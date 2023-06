GPL o ibrido: cosa conviene e quali sono le differenze

Scegliere tra un'auto ibrida e una a GPL vuol dire optare per un veicolo che, in entrambi i casi, è dotato di doppia alimentazione anche se la tipologia resta differente. La prima affianca al motore termico (benzina o diesel) un altro propulsore di tipo elettrico dalla potenza variabile, mentre la seconda ha un solo motore endotermico ma cambia l'archetipo. In ogni caso, tutte e due le proposte rispecchiano i parametri dell'ecologia e sono improntate per risolvere il problema dei consumi di carburante. Cerchiamo di fare luce su i loro rispettivi pro e contro.

Auto ibrida o GPL: in cosa si differenziano

La vettura a GPL è dotata di un impianto a gas strutturato per l'utilizzo del GPL (gas di petrolio liquefatti). Questa tipologia di alimentazione, a differenza del metano, deriva direttamente dal petrolio e, a conti fatti, è più performante. Dopo l'innalzamento dei prezzi del carburante, il metano è ancorato a un costo alla pompa decisamente elevato, mentre il GPL seguendo l'oscillazione del mercato del petrolio è tornato a standard - tutto sommato - dignitosi.

Le auto ibride, invece, hanno due motori differenziati, uno a benzina/gasolio e uno elettrico: a seconda della categoria di ibrido, l’utente può scegliere se utilizzare il motore a batteria o quello endotermico, oppure lasciare la preferenza all’auto che agirà in modo automatico, secondo i propri parametri. Sulle mild-hybrid, il motore elettrico è soltanto di supporto e si ricarica autonomamente nelle decelerazioni, sulle plug-in si può circolare con una discreta autonomia in modalità 100% elettrica e ricaricare la batteria con apposito cavo.

Pro e Contro GPL

Pro

Prezzo : rispetto a una vettura ibrida o anche a gasolio, un'auto a GPL costa qualcosa in meno;

: rispetto a una vettura ibrida o anche a gasolio, un'auto a GPL costa qualcosa in meno; Consumi : contenuti e ideali per chi si muove tanto in città;

: contenuti e ideali per chi si muove tanto in città; Inquinamento e restrizioni: le auto a GPL sono ecologiche e spesso possono circolare anche in quelle città dove vigono delle restrizioni.

Contro

Manutenzione : i controlli alla bombola del gas devono essere regolari e richiedono tempo e denaro;

: i controlli alla bombola del gas devono essere regolari e richiedono tempo e denaro; Rifornimento : il GPL non è presente in tutte le stazioni di rifornimento e, in ogni caso, è sempre necessaria la presenza di un inserviente per la somministrazione;

: il GPL non è presente in tutte le stazioni di rifornimento e, in ogni caso, è sempre necessaria la presenza di un inserviente per la somministrazione; Prestazioni: peggiori rispetto a un benzina o un'ibrida, ma superiori al metano.

Pro e Contro Ibride

Pro

Inquinamento e circolazione : le ibride hanno pieno accesso alle aree soggette a limitazioni e possono sempre circolare;

: le ibride hanno pieno accesso alle aree soggette a limitazioni e possono sempre circolare; Rifornimento : i tempi di rifornimento sono uguali a quelli delle termiche e per rifornirsi di benzina o gasolio non occorre necessariamente la presenza di un benzinaio;

: i tempi di rifornimento sono uguali a quelli delle termiche e per rifornirsi di benzina o gasolio non occorre necessariamente la presenza di un benzinaio; Prestazioni: la presenza del motore elettrico fornisce un surplus di potenza che diventa fondamentale anche in fase di sorpasso.

Contro

Prezzo : le ibride hanno un costo di listino più elevato rispetto alle auto squisitamente endotermiche o in paragone con quelle a GPL;

: le ibride hanno un costo di listino più elevato rispetto alle auto squisitamente endotermiche o in paragone con quelle a GPL; Manutenzione: in caso di guasto, in presenza di maggiore tecnologia, le spese saranno superiori alla media.

Quale conviene

Tutto è orientato alle proprie esigenze. Facendo un discorso di ampio respiro l'ibrido, essendo parte integrante del processo di elettrificazione della mobilità, avrà un futuro assicurato, cosa che invece non è garantita con assoluta certezza alla controparte a GPL. Tornando sul presente, l'auto a GPL diventa una soluzione conveniente e orientata a un grande risparmio qualora non si debbano effettuare lunghe percorrenze, in caso contrario tra le due soluzioni è preferibile quella ibrida.