Hyundai porta Milano alla scoperta di Nuova Inster e della Korean Wave

Ascolta ora 00:00 00:00

I punti chiave Hyundai Inster

L'evento

Hyundai Italia sbarca a Milano con una novità che unisce mobilità elettrica e cultura coreana: la presentazione del nuovo SUV ultracompatto Inster, 100% elettrico. L'evento si terrà negli spazi de La Casa degli Artisti e sarà un'occasione unica per scoprire da vicino il nuovo modello del brand e immergersi nel mondo della Korean Wave. Durante l'evento, i visitatori potranno vivere un'esperienza multisensoriale, esplorando la cultura coreana attraverso installazioni ispirate a K-pop, K-drama e l'arte contemporanea della Corea del Sud, il tutto mentre scoprono le caratteristiche avanzate e sostenibili del suv elettrico Inster.

Hyundai Inster

La Hyundai Inster è un nuovo SUV ultracompatto completamente elettrico, caratterizzato da un design futuristico, interni spaziosi e tecnologie avanzate. Offre un'autonomia ai vertici della categoria, fino a 355 km in uso misto e 470 km in città (dati WLTP in attesa di conferma), con tempi di ricarica rapida che consentono di passare dal 10 all'80% in soli 30 minuti. Inster unisce versatilità e prestazioni, offrendo due opzioni di powertrain: una batteria da 42 kWh con motore da 97 CV o una da 49 kWh con motore da 115 cv. Il passo allungato massimizza lo spazio interno, mentre i sedili scorrevoli e frazionabili aggiungono praticità. La tecnologia Vehicle-to-Load (V2L) permette la ricarica bidirezionale di dispositivi esterni senza bisogno di apparecchiature aggiuntive. Inster rappresenta la nuova frontiera della mobilità elettrica, combinando efficienza, comfort e connettività. Sarà disponibile in Italia a partire dal 2025, con una versione cross dal design più robusto in arrivo a breve.

L'evento

L'evento a Milano sarà la prima occasione per scoprire Inster e approfondire il concetto di mobilità urbana a zero emissioni secondo Hyundai, inserito in un contesto che celebra la Korean Wave, un fenomeno globale che coinvolge moda, bellezza, cibo, musica e cinema. La location offrirà un'esperienza di design moderno in stile coreano, riflettendo l'innovazione di Inster, un nuovo modello che verrà lanciato a breve. Inster combina la cultura coreana con una visione sostenibile, offrendo caratteristiche avanzate come autonomia elevata, ampio spazio interno, ricarica rapida e tecnologia di sicurezza di alto livello.

L'evento sarà aperto al pubblico il 28 e 29 settembre e sarà preceduto da serate esclusive dedicate al cibo e alla musica coreana, prenotabili online. Sarà possibile anche partecipare a esperienze di K-Beauty con consulenze personalizzate. Dopo Milano, Inster sarà presentato in altre città italiane.