e l'utente la scaricherà sul suo smartphone. Il nostro obiettivo era quello di rendere l'esperienza di viaggio il più semplice possibile anche per quei conducenti che non sono esperti di mobilità elettrica.

Dopo aver dato in pasto i dati all'algoritmo, l'app va a considerare le preferenze dell'utente, quelle che tutti noi andiamo a selezionare tramite lo schermo del nostro smartphone. Qui possiamo scegliere ad esempio quanta carica residua vogliamo avere all'arrivo, per quei viaggi che non si concludono a destinazione ma prevedono, giunti ad esempio alla meta, di effettuare poi qualche percorso più breve nei dintorni.

E se stiamo pianificando una partenza fra qualche giorno? In quel caso possiamo impostare anche la percentuale di batteria che la nostra auto avrà prima di avviarci, ipotizzando ad esempio che non riusciremo a caricarla al 100% entro l'inizio del viaggio.

Pianificare i viaggi

e-ROUTES è anche un pianificatore di viaggio, quindi possiamo scegliere più di una tappa così da segnalare all'algoritmo i punti in cui effettueremo una sosta: utile per l'agente di commercio che visita più clienti, così come per la famiglia che ha programmato una piccola vacanza a più tappe. Quello che e-ROUTES promette di fare per noi, è incrociare tutte queste informazioni così da restituire l'itinerario migliore, ottimizzare le soste per la ricarica e toglierci lo stress di una pianificazione manuale.

Sempre tramite app, si possono scegliere i servizi di ricarica in base alle preferenze o al nostro abbonamento: se abbiamo una sottoscrizione a IONITY, ad esempio, potremo scegliere di fermarci solo a quelle colonnine.

Le opzioni, però, non si fermano qui. Con l'auto elettrica si può fare una sosta più lunga, magari perdendo un po' più di tempo ma poi evitando altri stop durante il percorso, oppure fare più soste brevi per sfruttare la parte di batteria in cui la ricarica è più rapida (10/20% fino all'80%). La scelta è dell'utente, e possiamo segnalarla all'app.

Ad ogni ricarica posso impostare la percentuale di batteria con cui arrivare alla colonnina: tramite un'opzione infatti si può definire, ad esempio, di arrivare alla stazione con almeno il 20% di batteria.

Infine, tramite mappa, si possono vedere le stazioni di ricarica nei dintorni. Se la colonnina è connessa, vedremo anche le informazioni sulla disponibilità in tempo reale.

Un'app completa

e-ROUTES non vive solo sul nostro smartphone: Citroen l'ha resa compatibile con Android Auto o Apple CarPlay. Collegando il nostro cellulare alla vettura, quindi, la navigazione avverrà direttamente sullo schermo dell'auto così da avere in un unico posto le informazioni sul percorso e sulle soste che dovremo affrontare.

Ovviamente e-ROUTES è compatibile con più veicoli: se abbiamo più auto elettriche, queste potranno essere associate e registrate, così che la pianificazione tenga conto delle specificità di ognuna.

In viaggio poi vedremo le indicazioni sugli autovelox, la possibilità di evitare i pedaggi o scegliere il tipo di strada e altro ancora, insomma tutte le opzioni più comuni che troviamo nei navigatori satellitari. Inoltre c'è il riconoscimento vocale, si tratta di quello integrato nel telefono (ad esempio Siri se stiamo usando un iPhone).

Essendo integrate, le ricariche vengono mostrate nel navigatore, con tutte le informazioni relative sulla disponibilità. Questo evita di avere in mano lo smartphone per controllare l'app delle colonnine mentre il navigatore lavora, isolato, sullo schermo della vettura.

Domande e risposte

Chi fornisce la cartografia per la navigazione?

Al momento questa è un'informazione riservata che non vorremmo condividere. Possiamo però dichiarare che è uno dei "leading provider" del mondo della navigazione satellitare.

Posso chiedere all'app di calcolare il percorso senza farmi uscire dall'autostrada, ma senza dove specificare un determinato fornitore (ad esempio Free-to-X)?.

Si, si potrà fare nella versione finale, questa che vedi è una versione abbastanza completa ma stiamo già lavorando su ulteriori funzionalità. Per il momento lanciamo l'app con quella che riteniamo essere la proposizione di valore attuale, e poi miglioreremo il prodotto con nuove funzionalità settimana per settimana.

Cosa succede se cambiano le condizioni di guida e il mio consumi?

In quel caso e-ROUTES, collegata in tempo reale con l'auto, andrebbe ad inviarmi una notifica e mi proporrebbe di anticipare (o posticipare) la sosta, proponendo un nuovo percorso che posso decidere di accettare o meno.

Posso intervenire manualmente decidendo di cambiare strategia, ad esempio arrivare a batteria scarica al posto del 25% che avevo impostato in origine come percentuale di arrivo?

Sì, si può fare. Basta cancellare la tappa per la ricarica (ad esempio l'ultima) e l'app mostrerà la nuova ipotesi di arrivo con la nuova percentuale di batteria prevista alla destinazione. Ad oggi non vedi questa opzione, ma sarà implementata nella versione finale.

L'algoritmo è proprietario o ve lo fornisce una terza parte?

Non possiamo svelarlo per il momento: il sistema è sviluppato da Stellantis da un team dedicato, ovviamente utilizziamo alcune componenti di terzi, ad esempio le mappe. L'algoritmo, e altre componenti, possono avere delle parti sviluppate da terzi, ma ad oggi non è un'informazione che possiamo condividere.

Integrazioni con i dispositivi indossabili?

Lo faremo tramite lo smartphone. L'app avrà un sistema di notifiche che ci avvisano su quando sta per terminare la carica prevista, e lo smartphone poi invierà la notifica al nostro dispositivo (ad esempio Apple Watch).

L'app e-ROUTES è gratuita?