Extreme E ed Extreme H, presto saranno campionati FIA

La Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) ed Extreme E hanno firmato un memorandum d'intesa non vincolante che definisce un quadro per la creazione del primo campionato mondiale di corse fuoristrada a idrogeno. Questo documento segna il primo passo per realizzare una competizione a idrogeno, la Extreme H, che diventerà a tutti gli effetti un campionato FIA dalla sua stagione inaugurale nel 2025, con l'intenzione di diventare un campionato mondiale FIA dal 2026, se i criteri richiesti saranno soddisfatti.

Extreme E ed Extreme H verso la dimensione di campionato FIA

Inoltre, il percorso prevede che nel 2024 Extreme E, attualmente una serie internazionale FIA, venga riconosciuta come campionato FIA. Così Extreme H si unirebbe agli altri sette campionati mondiali ufficiali della FIA, tra i quali c'è anche la ABB FIA Formula E World Championship. Questo percorso verso lo status di Campionato del Mondo FIA dimostra la progressione della serie dalla sua inaugurazione nel 2021 e di una volontà di crescita verso il futuro a idrogeno. Lo sviluppo della serie Extreme H è in corso, con piani avanzati per il lancio di un prototipo entro l'anno, in vista della prima stagione nel 2025.

Alejandro Agag, fondatore e CEO di Extreme E, ha dichiarato: "Stabilire insieme alla FIA un primo campionato mondiale di corse a idrogeno sarà una pietra miliare epocale per Extreme E e per la nuova serie Extreme H. L'eventuale accreditamento come campionato FIA e poi come campionato mondiale FIA significa che ci collocheremmo ai vertici delle categorie motoristiche mondiali e che Extreme H sarebbe la prima serie di gare mondiali di questo tipo. Ciò che è iniziato molti anni fa come una conversazione sulle corse in ambienti estremi, mostrando le incredibili prestazioni e l'innovazione degli E-SUV, ha ora dimostrato un'enorme crescita e ulteriori progressi tecnici pionieristici, con il passaggio all'idrogeno e all'Extreme H - una prima mondiale. Questo annuncio rappresenta un primo passo significativo nello sviluppo del nostro campionato e nella nostra innovativa transizione verso le corse a idrogeno. Lo sport è la piattaforma più potente ed efficace per guidare l'innovazione e il nostro impegno per offrire campionati automobilistici sostenibili, pieni di emozioni e con un'impronta di carbonio ridotta, ne è la prova".

"Una volta ottenuto lo status di Campionato del Mondo FIA, Extreme H continuerà ciò che Extreme E ha iniziato come serie motoristica pionieristica e non vediamo l'ora di offrire un altro prodotto sportivo spettacolare. Vorrei ringraziare il Presidente e la FIA per il loro continuo sostegno e il riconoscimento della nostra ambizione di creare una novità mondiale per le corse automobilistiche. Ci aspettiamo di assistere a gare ancora più entusiasmanti sul tracciato, oltre a spingere ulteriormente i confini delle nuove tecnologie nella corsa per affrontare i problemi del clima", ha concluso Agag.

Il punto di vista della FIA

Mohammed Ben Sulayem, Presidente della Fédération Internationale de l'Automobile, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di continuare a lavorare con Extreme E nel suo percorso per diventare un campionato mondiale FIA. L'utilizzo di fonti di energia sostenibili negli sport motoristici è un obiettivo chiave della FIA e fa parte della nostra strategia a lungo termine, e questa serie è una vetrina ideale. L'idrogeno è una parte importante di questo mix e abbiamo sviluppato una serie di norme di sicurezza per i veicoli alimentati a idrogeno che fanno parte del Codice Sportivo Internazionale della FIA. È incoraggiante che un'entità sportiva importante come Extreme E, con la sua rinomata schiera di squadre, veda lo stesso potenziale nella tecnologia dell'idrogeno. Il loro approccio all'uguaglianza e alla diversità è in linea con il nostro, che ci sforziamo di rendere gli sport motoristici accessibili a tutti".

"Le competizioni motoristiche sono un'eccellente piattaforma di ricerca e sviluppo e questa nuova serie ha un grande potenziale. Il fatto che la tecnologia venga testata nel difficile ambiente delle corse fuoristrada in tutti i tipi di condizioni dovrebbe portare benefici all'intero settore e, a lungo termine, rendere la mobilità più ecologica per gli utenti della strada. Non vediamo l'ora di lavorare con Extreme E, condividendo il nostro know-how e la nostra esperienza", ha concluso il presidente della FIA.

Qualche info sulla Extreme E

Extreme E vanta nomi altisonanti dell'automobilismo, dai proprietari dei team Lewis Hamilton, Nico Rosberg e Jenson Button ai pesi massimi dell'automobilismo McLaren, Andretti e Chip Ganassi, con campioni mondiali di diverse discipline che hanno partecipato alla serie da quando è stata lanciata poco più di due anni fa. Primo sport ad avere uno scopo sociale, l'Extreme E - e l'Extreme H a partire dal 2025 - mira a ridurre al minimo l'impatto ambientale e a massimizzare la consapevolezza, gareggiando in luoghi già danneggiati o colpiti dal cambiamento climatico o dall'interferenza umana e portando i fan nel cuore delle questioni più urgenti che riguardano il futuro del nostro pianeta.