"Elettrificazione in Italia complicata": cosa ha detto l'ad di Bmw

I progetti per il post 2035, con lo stop ai motori endotermici, continuano ad agitare le acque in Italia. A parlare delle chiare difficoltà nel processo di "elettrificazione" del settore automotive nel nostro Paese è Massimiliano Di Silvestre, presidente e amministratore delegato di Bmw a livello nazionale.

I progetti di Bmw

La casa automobilistica tedesca ha ben chiari i prossimi passi da fare, con una pianificazione già tracciata, ma ciò non esclude che vi sia la possibilità di aprirsi ad altre soluzioni. "Per noi l'elettrico è la strada maestra ma siamo aperti a ogni forma di tecnologia" , ha detto Di Silvestre durante il suo intervento a "La politica nel pallone" su Rai Gr Parlamento.