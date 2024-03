La grande community di Polestar, il ruolo dei materiali e la visione del futuro: l'intervista a Juan Pablo Bernal

Juan Pablo Bernal è Interior Design Manager di Polestar e curatore della popolare Polestar Design Community su Instagram. Insieme al suo team di designer innovativi e di talento, è alla guida di entusiasmanti progetti futuri ed è spinto dalla voglia di vedere le sue creazioni realizzate nella vita reale. Nel lavoro di tutti i giorni partecipa anche alla guida del lavoro strategico che prevede la ricerca di futuri prodotti visionari insieme al team. Le sue conoscenze, capacità e competenze sono state affinate in vari progetti di alto profilo, facendogli guadagnare una meritata reputazione di designer talentuoso e creativo.

Bernal ha ricoperto numerosi ruoli di leadership in aziende leader del settore e ha conseguito una laurea in Transportation Design presso l'Istituto Europeo di Design e un master nello stesso campo presso l'Umeå Institute of Design. All’interno del Centro stile di Polestar (dove abbiamo intervistato anche Maximilian Missoni) abbiamo potuto parlare con lui delle visioni del Brand e della grande community che anima ogni anno, un vero tempio della creatività.

Mi piace la geometricità degli interni delle Polestar, ma qual è la cosa più importante quando si decide di sviluppare l’abitacolo di un nuovo modello?

"Quando si progetta un nuovo interno, ci sono alcune cose che consideriamo. È ovvio che si tratta di creare qualcosa di innovativo, che si spinga oltre i limiti. Ma allo stesso tempo, si tratta di identificare quel tema iconico che definisce sostanzialmente l'intera architettura dell'interno. Questo è molto importante. quel tema iconico in cui si imposta praticamente l'intera architettura degli interni. Poi, naturalmente, più avanti, si lavorerà con l'ingegneria, il packaging e così via. Ma la prima cosa da fare è creare un team di progettazione solido. Per noi questa è la prima cosa".

Che impatto ha la natura nella progettazione dell’interno di una Polestar?

"Voglio dire, in Svezia, in Scandinavia, si progettano praticamente solo automobili. Il clima ha un effetto, sa, non so fino a che punto, non è che stiamo portando un albero all'interno dell'auto, ma stiamo solo cercando di individuare il modo in cui collegarci. È una domanda difficile, ma credo che, naturalmente, il modo in cui catturiamo il design scandinavo e cerchiamo di trovare questa purezza in ciò che facciamo è ciò che si collega e riflette nell'ambiente circostante".

Anche i materiali giocano una chiave determinante…

"Naturalmente i materiali giocano un ruolo molto importante. Beh, ci occupiamo di alcuni legni, sai, di tessuti e di come li elaboriamo. E ora c'è un'importante storia di sostenibilità che riguarda i nostri interni, che gioca un ruolo molto importante nello sviluppo di un'auto".

La prossima domanda riguarda la circolarità. Può spiegare questo ruolo?

"È un argomento che riguarda soprattutto i materiali a colori. Tuttavia, nell'ambito della circolarità, cerchiamo di comprendere il processo più lungo del prodotto, che non si esaurisce con la fine del prodotto. Ma poi come possiamo riciclare i componenti e prolungare la vita del prodotto? Dunque, ad esempio, all'interno delle porte, cerchiamo di capire come si possono selezionare i componenti in modo che possano essere selezionati, rimossi e quindi avere una vita più lunga".

Per voi, è più semplice costruire un veicolo elettrico rispetto alle auto a combustione, in virtù dei limiti di quest’ultime?

"Non direi che c'è un'enorme differenza. Credo che, per quanto riguarda il packaging e i componenti tecnici non si siano evoluti molto. L'aspetto principale di un'auto elettrica è che il pavimento è il pacco batterie. Dopo di che, in pratica, si progetta ciò che si può fare. Ma non credo che ci siano grandi differenze tra auto a benzina e auto elettriche. In un certo senso è ancora lo stesso tipo di auto".

La vostra filosofia combina sportività e comfort. Qual è l’auto che meglio vi rappresenta?

"Direi che la Polestar 4 è un ottimo esempio di come abbiamo creato un abitacolo che ha fondamentalmente due tipi di ambiente. Lo spazio anteriore è molto sportivo, nel quale la console centrale, molto dinamica, si estende fino alle portiere e i poggiatesta integrati creando un look audace. Poi, nella parte posteriore, favoriti dal passo lungo che dà la sensazione di limousine e di conchiglia, esaltiamo l'aspetto di immersione in uno luogo privo di finestrini e supportato da materiali, illuminazione e da un ambiente molto ricco. Penso che la parte posteriore sia un buono esempio per risponderti".

Interni della Polestar 4

Qual è l’elemento che collega gli interni dell’odierna gamma di Polestar?

"Direi ovviamente l’utilizzo dei materiali. Cerchiamo di essere coerenti nelle nostre vetture, in modo da non esplorare qualcosa di molto strano, ma di essere coerenti lungo tutta la gamma. Non facciamo precetti, ma introduciamo una sorta di abilitatore per le auto di prossima uscita, che poi utilizziamo anche per i materiali. L'evoluzione richiede più tempo. Ma se in quelle auto funzionano allora poi riusciamo a passare alla produzione. Quindi i materiali hanno un ruolo molto importante".

E l'infotainment avrà un ruolo centrale tanto nel presente quanto nel futuro?

"Penso che stiamo cercando di essere coerenti con i nostri prodotti, dove abbiamo uno schermo digitale che si trova di fronte al guidatore. E poi abbiamo un display centrale di supporto, di tipo diverso, verticale o orizzontale. La nostra idea è quella di essere più intuitivi possibile, in modo che il cliente abbia un'idea chiara e precisa del funzionamento del sistema. Quindi, per il momento, la nostra visione è quella di completare l'allineamento prima di immaginare un altro tipo di sistema UX".

E cosa ci può dire del contest che ha portato alla creazione della Polestar Synergy?

"Posso arrivare alla Synergy raccontandovi un po' di storia della community, perché penso che sia sempre molto bella. È un po' lunga, ma la farò breve e dolce. La comunità è iniziata nel 2019, quando attraverso il mio account Instagram condividevo le mie tendenze, le mie ispirazioni, le cose che piacevano a tutti i designer. A quel tempo, era il 2019, stavamo per rilasciare una Polestar 2, io ricoprivo il ruolo di designer degli interni. È stata la nostra prima auto elettrica, per la quale mi sono sentito un pioniere, come un ambasciatore. Così ho iniziato a realizzare il mio materiale e a condividerlo. Poi il nostro CEO mi ha chiamato: "Ehi, possiamo fare una chiacchierata?". E io ho risposto: "Ok, sì, certo". A quel punto ha detto: "Ehi, stai facendo questa cosa con il tuo account, condividendo il materiale di Polestar 2. Perché non creiamo una community separata dove abbiamo parliamo solo di Polestar?”. Sembra una cosa davvero buona. Da allora, la community è stata avviata. E nell'estate del 2019 l'ho aperta. Ho caricato un sacco di contenuti riguardanti Polestar per assicurarmi che fossimo pieni. E poi, a ottobre, c’era la "sketching design”, dove molti talenti si misurano con l'inchiostro e la carta. Oggi è anche un po' digitale. Si trattava di creare uno schizzo, un bozzetto, così ho introdotto questa cosa chiamata Polestar Design Challenge. I designer dovevano usare il marchio Polestar come brief per creare qualsiasi tipo di veicolo. E la cosa è stata accolta molto bene. L'accoglienza ricevuta dai designer di tutto il mondo è stata semplicemente fantastica. Quindi anche Thomas (Ingenlath, CEO Polestar ndr) ha chiamato e ha detto: "Ehi, qual è il prezzo per questo? Non possiamo far venire qui i designer o fare un giro del quartier generale o altro?” A quel punto è arrivato COVID e ha distrutto tutto. Ma in ogni caso, l'apprezzamento del marchio e la consapevolezza dell’offerta sono stati accolti così bene che ci siamo detti: "Ok, forse dobbiamo prestare attenzione a tutto questo". È da qui che siamo partiti con i nostri concorsi su base annuale. Abbiamo iniziato con la Pure, poi con la Progressivity e infine con la Performance, che sono i nostri tre valori fondamentali. E poi infine è arrivata con la Synergy, insieme alla collaborazione con tre designer, due per gli esterni e uno per l’interno. E insieme a Maxime, entrambi lavoriamo molto, assicurandoci che l'auto fosse costruita come Polestar, perché non si trattava solo di collaborare, ma anche di assicurarci che lungo il percorso stessimo costruendo qualcosa che fosse all'altezza della linea che abbiamo- Quindi sì, questa è stata la costruzione e il risultato di Synergy. Si trattava di un modello di produzione unico. E quest'anno abbiamo anche le versioni Hot Wheels".

Quanto i riferimenti della comunità influenzano il vostro prodotto finale? E quanto ti ispiri a ciò che vedi nel mondo del lavoro?

"È una buona domanda. È chiaro che abbiamo un team e uno studio di progettazione. Quindi non cerchiamo ispirazione dalla comunità. Semmai l'opposto. Stiamo cercando di creare una comunità nella quale mostrare al resto del mondo ciò che facciamo come team di progettazione e fare in modo che si ispirino a ciò che facciamo. E poi immaginano il loro modo di farlo. Io sono felice di condividerli, ma non siamo alla costante ricerca di ispirazione. Li abbiamo ispirati. Io voglio guidarli".