Eicma, Moto Guzzi lancia Stelvio e presenta le tre versioni della V85

Ha avuto inizio oggi, martedì 7 novembre, la manifestazione "Eicma, l'Olimpiade delle moto", che si concluderà domenica 12 novembre. Allestita a Rho Fiera, l'esposizione internazionale delle due ruote ha visto in mostra tutte le principali novità attese per il 2024, fra le quali la Stelvio prodotta da Moto Guzzi, storico marchio italiano acquisito da Piaggio nel 2004.

Moto Guzzi Stelvio

La maxienduro stradale, unica della sua classe di cilindrata a essere dotata di trasmissione ad albero cardanico, ha un cambio a sei marce ed è spinta dal nuovo motore "compact block" appena introdotto sulla V100 Mandello. Si tratta di un propulsore bicilindrico da 1.042 cc a V trasversale di 90° con raffreddamento a liquido e distribuzione a doppio albero a camme in testa, dotato di 4 valvole per ciascun cilindro. Il motore della Stelvio, che fornisce prestazioni di alto livello di natura sportiva, eroga una potenza massima di 115 Cv a 8.700 giri/min e ha una coppia massima di 105 Nm a 6.750 giri/min, con con l'82% disponibile già a partire da 3.500 giri/min e il limitatore fissato a ben 9.500 giri/min.

Per quanto concerne la ciclistica, la maxienduro stradale di Moto Guzzi ha un telaio in tubi d'acciaio ad alta resistenza, abbinato a cerchi a raggi tubeless da 19" all'anteriore e 17" al posteriore con sospensioni a lunga corsa. Elementi, questi, che rendono l'esperienza di utilizzo confortevole nei viaggi lunghi ma allo stesso tempo divertente nel fuoristrada "leggero" e nella guida spigliata su asfalto.

Dotazioni elettroniche

Stelvio è il primo modello Moto Guzzi dotato di sistema Pff Rider Assistance Solution di assistenza alla guida. Basato sulla tecnologia radar sviluppata da Piaggio Fast Forward, esso include la funzione Following Cruise Control, che sfrutta il radar anteriore per regolare la velocità del mezzo sulla base del veicolo che ci precede, la Forward Collision Warning, in grado di rilevare potenziali collisioni con veicoli od oggetti che si trovano davanti, e la Lane Change Decision Aid System, che invece individua i veicoli che si stanno avvicinando di lato e creano una potenziale situazione di pericolo per il pilota della due ruote.

Rientrano tra le dotazioni di Stelvio anche l'acceleratore elettronico Ride by Wire e la piattaforma a sei assi che gestisce al meglio i vari controlli elettronici per la sicurezza, come l'Abs Cornering, e il divertimento. Sono cinque i Riding Mode che consentono al pilota di scegliere fra differenti stili di guida preimpostati: si tratta delle modalità Turismo, Pioggia, Strada, Sport e Off-Road, ognuna delle quali gestisce gli interventi di freno motore, Abs, traction control e mappe motore. In modalità "Off Road" è possibile escludere al contempo sia l'Abs che il traction control. È inoltre presente una vasta gamma di accessori per personalizzare la propria esperienza di guida.

Moto Guzzi V85

Più evoluta e rifinita sia dal punto di vista stilistico che tecnico, la V85 ha guadagnato l'omologazione Euro 5+. Dotata di un motore bicilindrico a V trasversale di 90° raffreddato ad aria, presenta una nuova distribuzione a fasatura variabile che consente di incrementare le prestazioni lungo tutto l'arco di erogazione. La potenza massima è di 80 Cv, la coppia massima di 83 Nm. A partire dal prossimo anno, la V85 offrirà sul mercato tre diverse soluzioni.

V85 Strada : si tratta della versione più essenziale, e quindi di quella studiata per un uso quotidiano. Questo modello è dotato di ruote in lega (19" all'anteriore e 17" al posteriore) con pneumatici stradali, di parafango anteriore basso e di tre differenti Riding Mode, ovvero Strada, Pioggia e Sport, che gestiscono Abs, Traction Control e mappe motore

V85 Tt Travel: si tratta del top di gamma, quindi della versione dotata di un allestimento interamente dedicato al turismo, incluse le valigie rigide, la piattaforma multimediale Moto Guzzi Mia, manopole e sella riscaldabili e un parabrezza più schermante. I Riding Mode a disposizione sono cinque, vale a dire i 4 del modello Tt (Strada, Sport, Pioggia e Off-Road) più la versione Custom, che consente al pilota di personalizzare i vari controlli elettronici a seconda delle proprie esigenze di guida.

Anche in questo caso, così come per la Stelvio, la gamma di accessori a disposizione è vasta e variegata.