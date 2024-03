Hyundai, incetta di premi agli iF Design Award

Hyundai continua a collezionare importanti riconoscimenti di livello internazionale: la Casa coreana è stata infatti premiata per il decimo anno consecutivo agli iF Design Award. Quest’anno i premi sono andati ai modelli IONIQ 5 N e SANTA FE, per quanto riguarda la categoria “Product” e per il concept SANTA FE XRT per quella “Professional Concepts”.

Hyundai, trionfo in numerose categorie

Come se non bastasse, il Costruttore asiatico ha conquistato importanti riconoscimenti anche in altre categorie. Questo risultato sottolinea lo sforzo e gli obbiettivi raggiunti da Hyundai in svariati campi, come ad esempio nel design e nella tecnologia. Tra gli altri progetti firmati Hyundai che sono stati premiati troviamo: N Mode, Infotainment System for High-Performance (“User Interface”), HMGICS Safety Management Robot (“Professional Concept”), HMG Driving Experience Center, Hyundai Customer Experience Center Yokohama e FIFA Museum presented by Hyundai (“Interior Architecture”). A quetsi si aggiunge il Hyundai Heritage: PONY Exhibition, la prima campagna dell’azienda dedicata al suo patrimonio culturale premiata nella categoria “Communication”.

SangYup Lee, Executive Vice President a capo del Global Design di Hyundai e Genesis ha dichiarato:

Siamo profondamente onorati di ricevere gli iF Design Award per questi modelli e queste innovazioni importanti. Sono riconoscimenti alla grande dedizione del nostro team di designer visionari, che si sono dedicati a questi progetti con passione e impegno, lavorando fianco a fianco con i nostri ingegneri del centro R&D. Al contempo, questi premi sottolineano la competitività della firma del design Hyundai a livello globale.

Hyundai IONIQ 5 N

La vincitrice IONIQ 5 N sfrutta tecnologie innovative e vanta elevate capacità di performance in pista. Tutto questo grazie all’uso di una seria di tecnologie derivate dal motorsport, frutto dell’esperienza maturata attraverso i concept “Rolling Lab” elettrici di Hyundai per massimizzare le capacità ad alte prestazioni dell’EV.

Hyundai Santa FE

La Santa FE deve il suo successo grazie all’elevata versatilità che sa offrire, sia sulle strade urbane che quando si opta per un utilizzo più avventuroso, merito anche dell’ampio spazo interni, ai vertici della categoria.

Hyundai SANTA FE XRT Concept

Studiata appositamente per soddisfare le esigenze degli appassionati di outdoor, la Santa FE XRT Concept non passa inosservata e si distingue per la capacità di affrontare terreni impegnativi in sicurezza e facilità.