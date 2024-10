Faccia a faccia con la nuova Renault 4 E-Tech Electric

La “coerenza non è di questi tempi” è il refrain dei malcontenti quotidiani e invece basta salirci a bordo, anche se non è ancora giunto il momento di metterla in moto per capire come la nuova Renault 4 E-Tech Electric non solo sia coerente fino in fondo rispetto alle esigenze che questi tempi impongono ma anche all’heritage che si porta appresso da quando nacque, come si addice ad una vera e propria icona a quattro ruote. Renault 4 E-Tech Electric, già preannunciata al Salone dell’Auto di Parigi nel 2022 con la showcar 4EVER Trophy, attinge infatti al Dna del modello originale reinventandosi come un’auto compatta e versatile dei nostri giorni. 100% elettrica e connessa, è più che mai una voiture à vivre, non solo un “crossover” per la guida quotidiana.

Vista e apprezzata all’ombra della Tour Eiffel nel Pre-Show, che ha anticipato il Salone di Parigi (dove sono “magicamente” apparse anche una show car dell’Alpine 390 e un prototipo della prossima Twingo) la nuova R4 sembra già prediligere non solo “battaglie” nel traffico quotidiano ma anche avventure di medio e lungo raggio anche grazie a quel suo bel tetto apribile in tessuto. Insomma, rischia di far innamorare un cospicuo numero di clienti con il suo design retro-futuristico, adattandosi a molteplici esigenze grazie alla modularità e al bagagliaio spazioso. Coerente con i nostri tempi, Renault 4 E-Tech Electric è anche sinonimo di tecnologia, al servizio della sicurezza, con molteplici Adas, ma anche all’esperienza di guida e della vita a bordo, con OpenR Link e Reno, l’avatar ufficiale di Renault.

Il nuovo frutta della “Renaulution” trova il suo posto ideale nel segmento B, appena sopra Renault 5 E- Tech Electric. Leggermente più grande e più “voluminosa” rispetto a quest’ultima, si posiziona come Captur rispetto a Clio.

Mentre Renault 5 E-Tech Electric si rivolge ad una clientela che predilige una city car con linee da berlina, Renault 4 E-Tech Electric ha una visione più ampia e punta a convertire all’elettrico tutti i tipi di pubblico, comprese le giovani famiglie che preferiscono le linee e l’abitabilità di un Suv. Che abbia già davvero imboccato la strada giusta?