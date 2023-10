Hyundai Kona VS Kia Niro, sfida tra SUV full-hybrid

I SUV ibridi sono tra i modelli di auto più apprezzati e la loro crescita sul mercato italiano è ormai esponenziale. Ogni casa automobilistica propone nella propria gamma uno o più modelli appartenenti a questo segmento di vetture. Nel variegato settore dei modelli con powertrain ibridi spiccano le vetture full-hybrid, equipaggiate con un tipo di tecnologia elettrificata capace di offrire prestazioni brillanti e soprattutto consumi ed emissioni estremamente contenuti. Inoltre le full-hybrid non hanno la necessità di effettuare ricariche elettriche alle colonnine, come richiedono, ad esempio, le ibride plug-in.

Per questo motivo, abbiamo quindi scelto due tra i SUV full-hybrid compatti più interessanti del momento, per un confronto a 360°: stiamo parlando della nuova Hyundai Kona e della Kia Niro, entrambe con passaporto coreano e forti di un’efficienza di primo livello. Siamo quindi pronti ad una sfida “elettrizzante” e dal forte sapore orientale.

Hyundai Kona vs Kia Niro: misure e design

L’efficienza aerodinamica è uno dei dettagli fondamentali per un’auto ibrida, in particolare se si tratta di un SUV che deve “affrontare” il problema di un baricentro più alto rispetto alle auto tradizionali, senza dimenticare il peso più generoso del powertrain, a causa della presenza della batteria. Entrambi i SUV protagonisti del nostro confronto risultano particolarmente efficienti, grazie all’uso di componenti aerodinamici specifici, come spoiler posteriore e appendici varie.

Rispetto alle rispettive precedenti generazioni, entrambe le vetture sono cresciute nelle dimensioni: la Hyundai Kona arriva adesso a 4,35 metri, mentre la Niro raggiunge addirittura i 4,42 metri. La larghezza è invece molto simile, per la prima si parla 1,82 metri e per la seconda di 1,85 metri e anche l’altezza è praticamente la medesima (1,58 e 1,57 metri). Infine, i cinque passeggeri possono stivare i propri bagagli in un vano ampio 466 litri per la Kona e 451 per la Niro.

Dal punto di vista del design, Kia sfoggia forme nette e affilate, ricche di spigoli, che oltre a regalare una forte presenza scenica contribuiscono all’aerodinamica. La Hyundai si riallaccia invece all’ultimo linguaggio stilistico del marchio, abbracciando forme tondeggianti e caratterizzandosi per l’originale firma luminosa anteriore suddivisa su due livelli.

Abitacolo

Entrambi i SUV sfoggiano degli interni improntati fortemente sulla tecnologia, con strumentazioni e plance che si affidano ad ampi display. La Kona risulta equipaggiata con il nuovo infotainment progettato da Hyundai che sfrutta due schermi digitali da 12,3 pollici l’uno e che richiama altri modelli del Costruttore come ad esempio l’elettrica Ioniq 5. Tramite il sistema multimediale è possibile gestire la connettività per smartphone (compatibile con Apple CarPlay e Android Auto), la navigazione satellitare e l’impianto audio. I comandi del climatizzatore (digitale e bi-zona) sono separati e posizionati sotto il display centrale, mentre la leva del cambio automatico è stata spostata dietro il volante per lasciare spazio sul tunnel centrale. Quest’ultimo ospita anche la base per la ricarica wireless dello smartphone.

L’impostazione della plancia sulla Niro e molto simile alla cugina coreana, infatti anche in questo caso troviamo due schermi appaiati, questa volta però ampi 10,25 pollici, con quello centrale posizionato sopra i comandi della climatizzazione. In questo caso il selettore del cambio è stato istallato sul tunnel centrale e prende la forma di una grande manopola. Anche sulla Niro non mancano numerosi porta oggetti e il sistema di ricarica wireless per lo smartphone.

Powertrain full hybrid

Oltre ad essere realizzate sulla medesima piattaforma, la Hyundai Kona e la Kia Niro condividono lo stesso powertrain full-hybrid. Quest’ultimo è composto da 1.6 litri quattro cilindri aspirato da 105 CV, abbinato a una unità elettrica da 32 kW, per una potenza totale di circa 140 CV. I due propulsori sono gestiti da una trasmissione a sei rapporti a doppia frizione. Il motore elettrico è invece alimentato da una batteria da 1,32 kWh che permette di percorrere qualche km senza emissioni nocive.

Consumi

Passando al capitolo consumi, per la Niro, la casa Costruttrice dichiara una percorrenza nel ciclo misto di 4,4 l/100 km, e le emissioni di CO2 da 100,4 a 107,3 (ciclo WLTP,) nel caso della Kona invece consumi medi dichiarati variano da 4,5 a 4,7 l/100 km e le emissioni di CO2 sono pari a 103-108 g/km. Considerando l’uso dei medesimi powertrain, in questo campo la piccolissima differenza che si registra sui consumi ed emissioni la fa l’aerodinamica e il peso, che sulla Kia raggiunge i 1350 kg, mentre sulla Hyundai i 1410 kg.

Sicurezza

Entrambi i crossover full hybrid risultano equipaggiati con i più moderni e sofisticato dispositivi di sicurezza elettronici e sistemi di assistenza alla guida ADAS. Tra questi spiccano il cruise control adattivo con mantenimento della distanza di sicurezza, il dispositivo dedicato al mantenimento della corsia, quello per la sterzata automatica in autostrada e in extraurbano, senza dimenticare l’avviso per l'angolo cieco.

Prezzi

Siamo arrivati ai prezzi di listino che contraddistinguono questi due moderni SUV ibridi, diversi, ma molto simili allo stesso tempo. La Kona viene proposta a partire da 34.500 euro, declinata in allestimento Xline che offre tutto il necessario per la guida di tutti i giorni. La Niro in allestimento entry-level Business invece parte da 31.950 euro e rinuncia a qualche cosa in termini di dotazione (che può essere integrata con allestimenti più ricchi o optional). Entrambi i prezzi non tengono conto di eventuali sconti e incentivi.