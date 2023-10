Ecco la flotta Audi consegnata alla Federazione Italiana Sport Invernali

Audi e FISI (Federazione Italiana Sport Invernali): un connubio che va avanti da quasi vent'anni all'insegna della sportività e delle tecnologia. Il 10 ottobre 2023 la casa dei quattro anelli ha consegnato, nella splendida cornice milanese di City Life, una flotta mild-hybrid agli atleti italiani pronti a misurarsi in una nuova stagione agonistica.

Si va dalla Q7 alla A6 allroad quattro passando per Audi RS 4 Avant e Audi RS 6 Avant: tutte vetture che hanno come comune denominatore sportività, performance e versatilità d’utilizzo.

La sintonica tra Audi e FISI va avanti dal 2007, segno di un legame duraturo e solido ma soprattutto in linea con la sportività che Audi esprime nel mondo del Motorsport e sulla strada attraverso tecnologie avanzate, in una continua ricerca del miglior risultato.

Oltre alle vetture per gli atleti, il pubblico ha potuto ammirare la Granturismo full electric Audi RS e-tron GT, testimonianza dell’evoluzione sostenibile della sportività dei quattro anelli, anticipando il futuro della mobilità ad oggi. L’impegno Audi nel mondo degli sport invernali si traduce anche nella presenza sul territorio montano con iniziative esclusive e investimenti mirati all’approccio sostenibile e all’utilizzo attento delle risorse. Si conferma quindi la presenza della Casa di Ingolstadt sia in Alta Badia, sia a Cortina sia a Madonna di Campiglio, come parte attiva nello sviluppo del territorio.

"Questa è la conferma di un percorso insieme, non è più da tempo una sponsorizzazione, è diventata una partnership che si è evoluta nel tempo - ha dichiarato al Giornale.it il direttore Audi Italia Fabrizio Longo - Stiamo anche accelerando quello che è il messaggio che stiamo portando sulle località Alpine e cioè quello di cominciare a portare la tecnologia elettrica nella quale crediamo in maniera estremamente forte e abbiamo iniziato proprio dal territorio montano perché espressione di tutti quei valori di tutela e di rispetto che abbiamo sempre avuto come parte della nostra proiezione della comunicazione e in questo anche questi ragazzi che sono anche professionisti ci stanno aiutando in questi anni in maniera incredibile a rafforzare questa immagine". In effetti, dalle H-Farm al rapporto con gli atleti di Fisi, i giovani per Audi rappresentano un valore aggiunto del presente ma soprattutto del futuro.

"Stiamo cercando di mettere in comunicazione sensibilità diverse. Sono le sensibilità di quelli che saranno poi i consumatori del domani, ma anche quelli che saranno i decisori che faranno le scelte che porteremo sulle nostre strade e sulle nostre città e nella nostra vita", ha aggiunto Longo.