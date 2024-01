Ford Puma, perché sceglierla e perché no?

Ford Puma è un crossover compatto dal look dinamico che in soli tre anni di presenza sul mercato è riuscita a conquistare rapidamente il consenso degli automobilisti italiani.

Ha dimensioni contenute e uno stile che piace, un crossover che si ispira nelle forme e contenuti alle sorelle maggiori. La Ford Puma è disponibile unicamente con motorizzazioni turbo benzina. Ha una capacità di carico di oltre 450 litri, è capace di ospitare comodamente sino a 5 passeggeri e grazie alla sua altezza da terra offre una visibilità notevole. La Puma rappresenta la nuova filosofia “human centric” della Casa dell’Ovale Blu, dove forme e linee sottolineano il carattere sportivo e distintivo della vettura.

Motorizzazioni ibride

Punta di diamante del crossover Ford è il motore tre cilindri EcoBoost Hybrid turbo benzina da 1 litro, presente anche un’unità BISG (starter/generator) azionata da una cinghia da 11,5 kW che sostituisce il classico alternatore e che consente il recupero dell’energia dissipata in frenata e decelerazione, a tutto vantaggio dell’autonomia e ricarica del pacco batteria, quest’ultimo è agli ioni di litio con tensione a 48 volt.

Il BISG funge anche da motore, l’energia accumulata viene utilizzata per fornire assistenza alla coppia elettrica del propulsore in accelerazione e durante la guida normale oltre che per alimentare l’impianto elettrico del veicolo.

Alle due motorizzazioni mild-hybrid da 1 litro presenti in gamma (125 e 155 cavalli), si affianca la variante ST da 200 cavalli e 320 Nm di coppia equipaggiata con il potente 3 cilindri turbo benzina da 1.5 litri.

Secondo quanto dichiarato dalla Casa dell’Ovale Blu, il motore EcoBoost 1.0 da 125 cavalli abbina basse emissioni di CO2 (131 g/km) a consumi ridotti (5,7 litri per 100 km nel ciclo WLTP).

Grazie alla tecnologia di disattivazione dei cilindri, quando il pilota non richiede il massimo carico, viene disattivato un cilindro in soli 14 millisecondi, il tutto senza compromettere le prestazioni e l’efficienza del motore.

Cinque gli allestimenti disponibili

ST-Line

St-Line X

Vivid Rudy Edition

ST-Line Vignale

ST.

Ford Co-Pilot

Sulla Ford Puma sono presenti tre radar, due telecamere e dodici sensori a ultrasuoni, la tecnologia Ford Co-Pilot ha debuttato per la prima volta sul crossover compatte dell’Ovale Blu e comprende diversi e utili sistemi di assistenza alla guida tra cui:

Adaptive Cruise Control con Stop&Go

Speed Sign Recognition

Lane Centring.

La funzione Stop&Go consente all’Adaptive Cruise Control di arrestare completamente il veicolo in fase di partenza utilizzando il 50% della forza frenante totale rimettendo la vettura automaticamente in marcia se l’arresto è inferiore ai 3 secondi.

Con l’avviso di pericolo in tempo reale, il Local Hazard Information, grazie al modem integrato FordPass Connect, informa i conducenti di eventuali situazioni pericolose lungo la strada da percorrere anche se l’incidente non è visibile perché in curva o perché vi sono altri veicoli.

Il Rear View Camera garantisce una visibilità di 180 gradi, il Blind Spot Information System con Cross Traffic Alert segnala al conducente la presenza di veicoli in prossimità di un angolo cieco, intervenendo sui freni nel caso il guidatore non risponda.

Altri due sistemi di assistenza alla guida sono il Lane-Keeping con Road Edge Detection, tecnologia in grado di riconoscere gli eventuali cambiamenti del manto stradale, in questo caso il sistema interviene sull’erogazione del motore regolando la coppia al fine di evitare che il veicolo perda aderenza e il Pre-Collision Assist con Pedestrian Detection in grado di rilevare i pedoni presenti sulla strada o che potrebbero attraversare nella traiettoria del veicolo.

Perché comprarla

Ha una linea gradevole, dimensioni compatte e un’elevata tenuta di strada, negli allestimenti di livello superiore come ad esempio la Vignale ha finiture pregiate e una notevole dotazione tecnologica.

Un crossover che in marcia trasmette sicurezza, i numerosi sistemi di assistenza alla guida assistono il guidatore in ogni condizione e situazione, le motorizzazioni EcoBoost sono potenti e consentono di intraprendere lunghi viaggi potendo sempre contare su di una riserva di potenza e coppia notevole.

Stabilità a prova di errore, ottima anche la risposta dell’impianto frenante così come il volante, preciso alle velocità più elevate e sufficientemente morbido in città.

Nell’allestimento ST-Line la Puma diventa ancora più grintosa mentre per chi cerca eleganza e discrezionalità la Vignale è perfetta.

Da cinque stelle la capacità di carico, con il MegaBox si ha a disposizione un ulteriore spazio versatile ricavato nel piano di carico, in grado di ospitare comodamente due sacche da golf in posizione verticale.

Perché non comprarla

Il motore EcoBoost 3 cilindri da 1 litro anche se vivace e scattante agli alti regimi è piuttosto rumoroso, sul fronte dei consumi, soprattutto in città le medie scendono vertiginosamente, in autostrada la situazione cambia, meglio sfruttare i rapporti lunghi e viaggiare a bassi regimi.

La visibilità non sempre è perfetta, specie in manovra, in questo caso la telecamera aiuta. Il sistema d’infotainment ha una grafica non all’altezza delle concorrenti e spesso non è velocissimo, un menù aggiornato non guasterebbe.

Perfetta la visibilità della strumentazione, il computer di bordo posto tra i due classici strumenti fornisce fin troppe informazioni, alle volte meglio poche.