FuoriConcorso 2026 porta sul Lago di Como la forza dell’ingegneria tedesca

Dopo aver celebrato nel 2025 la velocità come espressione del genio italiano, FuoriConcorso torna sulle rive del Lago di Como con un nuovo capitolo: KraftMeister, “forza e maestria”. Il 16 e 17 maggio 2026, tra Villa del Grumello, Villa Sucota e Villa Olmo, l’evento renderà omaggio alla grande tradizione automobilistica tedesca, trasformando il paesaggio lariano in un palcoscenico dove tecnica, design e cultura industriale si incontrano.

La funzione diventa linguaggio

KraftMeister racconta l’automobile tedesca come una filosofia progettuale: ogni linea ha uno scopo, ogni superficie risponde a una necessità, ogni soluzione nasce per migliorare controllo, efficienza e velocità. L’identità visiva dell’edizione, costruita attorno alle sharp edges, richiama il rigore della Bauhaus, l’estetica industriale e il dialogo tra uomo e macchina. Il colore arancione, il font ispirato ai computer anni Ottanta e l’immagine delle quattro teste costruiscono un immaginario potente: officina, protezione e futuro tecnologico. Non è solo grafica, ma una chiave di lettura dell’intera edizione: l’automobile come oggetto culturale, tecnico ed estetico.

Mercedes, Porsche e Audi tra i protagonisti

Tra le grandi protagoniste ci sarà Mercedes-Benz, presente con un racconto lungo 140 anni: dalla Benz Patent-Motorwagen del 1886 alla Mercedes-AMG ONE del 2024. Accanto a queste, modelli come Mercedes Grand Prix, SSK, 300 SLR e le 190 Evolution porteranno in scena una storia fatta di motorsport, innovazione e prestazione.

Porsche celebrerà l’anima delle 911 raffreddate ad aria e il programma Sonderwunsch, mentre Audi costruirà a Villa Sucota la sua Casa Audi, con un percorso che va dalla Sport quattro del 1984 alla R18 e-tron quattro, fino alla R26 del 2026. Tre visioni diverse, unite dalla stessa idea: trasformare la tecnica in identità.

Race car, tuner e concept

La sezione Race Cars riunirà Porsche 908 LH, 917 LH, 962, Kremer K3 e BMW 3.0 CSL in livrea Jägermeister. Qui la competizione diventa linguaggio assoluto: aerodinamica, potenza e resistenza raccontano un’idea di automobile nata per vincere, ma capace di diventare mito. Tuner Extravaganza porterà invece in scena il lato più estremo della cultura tedesca, con Gemballa Mirage GT, Koenig Specials e Mercedes-Benz 300 CE 6.0 AMG “Hammer”. Accanto a loro, concept come Maybach Exelero e BMW Vision EfficientDynamics apriranno lo sguardo sul futuro: laboratori su ruote dove lusso, sperimentazione e visione si fondono.

Arte, anteprime e cultura dell’automobile

A Villa Olmo, dal 15 maggio al 30 giugno, la mostra Helmut Newton Cars racconterà l’automobile come linguaggio visivo, simbolo di desiderio, epoca e tensione.