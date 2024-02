Ecco come il lusso ha cambiato pelle e forma

L’evoluzione del concetto di lusso nel mondo dell’auto è andata di pari passo con il cambiamento stesso che ha vissuto il concetto di veicolo. La lunga strada dell’esclusività a quattro ruote è iniziata già nei primi anni del XX Secolo, quando marchi come Rolls-Royce e Bentley hanno portato a bordo dei loro modelli finiture ed elementi che solitamente si potevano trovare nei salotti più raffinati. Pelle, legno, modanature e materiali pregiati hanno iniziato ad impreziosire la plancia e l’abitacolo di automobili divenute vere icone. La costruzione artigianale di questi ambienti ha portato ad esempio all’ampio utilizzo della radica, che ha ridefinito il cruscotto, la consolle centrale e i pannelli porta, trasformando questo materiale in un sinonimo di lusso. Lo stesso si può dire della pelle, elemento distintivo delle sedute e del tunnel centrale delle vetture più blasonate; passando per i materiali compositi più elaborati, come ad esempio la fibra di carbonio, fino all’alluminio e all’Alcantara.

Alle grandi vetture del passato si sono aggiunte così le sportive: da Ferrari a Lamborghini, da Jaguar a Aston Martin, tutti questi brand hanno contribuito a portare avanti il concetto di lusso evolvendone i tratti distintivi. Questo grazie anche ai rispettivi atelier di personalizzazione, in grado di andare incontro ai desiderata dei clienti. La scelta di ogni dettaglio, dalla pezzatura della pelle ai ricami sui sedili hanno reso ognuna di queste vetture elementi unici ed esclusivi. I costruttori però con il passare del tempo si sono concentrati anche sull’evoluzione di questi materiali e sulla loro sostenibilità, andando incontro anche ai tempi e ad una clientela che cambia. E così il lusso ha cambiato «pelle», spingendosi verso finiture sintetiche, a base vegetale anziché animale, materiali riciclati, e fibre ottenute dal riutilizzo, andando così allo stesso tempo a ridurre anche l’impronta inquinante delle vetture pur mantenendo uno status unico. Il lusso della sostenibilità che ha visto brand investire sulla pelle vegana e a base vegetale, sempre più ricercate dalla clientela più esigente. Dal passato al presente, il lusso automobilistico è riuscito a plasmare la definizione di sofisticatezza su ruote adattandosi alla ricerca di una perfezione che non è più solo opulenza ma anche sostenibilità, tecnologia e innovazione.