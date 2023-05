Addio al superbollo, quanto costeranno le Rc Auto

Il superbollo contribuisce a svuotare le tasche dei cittadini, ma qualcosa potrebbe cambiare. Dal 2011 è costato 1,2 miliardi di euro ai contribuenti e potrebbe arrivare la possibilità di una netta eliminazione per la tassa sui veicoli che hanno una potenza superiore ai 185 kW. Le indagini dell’Aiped, associazioni periti assicurativi, e di Federcarrozzieri analizzano le possibili conseguenze.

I possibili danni

Secondo l'associazione dei periti assicurativi l’intelligenza artificiale e le analisi dei sinistri stradali potrebbero essere meno precise e causare danni economici agli automobilisti. A causa dell'eliminazione del fattore umano, le polizze Rc Auto rischierebbero di diventare più costose e meno sicure.

L’abolizione del superbollo

I rumors sulla possibile abolizione del superbollo potrebbero diventare realtà. La tassa comporta un aumento di 20 euro per kW di potenza delle automobili che superano i 185 kW. A questo proposito Davide Galli, presidente di Federcarrozzieri, afferma: “Se inizialmente si è assistito a una sensibile riduzione delle nuove immatricolazioni di vetture con potenza eccedente i 185 kW – prosegue Galli- successivamente si è registrato il proliferare dei falsi leasing". Spesso si tratta di autovetture che hanno targa estera e vengono noleggiate agli italiani e così bollo e superbollo non vengono versati.

L’Rc Auto

L’Associazione Italiana Periti Estimatori Danni sostiene che I prossimi costi potrebbero salire notevolmente e, dall’altra parte, i servizi potrebbero subire un peggioramento. Il presidente Aiped, Luigi Mercurio, afferma: "L'Intelligenza Artificiale sta progressivamente sostituendo l'attività sul campo dei periti assicurativi: l'utilizzo sempre più diffuso dei sistemi da remoto, perizie in authority, videoperizie e addirittura il crescente ricorso all’IA da parte delle compagnie di assicurazioni pone seri dubbi sulla compatibilità di tali modalità operative". Mercurio sostiene che una perizia svolta tramite Intelligenza Artificiale e non dagli operatori potrebbe non adottare la massima precisione.

Qualche esempio

Federcarrozzieri ha incluso nel report un confronto tra costi del superbollo a carico degli automobilisti. Sono state esaminate supercar e auto di fascia media circolanti in Italia. Per quanto riguarda un’auto come l’Alfa Romeo Stelvio (206 kW) l’importo del superbollo ammonta a 420 euro, per la Aston Martin DBS (533 kW) e 6.960 euro. L’Audi S4 Avant TDI (251 kW) ha un superbollo di 1.320 euro e quello del modello R8 Spyder performance (456 kW) ammonta a 5.420 euro. Altri esempi sono: Bentley Continental GT Convertible (485 kW) con un superbollo di 6.000 euro, per la Bmw X6 M Competition (460 kW) il superbollo aumenta a 5.500 euro e per il modello Bmw X3 xDriveM40d (250 kW) la tassa ammonta a 1.300 euro. Per quanto riguarda le auto di lusso il superbollo della Ferrari 812 Superfast (588 kW) costa 8.060 euro, mentre quello della Ferrari Daytona SP3 (618 kW) è di 8.660 euro.