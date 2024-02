Ecco la nuova Lancia Ypsilon, foto, impressioni e prezzi

Moderna, premium ed elettrica. La nuova Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina inaugura ufficialmente il nuovo corso del marchio torinese, debuttando con la versione completamente elettrica in soli 1906 esemplari proprio per omaggiare l’anno di fondazione del brand. Una premiere mondiale che è andata in scena proprio nello store di Cassina nel centro di Milano, evidenziando il profondo legame tra le due aziende. Abbiamo visto in anteprima la nuova Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina, ecco tutte le sue caratteristiche più salienti.

La concept car Pu+Ra HPE è stato il manifesto del Rinascimento stilistico di Lancia, con ponte tra passato, presente e futuro ben visibile in alcuni stilemi che ritroviamo proprio sulla nuova Ypsilon. A partire dal frontale, con il calice luminoso a tre elementi che restituisce una firma ottica molto distintiva e al contempo omaggia Aurelia e Flaminia, due icone del brand che vengono richiamate anche dalle linee sinuose. La nuova city car del marchio torinese è nata per giocare un ruolo. Da protagonista nel segmento B premium, nuovo posizionamento a cui aspira la casa automobilistica torinese e i 4,08 metri di lunghezza sottolineano a pieno questo nuovo obiettivo. La nuova Lancia Ypsilon è alta 1,44 metri e larga 1,76 metri per un peso complessivo di 1.584 kg, con ben 24,3 cm in più rispetto alla generazione attuale. Sia al frontale che in coda ritroviamo il nuovo lettering Lancia, con i fari tondi posteriori che sono un chiaro richiamo alla Stratos e all’anima sportiva del brand. Tutti elementi stilistici che Ypsilon porta per prima su strada ma che ritroveremo in futuro anche su altri modelli della gamma.

L’abitacolo è stato costruito come un salotto, con altri richiami evidenti all’heritage del marchio. Come ad esempio i rivestimenti a cannelloni delle sedute, realizzati in velluto riciclato blu, un colore molto caro a Lancia. Un motivo che ritorna anche sulla plancia e negli inserti delle portiere, con doppie cuciture a impreziosire il tutto. L’utilizzo del PVC, sempre riciclato, sottolinea poi anche l’animo sostenibile di questa nuova Ypsilon Edizione Limitata Cassina che è spinta per la prima volta da un motore 100% elettrico. La plancia digitale con andamento orizzontale utilizza un display senza soluzione di continuità che passa dietro al volante e si ferma al centro, integrando il quadro strumenti da 10,2500 configurabile secondo le esigenze del conducente. Il legame con Cassina si concretizza in questa versione speciale nel tavolino multifunzionale in plastica bio-based e rifinito in cuoio che evidenzia il respiro premium e la volontà di calcare sul made in Italy e sull’artigianalità. Tornando alle dotazioni tecnologiche, la nuova Lancia Ypsilon porta al debutto anche il nuovo sistema di infotainment S.A.L.A., acronimo di Sound Air Light Augmentation, una nuova interfaccia che consente di gestire l’illuminazione d’ambiente, il clima e l’intrattenimento musicale. A questo si aggiunge il nuovo assistente virtuale S.A.L.A. HUB. Su nuova Lancia Ypsilon arrivano tutte le dotazioni per la Guida Autonoma di Livello 2, con Adaptive Cruise Control più Lane Centering, Traffic Jam Assist, solo per citarne alcuni.

Il cuore di nuova Ypsilon è la powertrain elettrica composta da un motore da 115 kW, 156 CV e 260 Nm di coppia, abbinato ad una batteria da 51 kWh che offre un’autonomia complessiva di 403 km. La city car del marchio torinese è compatibile con la ricarica rapida, riuscendo così in questo modo a recuperare dal 20 al 80% del range di percorrenza in 24 minuti mentre in meno ddi 10 minuti si possono ricaricare fino a 100 km. Grazie all’ecosistema di Stellantis per la ricarica Free2move Charge, verranno offerte soluzioni integrate per wallbox e abbonamenti per le colonnine pubbliche con i programmi Free2move Charge Home e Free2move Charge Go.

Gli ordini per la nuova Lancia Ypsilon in versione sono già aperti. Il prezzo di listino dell’Edizione Cassina parte da 39.999 euro ma grazie agli incentivi e al Finanziamento Stellantis Financial Services è possibile abbassare il costo a 34.999 euro con rate mensili per 3 anni di 200 euro al mese (a fronte di un anticipo di 9.800 euro (incluso di ecobonus).