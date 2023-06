Hyundai Motor Group e LG sono partner nella produzione di batterie

Il mondo dell'automotive segnala la nascita di una nuova joint venture tra Hyundai Motor Group e LG Energy Solution (LGES) per la produzione di batterie elettriche negli Stati Uniti. I due colossi industriali hanno siglato un documento d'intesa per la costruzione di un impianto produttivo di celle per batterie EV, che sarà collocato in territorio americano, per dare una bella spinta al processo di elettrificazione di tutto il Nord America e per sostenere gli sforzi del costruttore coreano.

Un investimento da 4,3 miliardi di dollari

Il sodalizio nasce in data 26 maggio a Seoul, nella sede di LGES, alla presenza di Jaehoon Chang, Presidente e CEO di Hyundai Motor Company e Youngsoo Kwon, CEO di LG Energy Solution. L'investimento previsto per questa unione è di oltre 4,3 miliardi di dollari (5,7 trilioni di KRW) con Hyundai Motor Group e LGES a detenere una quota paritaria del 50%.

“Hyundai Motor Group sta intensificando gli investimenti nell’elettrificazione con l’obiettivo di conquistare la leadership nell'industria automobilistica globale. La realizzazione del nuovo impianto con LG Energy Solution, uno dei principali produttori mondiali di batterie e partner di lunga data rappresenta una solida base attraverso cui guideremo la transizione globale verso la mobilità sostenibile” ha dichiarato Jaehoon Chang, Presidente e CEO di Hyundai Motor Company.

"Due importanti leader, nel settore automobilistico e in quello delle batterie, si sono uniti e sono pronti a guidare in America la transizione verso i veicoli elettrici", ha affermato Youngsoo Kwon, CEO di LG Energy Solution. "Incrementando la competitività dei nostri prodotti e la nostra capacità operativa a livello globale, LG Energy Solution saprà offrire ai suoi clienti le ultime soluzioni sostenibili riguardo all’energia".

Gli obiettivi di Hyundai e LGES

L’inizio dei lavori per l'innalzamento della nuova struttura è programmato per la seconda metà del 2023, mentre l’inizio della produzione delle batterie è previsto per la fine del 2025. La capacità produttiva annua sarà di 30 GWh, sufficienti a supportare la produzione di 300.000 veicoli elettrici. Hyundai Mobis assemblerà i pacchi batteria per poi mandargli agli stabilimenti statunitensi del Gruppo per la produzione dei modelli elettrici (EV) di Hyundai, Kia e Genesis. La nuova fabbrica sarà fondamentale per mantenere stabile la fornitura di batterie in Nord America e pemetterà al Gruppo di rispondere alla forte domanda, in continua crescita, di veicoli elettrici.

Con questa ulteriore Joint Venture, LGES tocca quota sette impianti, tra quelli operativi e quelli in fase di costruzione negli Stati Uniti, mercato sul quale sta puntando forte. Con la crescita della produzione a livello locale, LGES ha come obiettivo quello di fornire prodotti innovativi sia in scala sia in tempi brevi, accelerando la transizione verso l'energia pulita in Nord America.

Il Gruppo e LGES sono partner strategici di lungo corso, avendo lavorato insieme alla produzione di modelli EV specifici come Elantra Hybrid, Kona Electric e IONIQ 6 EV. Hyundai Elantra Hybrid, presentato nel 2009, è stato il primo modello elettrificato, ibrido LPi, del Gruppo. Nel 2021, i due partner hanno avviato una JV per la realizzazione di un impianto in Indonesia, che dovrebbe iniziare la produzione di batterie nella prima metà del 2024.