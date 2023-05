Rc Auto, come funzionano le classi di merito

Gli automobilisti italiani ogni anno sono tenuti a pagare l'assicurazione al proprio veicolo. I pericoli sulle strade sono molteplici e le vetture devono essere coperte tramite questa forma di tutela, che privilegia tanto il guidatore in sé quanto gli altri. Tuttavia, la spesa per l'RC auto non è sempre uguale, ma muta perché alla sua determinazione concorrono diversi fattori, uno dei quali è la classe di merito, indicata generalmente come "CU". Questo parametro tiene conto del livello di esposizione al rischio di incidenti dell'automobilista titolare dell'assicurazione, avendo come riferimento i sinistri accorsi durante gli ultimi dodici mesi. Di conseguenza, più si dimostra di avere una buona condotta e più si ha la possibilità di entrare in una classe di merito migliore.

Cosa sono le classi di merito dell'assicurazione auto

Le CU, classi di merito universali, sono state redatte dall'ISVAP (istituto per la vigilanza delle assicurazioni) nel 2005. Questo favorisce una trasparenza più elevata e una concorrenza nel mercato assicurativo più chiara. Il livello di sinistrosità si basa su parametri oggettivi, identici per tutte le compagnie assicuratrici. Il cambiamento da una classe a un'altra è omogeneo e universalmente riconosciuto da tutte le assicurazioni. Secondo la legge n. 990/1969 le classi di merito per la stipula obbligatoria di una assicurazione RCA (responsabilità civile auto) sono un totale di 18. La prima è la più virtuosa e così via.

Come funzionano le Classi di merito

La classe di merito Bonus/Malus tiene di conto la sinistrosità dell'automobilista. In poche parole viene misurata la condotta su strada dell'utente che potrebbe comportare dei costi e dei rischi specifici legati alla polizza stipulata con l'agenzia. Per questo le compagnie assicurative sono obbligate a compilare l'Attestato di Rischio. La classe di merito è oggetto di aggiornamenti anno dopo anno, per dovere di precisione ogni 10 mesi. Questo sistema è utile per aggiornare l'attestato di rischio almeno 2 mesi prima della scadenza della polizza. Infine, tutti i dati vengono archiviati sui server dell'IVASS per poter calcolare la classe di merito corretta.

Come si calcola la classe di merito

Se il veicolo non viene coinvolto in nessun sinistro, la classe di merito diminuisce e il punteggio universale migliora;

Se il veicolo viene coinvolto in un sinistro con colpa, la classe di merito aumenta e il punteggio peggiora

Il Malus non viene assegnato per ogni tipo di incidente, ma soltanto per quelli in cui il veicolo risulta responsabile del sinistro, in maniera completa o parziale. La Classe di merito viene rinnovata di anno in anno, ma è possibile mantenerla invariata anche in presenza di sinistro o di furto del veicolo. Nei casi di incidenti con colpe meno gravi, è possibile rimborsare la propria compagnia per evitare la scure del Malus alla scadenza della polizza, in questa maniera il sinistro viene rimosso dall'Attestato di rischio e la Classe di merito rimane invariata. In caso di furto, invece, la classe di merito viene conservata per tutto il periodo di validità dell'Attestato di rischio, che ha una durati di 5 anni.

Ereditare la CU

Tramite la Legge Bersani o la RC Auto familiare è possibile trasferire da un veicolo all'altro la classe di merito, purché questo faccia parte dei veicoli a disposizione del nucleo familiare. Entrambi i decreti possono essere applicati in due momenti: