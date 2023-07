Fiat Topolino, la piccola elettrica ideale in città come al mare

Dopo aver conosciuto il nome e ammirato una prima immagine, finalmente possiamo conoscere tutti i segreti e le caratteristiche della Fiat Topolino, quadriciclo 100% elettrico della Casa del Lingotto, che condivide molte componenti con la sorella Citroen Ami, anche lei del Gruppo Stellantis.

Fiat Topolino, elettrica e trasversale

La Topolino è una piccola elettrica decisamente trasversale, perché adatta ai giovanissimi, infatti, può essere guidata a partire da 16 anni, ma anche a chi cerca un veicolo super compatto e dal carattere green per spostarsi in città, come nelle località di villeggiatura.

Dimensioni ultracompatte

La Topolino misura appena 2,53 metri di lunghezza, di conseguenza è agile nel traffico e facile da parcheggiare, anche in spazi molto stretti. La vettura è spinta da un motore elettrico che permette di raggiugere i 45 km/h, quest’ultimo è alimentato da una batteria da 5,4 kWh che offre fino a 75 km di autonomia, mentre per una ricarica completa ci vogliono meno di quattro ore.

Spazio intelligente

La dotazione può essere implementata da tanti accessori, utili quanto simpatici, come ad esempio un ventilatore o la cassa Bluetooth da collegare al proprio smartphone. La Topolino può ospitare due persone su altrettanti sedili disallineati, non manca un’ampia superficie vetrata e un vano che può ospitare una valigia, per un totale di 63 litri di spazio di carico interno.

Fiat Topolino Dolce Vita

Oltre alla versione chiuda, la Topolino è disponibile anche nella variante Dolce Vita, una speciale versione “spiaggina” senza portiere studiata per scorrazzare in allegria nella località balneari. Qui troviamo infatti l’aggiunta dei cordoni in stile nautico e del battitacco personalizzato con logo Dolcevita. A questa variante sarà possibile aggiungere una speciale doccia pensata per le giornate trascorse in spiaggia. Entrambe le varianti possono contare su un portapacchi posteriore e sul Dolcevita Box, una elegante e funzionale fascia in tessuto, all'interno della quale è possibile riporre gli oggetti personali, non mancano infine sfiziosi specchi retrovisori cromati dall’effetto vintage.

Prezzi

Dal quattro luglio sarà possibile preordinare la Fiat Topolino, inoltre entrambe le versioni risultano proposte ad un prezzo di listino che parte da 9.890 euro (costo senza incentivi statali).