Ecco la Nuova Fiat 600e: com'è la sorella maggiore della 500

Più grande, più audace. Oltre un milione di ore uomo torinesi e 250 professionisti hanno dato vita alla Nuova Fiat 600e, la sorella maggiore della vincente 500e. Ieri 21 settembre sono partite le prenotazioni on line e sempre ieri 21 settembre abbiamo avuto l'opportunità di provarla nei dintorni di Torino. Basata su una piattaforma già vincente (la eCMP2 della Jeep Avenger e della Fiat 500), la versione elettrica della 600 (sì, ci sarà anche l'ibrida, ne abbiamo parlato qui) ha 156 cv e anche la modalità sport per dare al guidatore il piacere di guida.

La nuova Fiat 600e segna il ritorno del brand Fiat nel segmento B migliorando spazio, autonomia e comodità. Sulle orme del successo della sua antenata e vera bestseller, la Fiat 600 degli anni ’50, la nuova Fiat 600e coniuga stile italiano e sostenibilità. Con i suoi 4,17 metri di lunghezza, c'è spazio per cinque persone e c'è grande spazio anche all'interno grazie ai 15 litri di vani portaoggetti. L'autonomia? Oltre 400 km (ciclo combinato WLTP) e oltre 600 km in città (ciclo urbano WLTP), grazie alle batterie agli ioni di litio con una capacità di 54 kWh. Per ottimizzare il tempo di ricarica, la nuova 600e è fornita di un sistema fino a 100 kW che consente di ricaricare rapidamente la batteria: per portare la batteria all'80% basta meno di mezz’ora, il tempo di una sosta per un pasto veloce.

È dotata inoltre di un caricatore di bordo standard da 11 kW e di un cavo Mode 3, che garantisce una ricarica completa in meno di 6 ore nelle stazioni di ricarica pubblica.

Disponibile in 2 diverse versioni full-electric, Nuova Fiat 600e La Prima e Nuova Fiat 600e RED, la capacità di carico del bagagliaio è di 360 litri.

Il motore eroga una potenza di 115 kW, con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,0 secondi. La nuova Fiat 600e offre ampia libertà di scelta: grazie alle tre modalità di guida selezionabili (Eco, Normale, Sport), ogni cliente può esprimere la propria personalità al volante. Volante che risulta molto preciso.

Rispetto alla Nuova 500, il look della Nuova 600e presenta un frontale più affilato e deciso con un cofano più dominante e un muso più affilato. All'interno, la Nuova Fiat 600e ricorda molto l'iconica 500. La novità sono le numerose funzionalità progettate per offrire la migliore esperienza di coccole, che incarna perfettamente la Dolce Vita italiana e l’anima più pop del Brand. Soprattutto, la Nuova Fiat 600e è la prima compatta a offrire la cromoterapia. I clienti possono selezionare fino a 8 colori diversi sia per la luce ambientale che per l'ambiente radio, con una combinazione predefinita tono su tono e un totale di 64 abbinamenti diversi selezionabili con le preimpostazioni corrispondenti al colore dell'auto, per un ambiente cromatico senza precedenti. Per un completo soggiorno all'italiana, il sedile del conducente è dotato di regolazione elettrica del sedile e di funzione di massaggio alla schiena, per rilassarsi dopo un lungo viaggio o un'intensa giornata di lavoro. La Nuova Fiat 600e offre anche sedili in pelle sintetica Ivory con monogramma FIAT con accenti turchesi e riscaldamento a 3 stadi per il massimo comfort e premiumness.

Ricca anche l'offerta di Adas. Il modello offre un sistema di assistenza alla guida di livello 2 per viaggiare in sicurezza. Il sistema Adaptive Cruise Control (ACC) frena o accelera in risposta a qualsiasi auto; l’Intelligent Speed Assist legge i limiti di velocità e ne raccomanda il rispetto, mentre la funzione Blind Spot Detection utilizza sensori a ultrasuoni per monitorare gli angoli ciechi e, grazie alle luci di avvertenza sugli specchi retrovisori esterni, segnala la presenza di eventuali ostacoli. La dotazione di tecnologie di prim’ordine include anche la funzione Stop&Go, il freno di stazionamento elettrico, la frenata d'emergenza autonoma in caso di presenza di ciclisti e pedoni e la funzione Drowsy Driver Detection, per monitorare il grado di concentrazione del conducente. Infine, i sensori a 360° e la vista a 180° posteriore grazie al la videocamera dedicata, dotata di griglia dinamica, aiutano a evitare gli ostacoli durante le manovre di parcheggio o manovre complesse.

In termini di comfort e connettività, la Nuova Fiat 600e vanta numerose funzionalità che renderanno ogni viaggio più piacevole e divertente. Il portellone posteriore elettrico è ad apertura automatica, una vera gioia per chi ha sempre le mani occupate, a cui si aggiunge il climatizzatore ed i sensori crepuscolari e della pioggia. Completano l'offerta un impianto audio a 6 altoparlanti, una radio da 10,25” completamente personalizzabile con Navi, CarPlay e Android Auto wireless, un cruscotto digitale da 7" e servizi connessi.

Il prezzo di listino chiavi in mano di Fiat (600e)RED è di 35.950€ (29.950€ prezzo grazie alle promozioni ed agli incentivi statali in caso di rottamazione), mentre per la top di gamma Fiat 600e La Prima il listino è di 40.950€.