Fiat 600, nuove immagini del B-SUV italiano, in Liguria

Dopo i primi avvistamenti in quel di Roma, continua a far parlare di sé il tanto atteso nuovo B-SUV della casa italiana. Fiat 600 è ormai prossimo al debutto e, contrariamente a quanto ci si poteva aspettare, potrebbe vedere la luce anche prima dell’estate 2023 – alcune voci parlano del 4 luglio. Questa volta le immagini provengono da una zona turistica della Liguria, precisamente a Lerici. Si vede la vettura intenta ad essere sollevata per venire posizionata su uno stage al fine di effettuare degli scatti fotografici.

Nuovo cortometraggio per Fiat 600

Saranno quindi due i promo pubblicitari che dovremmo vedere a seguito del debutto: uno nella capitale e questo secondo che, a detta di molti, dovrebbe addirittura configurarsi per essere quasi un cortometraggio. Sul set si contano circa 100 perone, tra addetti all’allestimento, sceneggiatori, registi e operatori, rappresentando così un importante sforzo, ben superiore rispetto a quello di un “comune” spot pubblicitario. Dalle immagini si vede la vettura sollevata da un’imponente gru, per essere poi collocata al centro di un cilindro schermato.

Uno guardo più chiaro

Grazie a queste nuove foto possiamo ora valutare con più chiarezza il design del nuovo veicolo di casa Fiat. Riprende ovviamente gli stilemi degli ultimi modelli come Fiat 500 elettrica e Fiat 500X, tuttavia propone alcuni nuovi spunti, come i fati anteriori a led che ora ricordano ancor di più un occhio umano, con tanto di palpebra superiore. Non mancano le modanature nere nella zona inferiore della carrozzeria così come i cerchi bicolore da 17 pollici (a occhio). Le dimensioni saranno decisamente compatte, nell’ordine dei 4,20 metri o poco meno, mentre nel retro appaiono i nuovi gruppi ottici con finitura trasparente e uno spoiler superiore.

Come accennato precedentemente, il nuovo crossover erediterà quasi sicuramente i motori da nuova Jeep Avenger, condividendo con questa – e anche con molte altre vetture di Stellantis – la piattaforma e la tecnologia. Sono così attesi dei benzina (forse mild-hybrid) con l’1.2 3 cilindri turbo da 100 o 110 CV, oltre ad una motorizzazione 100% elettrica (probabilmente quella vista in foto) spinta da un motore da 136 CV o 156 CV e alimentato da una batteria agli ioni di litio da circa 54 kWh, per un’autonomia complessiva di circa 400 km.

Il prezzo? Potrebbe partire di poco sotto a quello proposto per Jeep Avenger EV, quindi intorno ai 32 mila euro esclusi ecoincentivi regionali e statali.