Hyundai Santa Fe, grande nello spazio, ma non nel prezzo

Con Hyundai Santa Fe i coreani puntano ad aggredire un segmento di fascia medio/alta, avvicinandosi al mondo premium per dimensioni, soluzioni tecniche e qualità dell'abitacolo, ma non sforando nei prezzi dei marchi più costosi. Qui la chiave è una dotazione di serie molto ricca, che permette di risparmiare diverse migliaia di euro rispetto ai concorrenti di fascia più alta e pari dimensioni.

I numeri di Hyundai Santa Fe 2024

Con il 2024, Hyundai Santa Fe cambia architettura, arriva alla quinta generazione e diventa solamente ibrida. Al lancio è disponibile un'unica motorizzazione Full Hybrid da 215 cv con un motore elettrico che aiuta il termico da 1.6 litri, un turbo benzina. Questo propulsore ha il compito di muovere un'auto da 4,83 metri di lunghezza per 1,9 metri di larghezza, alta 1,72 metri con un passo di 2,81 metri che garantisce spazio a sufficienza per tutti i passeggeri, tanto che esiste la versione da 7 posti con una terza fila comoda per due adulti grazie anche a bocchette del climatizzatore dedicate (con relative regolazioni) e prese USB C e da 12 volt.

Nella versione a cinque posti il bagagliaio parte da 711 litri e arriva a 2.032 litri abbattendo tutti i sedili, ma è in realtà il vano di carico che fa la differenza rispetto a molte concorrenti. Posizionando le luci (LED) in basso, Hyundai è riuscita a creare una soglia di carico molto bassa, e una bocca d'ingresso nel bagagliaio che è larga 1,27 metri e supera gli 80 centimetri di altezza. Squadrata, comoda e perfetta per chi usa spesso il bagagliaio per i suoi hobby o per le esigenze della famiglia.

Sostenuta da cerchi in lega da 18" di serie nella versione Business, un allestimento d'ingresso già completo di tutti gli accessori tecnologico, per il comfort e per la sicurezza attiva, l'auto può montare pneumatici fino a 20". L'abitacolo è poi pensato per essere vivibile sfruttando tutti gli spazi: tanti vani di carico, il pozzetto centrale intelligente che si apre sia dall'anteriore, sia dalla seconda fila per passare oggetti facilmente a chi siede dietro, un climatizzatore che di serie lavora anche con la regolazione indipendente per i passeggeri posteriori e un infotainment da 12,3" corredato dalla strumentazione digitale da 12". Android Auto e Apple CarPlay, entrambi wireless, sono proposti di serie.

Primo contatto, la prova su strada

Hyundai Santa Fe esiste anche in versione a quattro ruote motrici, ma nella prima prova su strada non c'è stato modo di verificare le prestazioni in offroad. Ad ogni modo, in un contesto extra-urbano molto tortuoso tra le colline piemontesi, Hyundai Santa Fe 2024 ha dimostrato di poter contare su un motore non eccessivamente potente, ma con una coppia (e un cambio automatico) in grado di non far soffrire neanche le curve in salita, gestendo al meglio i suoi 265 Nm per spingere una massa a vuoto di 1.920 chilogrammi.

Non brilla nello 0-100 km/h, ma è comunque più reattiva di diverse auto di taglia più piccola grazie ai soli 9,6 secondi richiesti per scattare da 0 a 100. Il comfort, poi, è l'aspetto che più ha impressionato in questo primo test: il lavoro nell'isolare l'abitacolo dai rumori si nota, ma dovremo confermarlo in seguito con un viaggio autostradale che è mancato in questa prova. Il comfort dei passeggeri è garantito da una taratura delle sospensioni che permette di assorbire bene le buche, copiare le asperità della strada senza trasmetterle sulla schiena e non risultare al contempo mai troppo cedevole.

Se si esagera, però, il rollio sì percepisce, ma siamo lontani dal coricamento importante dei vecchi fuoristrada e, oggi, anche SUV che ne ricalcano le dimensioni e l'altezza da terra sono comunque più civilizzati e più piacevoli da guidare. Completa poi il test la sensazione sullo sterzo, non certo direttissimo e un po' demoltiplicato, ma ben tarato per rendere la guida comoda.

Quanto costa?

Il prezzo di listino parte da 49.600€ per Santa Fe HEV Business a due ruote motrici, mentre l'allestimento XClass è l'unica altra alternativa e parte da 54.350€. Servono invece almeno 51.600€ se ci si vuole portare a casa la versione a trazione integrale. Come anticipato, la Business è già una versione ricca, tanto da includere tutti gli ADAS obbligatori e anche il cruise contro adattivo e il sistema che mantiene l'auto al centro della corsia. Ci sono poi di serie i sensori anteriori e posteriori e la videocamera di retromarcia, le luci Full LED, gli specchietti completamente elettrici (riscaldabili, ripiegabili e regolabili) e il riscaldamento anche per i sedili anteriori. Non mancano poi il clima automatico per la prima e la seconda fila, supporto lombare elettrico, volante riscaldabile, sensori luci e pioggia, infotanment completo con connettività e USB, navigatore integrato, Android Auto e Apple CarPlay e 6 mesi di aggiornamenti OTA.

XClass aggiunge i sedili in pelle, i vetri posteriori oscurati, i sedili riscaldati e ventilati, il riscaldamento per la seconda fila, luci ambientali, sedile passeggero regolabile in altezza, cerchi da 20", strumentazione digitale da 12,3" in alta risoluzione e tutta la suite completa di ADAS, inclusa la guida semi-autonoma in autostrada, il parcheggio remoto, monitoraggio angolo cieco e stanchezza del conducente e abbaglianti automatici.

Per chi ha un'auto da rottamare e sceglie il finanziamento, Hyundai Plus sconta la Business HEV 2WD a 44.350€. Ipotizzando un anticipo di 11.020€ le rate sono da 329€ con un tasso del 7,45% e una durata di 36 mesi (15.

000 km annui). Il noleggio prevede invece un canone mensile di 657€ (10.000€ di anticipo) e dura 48 mesi (20.000 km annui). Il costo include RC auto, Kasko e Furto/Incendio, rispettivamente con franchigie di 250€, 500€ e del 10%.