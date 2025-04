Ecco Omoda 9, svelata la nuova ammiraglia cinese

Ascolta ora 00:00 00:00

Non poteva che essere alla Milano Design Week l'unveiling di Omoda 9, il futuro prossimo del marchio cinese, gruppo Chery, che da sempre fa proprio del design e del posizionamento lifestyle i suoi punti cardinali. ”Un Suv disegnato dal vento con un profilo scolpito secondo la sezione aurea, la formula della bellezza universale, garanzia di equilibrio visivo e dove le forme scolpite, le proporzioni armoniche e la tecnologia si fondono in un’esperienza anche sensoriale unica, mentre le linee della carrozzeria trasmettono potenza e dinamismo”, spiega Steve Eum, vicepresidente e general manager del design di Omoda accompagnando con lo sguardo l’ammiraglia del marchio, in mostra fino a domenica 13 aprile all’Opificio 31, nel Tortona district della design week. C’è il frontale inconfondibile, che è il DNA di Omoda, con una griglia dalla trama a diamante a chiudere il cofano motore molto allungato, ci sono i gruppi ottici, proiettori a matrice led con oltre 200 elementi che non soltanto inquadrano la silhouette ma la personalizzano con giochi di luce di benvenuto e c’è la linea spiovente che la rende coupeggiante.

Ma la numero 9 (piu il numero cresce più Omoda si posiziona in alto) non è soltanto forma che delinea i 4.77 m di lunghezza, ma è anche tantissimi contenuti perché l'interno dominato da una plancia con un pannello da 24,6 pollici che integra i display della strumentazione digitale e del sistema infotainment, dove i dettagli morbidi e touch sono molto più che da auto premium e il tutto è illuminato dalla luce che entra dal tetto apribile di 1,3 metri, nasconde anche segreti tecnologici, come il poggiatesta del guidatore con altoparlanti integrati per rispondere alle chiamate o ascoltare la musica in privato, senza disturbare gli altri occupanti, ma anche sedili con massaggi quasi à la carte, da scegliere per tipologia e intensità come se si fosse in una spa, durante un viaggio che per la sua autonomia di 1300 km sembrerà non finire mai. Perché questo è un altro importante highlight di Omoda 9: il powertrain ibrido Plug-in è caratterizzato dalla presenza di un motore 4 cilindri turbo di 1,5 litri abbinato a due motori elettrici che possono percorrere 150 km arrivando così non solo a 449 CV ma con un pieno di benzina e di energia proprio a 1300 km senza fermarsi mai.

Insomma come lo

slogan che la lancerà da qui al mese di maggio quando sarà sulle nostre strade a un prezzo non ancora definito ma che supererà di poco i 50mila euro, Omoda 9 è “L’unione perfetta tra performance, eleganza e tecnologia”.