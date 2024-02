Fiat 500, una serie speciale per celebrare l’anno di nascita dell’iconica citycar

Il prossimo 4 luglio la “sempre verde” Fiat 500 compirà 67 anni. Era infatti il lontano 1957 quando debuttò lo storico cinquino, un modello iconico e fondamentale per la motorizzazione del nostro Bel Paese. Per celebrare l’anno di nascita della 500, la Casa del Lingotto ha realizzato una speciale 500 cabrio a tiratura limitata battezzata “Collezione 1957”.

Fiat 500 Collezione 1957, dettagli unici e speciali

Realizzata in sole 1957 unità, questa speciale 500c sfoggia una esclusiva livrea bicolore Bianco Gelato e Verde Rugiada, abbinata alla capote Beige, mentre i cerchi in lega da 16 pollici sono bianchi diamantati. L’effetto scenico viene completato dalle calotte cromate degli specchietti laterali e dalla serigrafia impressa sui finestrini posteriori che ricalca le silhouette sovrapposte della 500 moderna e di quella storica.

Interni raffinati

Le raffinate personalizzazioni non vengono lesinate neanche all’interno dell’abitacolo dove troviamo le sedute di colore avorio con inserti in pelle Frau, il tutto impreziosito dal logo "One of 1957". La plancia è rivestita in legno e non manca una targhetta numerata di questa serie speciale posizionata sul tunnel centrale.

Ricca dotazione

La ricca dotazione di serie comprende climatizzatore elettronico, fari a LED, strumentazione digitale con display da 7 pollici, infotainment MOPAR CONNECT e tanto altro ancora. Come optional a pagamento troviamo il Pack D-FENCE (Filtro abitacolo Prime + Air purifier + Lampada UV) da 299 euro, il ruotino di scorta da 250 euro e i Servizi Mopar Box RAC proposti a 350 euro.

Motore e prezzo

Confermato l’economo e scattante propulsore 1.0 mild hybrid da 70 CV, abbinato al cambio manuale 6 marce, mentre sul mercato giapponese sarà proposta con il 1.2 benzina da 69 CV e cambio robotizzato MTA. La Fiat 500C Collezione 1957 viene offerta in Italia a partire da 25.900 euro.