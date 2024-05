La Fiat 500 elettrica diventerà ibrida: ecco perché

Presto arriverà una inedita Fiat 500 con motore ibrido basata sulla nuova Fiat 500 elettrica. La notizia circolava già da un po’ di tempo, ma la conferma è arrivata da parte dello stesso CEO del Gruppo Stellantis, Carlos Tavares, nel corso di un incontro con i sindacati italiani.

Questione di numeri

Quella di realizzare una nuova 500 con powertrain mild hybrid è diventata una scelta quasi obbligata da parte di Stellantis per garantire un futuro roseo all’impianto produttivo di Mirafiori. In questa fabbrica, infatti, si produce attualmente la 500 a zero emissioni che purtroppo non ha avuto il successo sperato, sicuramente non per colpa del progetto, ma dello scarso appeal che stanno riscuotendo le elettriche ne nostro paese. Al contrario, le vetture ibride sono sempre più apprezzate, spesso a scapito di quelle diesel, di conseguenza una vettura accattivante e moderna come la nuova 500 avrà tutte le carte in regola per conquistare un’ampia fetta di clientela.

Design vincente non si cambia

La piattaforma utilizzata per la 500e, diversa dalla CMP, può adattarsi tranquillamente ad ospitare una meccanica ibrida, ovviamente adottando non poche modifiche necessarie ad ospitare la nuova meccanica. Forse saranno necessarie alcune ottimizzazioni al telaio, ma di base la piacevole e ben riuscita estetica della 500 elettrica dovrebbe rimanere pressocché invariata anche sulla variante mild hybrid.

Non mancheranno quindi i caratteristici proiettori tondi all’anteriori e i gruppi ottici rettangolari dedicati alla vista posteriore, mentre tra le modifiche troveremo quasi sicuramente nuove prese d’aria nella zona frontale e l’indispensabile scarico posteriore. Anche l’abitacolo lussuoso e minimale, caratterizzato dal grande display sospeso posizionato sulla console centrale e dedicato al sistema i infotainment.

Motore mild hybrid

La scelta del motore ibrido per la nuova 500 cadrà sull’offerta mild hybrid di Stellantis che equipaggia molti modelli del Gruppo. Molto probabilmente la scelta cadrà sul 1.2 da 100 CV, unità dedicata anche alle nuove Fiat 600, Jeep Avenger e Lancia Ypsilon. Non è però da escludere anche il 1.

0 da 70 CV, anche se forse appare un po’ sottodimensionato.

Prezzi

Per quanto riguarda i prezzi, ipotizziamo un listino di partenza di 18.000 euro per la versione entry-level, mentre quelle più accessoriate dovrebbero superare la soglia dei 20mila euro.