Hyundai sceglie Arval Italia come partner per la divisione Renting: si rafforza il noleggio a lungo termine per privati e aziende

Hyundai Italia e Arval Italia annunciano una nuova collaborazione che vede Arval diventare partner di Hyundai Renting, il servizio di noleggio a lungo termine del Brand dedicato a clienti privati, aziende e titolari di Partita IVA. L’obiettivo dichiarato è consolidare e valorizzare un programma già presente nell’offerta Hyundai, rafforzandolo in termini di qualità del servizio, affidabilità e semplicità di gestione per il cliente finale.

La formula “all inclusive”

Hyundai Renting viene presentato come una soluzione di mobilità “semplice e moderna”: permette di utilizzare un veicolo senza acquistarlo, tramite un canone fisso mensile. Nel servizio sono inclusi i principali elementi di gestione dell’auto: copertura assicurativa, assistenza stradale 24/24, manutenzione ordinaria e straordinaria. Gli interventi di assistenza e manutenzione vengono effettuati presso la rete ufficiale Hyundai in Italia, che conta 130 punti vendita sul territorio nazionale, a garanzia di prossimità e standard elevati. La stessa formula in partnership con Arval è indicata come presente oggi in 14 Paesi.

Dalla city car ai SUV, fino all’elettrico

Il programma è sottoscrivibile sull’intera gamma Hyundai, dai modelli compatti i20 e BAYON ai SUV KONA, TUCSON e SANTA FE, descritti come adatti anche a esigenze business e flotte per versatilità, comfort e dotazioni tecnologiche. L’offerta comprende inoltre i modelli 100% elettrici INSTER e INSTER Cross, ultra-compatti orientati all’uso urbano, e l’intera gamma IONIQ, valorizzata dalla piattaforma 800 Volt che abilita ricariche ultra-rapide.

Focus su semplicità, affidabilità e nuovi target

“Hyundai Renting è un servizio che riflette l’attenzione del Brand nei confronti dei clienti offrendo loro soluzioni di mobilità semplici, trasparenti e moderne”, dichiara Francesco Calcara, Presidente & CEO di Hyundai Italia, sottolineando che la collaborazione con Arval rafforza una proposta “ampia e flessibile” per privati e aziende su tutto il territorio nazionale.

Per Dario Casiraghi, Direttore Generale di Arval Italia, il noleggio a lungo termine “si sta sempre più affermando” non solo tra le aziende ma anche tra partite IVA, liberi professionisti e privati: Arval si dice soddisfatta di avviare la partnership e convinta che l’accordo consoliderà ulteriormente una relazione già “consolidata e proficua” anche a livello internazionale.