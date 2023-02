Ricarica veloce in autostrada: tutte le colonnine Free To X per viaggiare con le auto elettriche

L’ultima volta in cui ci siamo occupati di viaggi più lunghi con le auto elettriche, quelli autostradali che potrebbero spaventare chi teme che la rete di ricarica sia insufficiente, abbiamo iniziato a scalfire la superficie raccontandovi delle opzioni disponibili. Ci sono i Supercharger di Tesla e le stazioni di IONITY, posti in prossimità delle uscite, ma c’è anche la rete di Free To X, un progetto dedicato alla ricarica all’interno delle aree di servizio della rete di Autostrade per l’Italia.

La creazione di queste colonnine a ricarica rapida, fino a 300 kW di potenza (clicca qui per scoprire cosa sono i kW), deriva da un progetto comune che vede diverse società collaborare per poter estendere il raggio di azione delle auto elettriche.

Il progetto Free To X: come funziona

Sebbene oggi ci siano già diverse stazioni, la rete è relativamente giovane e ha in programma un’importante accelerazione. La prima stazione HPC (ricarica ad alta potenza) è nata nell’area di servizio di Secchia Ovest nel maggio del 2021. Entro l’estate del 2023, in soli due anni dalla posa della prima “pietra”, si raggiungeranno 100 stazioni di ricarica sulla rete Aspi, ognuna posta a 50 chilometri dalla successiva così da permettere di viaggiare con un’auto elettrica da Nord a Sud. Oggi sono già 45 le stazioni di ricarica attive e ce ne sono ulteriori 21 già installate e in attesa dell’attivazione. I cantieri in corso sono 9 e cresceranno al ritmo di 4 o 5 stazioni al mese, raggiungendo a marzo 2023 la copertura di ogni Regione italiana grazie alle nuove attivazioni sulla A27.

Quando parliamo di stazioni, però, va ricordato che si intendono strutture con più punti di ricarica, più “spine” da collagare alla presa delle auto elettriche: ogni stazione integra infatti da 4 a 8 punti di ricarica con connettori in corrente continua (la maggior parte, quelli per la carica rapida) e in corrente alternata. Come si può ricaricare a queste stazioni? Abbiamo già visto che non esistono una tessera e un abbonamento di Free To X: per utilizzare queste colonnine utilizziamo infatti la tessera degli altri Mobility Service Provider come Enel X Way, BeCharge, Duferco Energia, Telepass, evway, Nextcharge e altri ancora. Qui trovate le tariffe e i costi degli abbonamenti per risparmiare sulla ricarica.

Esistono già, poi, stazioni che permettono di ricaricare senza tessere e senza app: l’area di Flaminia est, ad esempio, è stata la prima che nell’estate del 2022 ha integrato un sistema di pagamento tramite carta di credito o carta di debito (il bancomat in gergo), anche con lettore NFC. Infine, sebbene sia più facile associare Free To X alla rete autostradale, l’azienda ha in programma stazioni di ricarica nei punti di interesse principali. A Linate, ad esempio, è nata una postazione con 5 colonnine per la ricarica rapida a 300 kW che consentirà di caricare massimo 10 veicoli in contemporanea.

Tutte le stazioni Free To X in Autostrada

Per trovare le stazioni di ricarica Free To X nelle aree di servizio è disponibile l’app ufficiale o si possono utilizzare le applicazioni dei diversi fornitori (Enel X Way, BeCharge e via dicendo). In alternativa, ecco l’elenco completo delle stazioni ad oggi attive:

Secchia Ovest (A1 Milano–Bologna)

Flaminia Est (A1 Firenze–Roma)

San Zenone Ovest (A1 Milano–Bologna)

Conero Ovest (A14 Bologna–Ancona)

Secchia Est (A1 Bologna-Milano)

Giove Ovest (A1 Firenze-Roma)

Teano Ovest (A1 Roma-Napoli),

Arda Ovest (A1 Milano-Bologna)

Brianza Nord (A4 Milano-Brescia)

Monferrato Est (A26 Genova-Gravellona)

Monferrato Ovest (A26 Genova-Gravellona)

Torre Cerrano Ovest (A14 Ancona–Pescara)

Esino Est (A14 Bologna-Ancona)

La Pioppa Est (A14 Bologna-Ancona)

La Pioppa Ovest (A14 Bologna-Ancona)

Montefeltro Ovest (A14 Bologna-Ancona)

Canne della Battaglia Ovest (A14 Canosa–Taranto)

Canne della Battaglia Est (A14 Canosa–Taranto)

San Zenone Est (A1 Milano–Bologna)

Po Est (A13 Bologna-Padova)

Po Ovest (A13 Bologna-Padova)

Brughiera Est (A8 Milano-Varese)

Brughiera Ovest (A8 Milano-Varese)

Irpinia Sud (A16 Napoli-Canosa)

Arno Ovest (A1 Firenze–Roma)

Brianza Sud (A4 Milano-Brescia)

S. Ilario Nord (A12 Genova–Rosignano)

Irpinia Nord (A16 Napoli-Canosa)

San Nicola Est (A1 Napoli-Roma)

Aurelia Sud (A10 Genova-Savona)

Lario Ovest (A9 Milano–Como)

Torre Cerrano Est (A14 Ancona-Pescara)

Arno Est (A1 Firenze–Roma)

Prenestina Est (A1 Roma–Napoli)

Tirreno Est (A12 Roma–Civitavecchia)

Pretola Sud (A11 Firenze-Livorno)

Piceno Ovest (A14 Ancona-Pescara)

La Macchia Ovest (A1 Roma-Napoli)

La Macchia Est (A14 Napoli-Roma)

Valtrompia Nord (A4 Brescia-Milano)

Valtrompia Sud (A4 Milano-Brescia)

Firenze Nord (A1 Milano-Napoli)

Calaggio Nord (A16 Napoli-Canosa)

Calaggio Sud (A16 Napoli-Canosa)

Arda Est (A1 Milano-Napoli)

S. Ilario Sud (A12 Genova–Rosignano)

Castel Bentivoglio Ovest (A13 Bologna–Padova)