Frangivento GT65 by Loris Capirossi: la supercar a misura di campione

Se dovessimo definire con una sola parola il marchio Frangivento, quella sarebbe “resilienza”. La capacità non rinunciare, nonostante le porte in faccia, all’ambizione di entrare a gamba tesa in un settore all’apparenza saturo per ribaltarlo da dentro, riscrivendone i codici tradizionali. La storia di Frangivento Automobili nasce ufficialmente nel 2016 quando, alla prima edizione del Salone dell’Auto di Torino Parco Valentino, viene lanciata la sportiva Asfané, chiamata così dall’espressione dialettale piemontese traducibile con “non si può fare” che tante volte i fondatori si sono sentiti dire dalle aziende a cui avevano sottoposto il progetto. Invece, la Asfané si è fatta. O meglio, ha iniziato il proprio percorso di sviluppo, seppure con i tempi che si convengono a una piccola realtà emergente che nel corso della sua breve storia si è ritrovata in mezzo a una pandemia che ha, anch’essa, riscritto le regole del gioco. Nel frattempo, Giorgio Pirolo e Paolo Mancini, rispettivamente designer e tecnico di Frangivento, non sono certo stati con le mani in mano, lanciandosi nella nicchia del “tailor made” di lusso nel 2021 con la Sorpasso, una supercar che declina alcuni dei concetti della Asfané (la ricerca dell’eccellenza aerodinamica e delle performance su strada e in pista) in un’auto che trasuda passione e artigianalità e che ha trovato terreno fertile in un mercato, quello degli Emirati Arabi, che non conosce crisi. Oggi, la gamma Frangivento si amplia ulteriormente con la GT65. Una sportiva in edizione limitatissima che si distingue dalle altre supercar “su misura” per via dell’unicità di chi ha contribuito a svilupparla.

Frangivento GT65: disegnata con Loris Capirossi

Prendete una Frangivento Sorpasso stradale, sportiva che attinge da una collaudata base meccanica proveniente dal gruppo Audi (motore 5.2 V10 aspirato, trazione integrale e cambio a doppia frizione a 7 marce) e trasformatela in una “capsule collection” di soli tre esemplari. A rendere il tutto ancora più unico, aggiungeteci il coinvolgimento diretto, nelle fasi di progettazione e sviluppo, di un grande campione di MotoGP. Ecco che nasce qualcosa di completamente fuori dall’ordinario. Nasce un’auto nata per celebrare il plurititolato campione di MotoGP Loris Capirossi. Ecco il perché dei soli tre esemplari, numerati per ciascuno dei tre mondiali vinti dal pilota romagnolo: 90, 91, 98. Disegnata e costruita in Italia, più precisamente nella “motor valley” torinese patria dei più grandi carrozzieri italiani, GT65 propone un design (estetico e funzionale) che sintetizza i desideri e le esigenze del campione. Una gestazione di tre anni che ha dato i suoi frutti: il risultato è un modello dalle linee futuristiche che differisce in maniera sostanziale dall’auto originale, grazie a elementi specifici (anche in carbonio) voluti appositamente da Capirossi per ottimizzare ulteriormente le performance aerodinamiche del veicolo. L’ispirazione, ça va sans dire, arriva dal mondo delle due ruote.

L’evoluzione di un’idea

Il look, dal sapore “latino”, riprende certi elementi visti per la prima volta sulla hypercar Asfané, vero manifesto stilistico che ha ricevuto, tra i tanti, anche l’apprezzamento del designer Marcello Gandini, che di supercar ne ha fatte tante. Al contempo, sono numerosi i richiami al mondo delle corse, e in particolare a quel Gruppo GT3 per il quale è nata la Sorpasso GT3 nel 2021: un esempio su tutti è lo studio dei gruppi ottici anteriori e posteriori, con delle “lame” a LED che fungono anche da spoiler. All’interno, la cura artigianale per i dettagli è evidente nella scelta dei materiali e degli elementi distintivi, tra cui la grafica personalizzata della strumentazione digitale e il tasto di accensione sul volante che recita GAS GAS, altro omaggio al tormentone che ha contribuito a rendere Loris Capirossi un personaggio così amato dal grande pubblico.

Dalla pista ai collezionisti

A dimostrazione che anche la GT65 “si può fare”, Frangivento ha scelto di svelare il suo nuovo modello presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, dove si sono svolti anche i primi test in pista a porte chiuse con lo stesso Capirossi a fare da test driver.

“Ho conosciuto Giorgio Pirolo e Paolo Mancini a Monte Carlo mentre giravano con la loro spettacolare Asfanè nera. Impossibile non notarla, così siamo subito entrati in sintonia per la passione che ci accomuna per le automobili sportive” dichiara Loris Capirossi. “Mi hanno raccontato dell’impresa romantica che intendevano realizzare con il marchio FV Frangivento e della loro idea di costruire un modello nuovo di altissima qualità quale tributo alla mia carriera declinato in tre esemplari dedicati ad ognuno dei tre mondiali da me vinti. Con entusiasmo peraltro ricambiato, mi hanno quindi chiesto la cortesia di affiancarli in amicizia sul design della nuova supercar GT65. In questi anni ho così assistito alla crescita di questa nuova “creatura”, cercando di offrire degli input creativi a Giorgio e Paolo che hanno saputo tradurli in realtà. E’ stato un percorso impegnativo mettere in atto su questa nuova FV Frangivento tutte le soluzioni, ma ci sono riusciti ed ora siamo qui a presentare il primo modello”.

Rispetto alla Sorpasso GT3, sulla Frangivento GT65 il motore resta aspirato, producendo una potenza massima di 650 CV (altro omaggio al numero 65 del pilota) per garantire, grazie alle quattro ruote motrici e al rapporto peso potenza di 1,48 kg/CV (l’auto pesa 1.480 kg a vuoto) un’accelerazione 0-100 in 3 secondi, uno 0-200 in 9,8 secondi e una velocità massima superiore a 331 km/h.

Per i tre esemplari di Frangivento GT65, tutti rigorosamente identici, inizia ora la fase di trattativa per assicurarli ad altrettanti collezionisti. Ad un prezzo vicino al milione di eur