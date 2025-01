FIAT Grande Panda, ibrida ed elettrica: prezzi e caratteristiche per l'Italia

Ascolta ora 00:00 00:00

L’attesa è finalmente terminata, le lancette sono scoccate. Si è fatta attendere – forse – più del previsto, ma oggi la nuova era della FIAT Grande Panda può cominciare. Con questo modello il marchio italiano fa il suo ritorno ufficiale nella categoria “segmento B”, un territorio in cui FIAT vanta una leadership consolidata da decenni con oltre 23 milioni di veicoli venduti solamente in Europa, un tempo salotto buono per il brand di Stellantis. La Grande Panda, progettata a Torino presso il Centro Stile FIAT, non è solo un'auto, ma un simbolo di rinascita e innovazione, in grado di unire il fascino del passato con le tecnologie del futuro. Scopriamo i suoi punti di forza e il prezzo, finalmente diramato anche per il mercato nostrano.

Un design convincente

Al primo sguardo si intuisce, la FIAT Grande Panda si ispira al leggendario modello degli anni '80, riproponendone lo spirito in chiave contemporantea, con una forte personalità e soluzioni all’avanguardia. Le sue dimensioni compatte, con una lunghezza di 3,99 metri, un'altezza di 1,57 metri e una larghezza di 1,76 metri, la rendono ideale per la vita cittadina, pur offrendo il massimo comfort per cinque persone.

La nuova vettura, inoltre, si distingue per il suo design particolare, che esprime l'italianità del marchio attraverso superfici audaci, linee morbide e dettagli distintivi. I fari PXL LED, che richiamano il mondo dei videogiochi cabinati di quarant'anni fa, insieme alle lettere tridimensionali "PANDA" sulle porte e "FIAT" sul retro, riaffermano le radici del brand con dettagli coinvolgenti. Infine, l'effetto lenticolare sul montante C, che passa dal moderno logo FIAT alle 4 strisce, crea un'illusione ottica suggestiva, mentre la scelta di colori vivaci come il giallo Limone, il bronzo Luna, l'azzurro Acqua, il blu Lago, il rosso Passione, il nero Cinema e il bianco Gelato riflette lo stile di vita colorato degli italiani.

FIAT Grande Panda, ibrida o elettrica

La FIAT Grande Panda è stata concepita per essere un veicolo versatile, adatto sia alla vita familiare che a quella urbana, in ogni parte del mondo. Il nuovo modello offre due varianti: ibrida o elettrica. La prima è equipaggiata con un motore turbo da 1,2 litri a 3 cilindri, 100 CV, una batteria agli ioni di litio da 48 volt e un cambio automatico eDCT "easy drive", mentre la la seconda presenta una batteria da 44 kWh, un'autonomia combinata WLTP di 320 km e un motore elettrico da 83 kW.

Un'altra innovazione significativa è l'introduzione di un cavo di ricarica integrato e retrattile, il primo sul mercato, che semplifica notevolmente la ricarica dei veicoli elettrici. Questo cavo, insieme alla possibilità di ricarica rapida DC da 100 kW, testimonia l'impegno di FIAT nel rendere l'esperienza di guida elettrica più accessibile e comoda. La Grande Panda si distingue anche per l'utilizzo di materiali sostenibili e innovativi, come i componenti in alluminio e plastica ricavati da cartoni per bevande riciclati, che vengono miscelati negli interni in plastica blu. Ogni auto contiene il materiale riciclato di 140 cartoni. Inoltre, per la versione "La Prima", è stato utilizzato il "BAMBOX Bamboo Fiber Tex", un tessuto innovativo contenente vere fibre di bambù per rivestire la plancia.

Un abitacolo di personalità

L'interno della FIAT Grande Panda è spazioso e funzionale, con ampi spazi di stivaggio, inclusi 13 litri nella plancia, e un bagagliaio con una capacità massima di 412 litri. Tanta l'attenzione ai dettagli vivaci, come i tocchi di giallo nell'infotainment, nel tunnel centrale e nel cruscotto, insieme alla tonalità blu Tasmania, capaci di realizzare un ambiente allegro e accogliente. Il quadro strumenti da 10’’ e la radio digitale da 10,25”, che richiamano la forma della pista del Lingotto, sottolineano ulteriormente l'influenza italiana e del marchio.

Allestimenti e prezzi

La Grande Panda, disponibile in tre allestimenti per la versione ibrida (Pop, Icon e La Prima) e due per quella elettrica (La Prima e RED). La GP ibrida ha un costo di listino a partire da 18.900 euro nella versione POP, offerta a 16.

e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. La variante elettrica, invece, sfoggia un prezzo di listino a partire da 24.900 euro per la versione RED, offerta a 22.950 euro sempre con la stessa formula di rottamazione e finanziamento Stellantis.