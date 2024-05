I 10 modelli ibridi da comprare con gli incentivi auto

Gli incentivi auto 2024 sono stati approvati e a cominciare dalle ore 10.00 del 3 giugno, il bonus per acquistare un'auto nuova e poco inquinante sarà realtà. Lo aspettano in tantissimi, specialmente chi dal settore delle quattro ruote cerca un veicolo per dare una scossa positiva. I primi mesi del mercato automobilistico in Italia sono stati altalenanti, e si è sentito troppo il peso del ritardo degli incentivi. Adesso, però, è giusto dare un taglio col passato e concentrarsi sul presente. Il Governo ha fiddato un budget di 1 miliardo di euro per sostenere gli automobilisti nostrani a ringiovanire il parco auto circolante, uno dei più vecchi di tutto il continente europeo. Inoltre, chi rottamerà un vecchio veicolo Euro 2, o inferiore, con un Isee entro i 30.000 euro, godrà di vantaggi più ampi. Dunque, vediamo quali sono i 10 modelli ibridi da acquistare con gli incentivi auto 2024.

Suddivisione incentivi auto 2024

Gli incentivi auto vengono distributi in tre categorie: fascia 0-20 g/km di emissioni di CO2 (elettriche), 21-60 g/km di CO2 (ibride plug-in) e 61-135 g/km di CO2 (benzina e diesel poco inquinanti). Nel dettaglio:

Fascia 0–20 g/km CO2

Nessuna rottamazione: contributo di 5.000 euro, ISEE inferiore di 30.000 euro il contributo è di 7.500 euro

Rottamazione Euro 0, 1 e 2: contributo di 11.000 euro, ISEE inferiore di 30.000 euro il contributo è di 13.750 euro

Rottamazione Euro 3: contributo di 10.000 euro, ISEE inferiore di 30.000 euro il contributo è di 12.500 euro

Rottamazione Euro 4: contributo di 9.000 euro, ISEE inferiore di 30.000 euro il contributo è di 11.250 euro

Rottamazione Euro 5: contributo di 0 euro, ISEE inferiore di 30.000 euro il contributo è di 8.000 euro

Fascia 21-60 g/km CO2

Nessuna rottamazione: contributo di 4.000 euro, ISEE inferiore di 30.000 euro il contributo è di 5.000 euro

Rottamazione Euro 0, 1 e 2: contributo di 8.000 euro, ISEE inferiore di 30.000 euro il contributo è di 10.000 euro

Rottamazione Euro 3: contributo di 6.000 euro, ISEE inferiore di 30.000 euro il contributo è di 7.500 euro

Rottamazione Euro 4: contributo di 5.500 euro, ISEE inferiore di 30.000 euro il contributo è di 6.875 euro

Rottamazione Euro 5: contributo di 0 euro, ISEE inferiore di 30.000 euro il contributo è di 5.000 euro

Fascia 61-135 g/km CO2

Nessuna rottamazione: contributo di 0 euro

Rottamazione Euro 0, 1 e 2: contributo di 3.000 euro

Rottamazione Euro 3: contributo di 2.000 euro

Rottamazione Euro 4: contributo di 1.500 euro

Rottamazione Euro 5: contributo di 0 euro

Per usufruire degli incentivi è stata stabilita na soglia massima di spesa, per categoria: per le elettriche (0-20 g/km CO2) è di 35.000 euro + IVA, per le ibride plug-in (21-60 g/km CO2) è di 45.000 euro + IVA, mentre per le benzina e diesel meno inquinanti (61-135 g/km) è di 35.000 euro + IVA.

Le ibride da portare a casa con gli incentivi

Dopo aver trattato i 5 SUV da acquistare con gli incentivi auto, facciamo un passo e oltre focalizzandoci sulle vetture ibride che offre il mercato e che - a nostro giudizio - sono particolarmente appetibili. La nostra lista tiene conto di quei veicoli che rientrano nella seconda e nella terza fascia, con il loro relativo limite di spesa. Dunque, passiamo in rassegna le auto più interessanti di questa categoria.

Fiat Panda

La Fiat Panda è una vettura pratica che sa muoversi bene tanto in città quanto fuori. Ha una carrozzeria lunga meno di 4 metri, può ospitare quattro persone comodamente ed è ideale per ogni utilizzo. Sulla Panda si bada al sodo, così al suo interno si rispira il massimo della razionalità, con due quadranti analogici dietro al volante a indicare i giri motore e la velocità, mentre al centro della plancia si collocano i tasti fisici della climatizzazione. Con il più recente aggiornamento è stato inserito il sistema di infotainment con schermo touch da 7 pollici, che assicura la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. La piccola italiana è una mild hybrid grazie al suo motore 1.0 da 70 CV. Il prezzo di partenza è di 15.500 euro, ma per lei bisogna togliere gli incentivi auto e applicare il "Bonus Tricolore Fiat". L'acquisto diventa invitante.

Fiat 500

La Fiat 500 abbina un aspetto retrò, ma di tendenza, all'agilità e alla versatilità. La citycar ha nelle affollate strade urbane il suo habitat ideale, nel quale guizzare alla ricerca di un comodo parcheggio. È ben rifinita e ha un bagagliaio buono per inserire borse e sacchetti. Ha esordito sul mercato nel 2007 e nel 2015 ha ricevuto un restyling che l'ha rinfrescata, il quale le ha permesso di arrivare a oggi con una presenza impeccabile. Prezzo a partire da 17.700 euro, ai quali vanno scontati gli incentivi vari, mentre la motorizzazione è la medesima della Panda.

Suzuki Swift

La quarta generazione di Suzuki Swift è più moderna, raffinata e stilosa, e alcuni connotati sono stati modificati per rimanere in cima alle preferenze del mercato. Tutto nuovo anche il motore, un 1.2 aspirato 3 cilindri da 83 CV con sistema ibrido a 12 volt. Rispetto al precedente motore K12D migliora l'efficienza termica e riduce le emissioni di CO2, che si staglia sotto i 100 g/km. Al tempo stesso, anche la coppia viene implementata ai bassi regimi per garantire una maggiore reattività e delle prestazioni ancor più brillanti. Prezzo a partire da 22.500 euro, ai quali vanno sottratti i vari incentivi.

Peugeot 208

Linea aggressiva, fresca e frizzante, la Peugeot 208 è una delle vetture più apprezzate in ambito europeo, Italia compresa. La nuova versione dell'utilitaria francese piace per il suo stile, ma anche per le sue dotazioni ricche e tecnologiche. Lunga 4,06 metri dimostra una proverbiale compattezza e agilità, ma riesce ad abbinare ottimamente anche la capacità di carico: da 265 a 1.004 litri. Presente in listino la Hybrid e-Dcs6 da 136 CV. Prezzo a partire da 23.970 euro, rosicchiabili con gli incentivi di stato.

Alfa Romeo Junior

La più discussa e, forse, la più attesa di tutte: Alfa Romeo Junior. Il B-SUV del Biscione è un modello inedito nella lunga storia del brand di Stellantis, ed è nato per trapiantare le proverbiali doti di sportività del marchio in un segmento quasi sprovvisto di proposte del genere. Lunga 4,17 metri, nasce sulla piattaforma e-CMP, adesso denominata STLA Small. Proposta anche motore ibrido da 136 CV, la nuova creatura del Biscione parte da 29.900 euro, cifra che può essere erosa dagli incentivi auto a partire dal 3 giugno.

MG3 Hybrid+

Look interessante, carrozzeria compatta la MG3 Hybrid+ è il primo modello non plug-in proposto dal costruttore cinese, infatti è una full hybrid. La sua configurazione è interessante, considerando la categoria di appartenenza: unità a benzina da 1,5 litri 4 cilindri a ciclo Atkinson da 75 kW (102 CV) e un motore elettrico da ben 100 kW (136 CV), ai quali si somma un generatore separato per creare l’energia nelle fasi di maggior sforzo del powertrain. La potenza di sistema arriva addirittura a 143 kW (195 CV) che, oltre a offrire performance notevoli per una segmento B, garantisce un consumo straordinario: 4,4 litri ogni 100 km e 100 g/km di CO2. Prezzo di 19.900 euro ai quali vanno sottratti gli incentivi.

Jeep Avenger

Jeep Avenger è realizzato sullo stesso pianale dell'Alfa Romeo Junior e della Fiat 600 (STLA Small) e in poco più di un anno di commercializzazione ha raccolto un numero di premi impressionante. Questo perché il più piccolo veicolo costruito da Jeep ha diversi assi nella manica: un aspetto ammaiccante, contenuti frizzanti e un comportamento su strada interessante. Nel nostro mercato viene commercializzato in versione benzina, ibrida ed elettrica. Alle nostre latitudini l'ibrida è quella che va per la maggiore e che si può acquistare con un prezzo di 26.200 euro senza rottamazione, e nel migliore dei casi con rottamazione a 23.200 euro.

Toyota Yaris Cross

Il B-SUV Toyota Yaris Cross nasce sulla piattaforma TNGA, la stessa della Yaris. Il telaio rigido e il baricentro basso assicurano una grande maneggevolezza a fronte di un eccellente comfort di guida. La versione Hybrid adotta una motorizzazione da 1,5 litri a ciclo Atkinsons di quarta generazione, capace di sprigionare una potenza massima di 116 cavalli. È una delle poche proposte del suo segmento a potere essere equipaggiata con una trazione integrale intelligente. Prezzo di partenza di 24.550 euro, che possono essere ridotti grazie agli incentivi.

Renault Captur

È stata presentata da poco nella sua rinnovata veste, la Renault Captur, modello di punta del costruttore francese nella categoria dei B-SUV. Linea affilata e molto moderna, mentre le dimensioni sono ideali per muoversi in uno scenario cittadino con agilità. Alcuni dettagli sono presi in prestito dalla rinnovata Renault Clio, ma la Captur si distingue per uno stile personale e fresco. Anche nell’abitacolo si respira un’aria contemporanea, esaltata dalla presenza da un quadro strumenti digitale da 10,25’’ e da uno schermo touch per l’infotainment da 10,4’’. Proposta anche con motorizzazione Full Hybrid a partire da 28.850 euro, cifra che può essere abbattuta con i rispettivi incentivi auto.

Renault Clio

La Renault Clio da sempre è considerata una delle regine del mercato italiano, fin dalla prima generazione nata agli inizi degli anni Novanta del secolo scorso. L'utilitaria francese ha recentemente ricevuto un aggiornamento, che le ha portato in dote un nuovo frontale, ancora più moderno e fresco. La linea, invece, resta dinamica e avvincente. Lunga 4,05 metri, la vettura transalpina si distingue per un abitacolo spazioso, anche per quattro adulti.

La versione full hybrid è il 1.6 E-Tech Hybrid da 145 CV. Il powertrain è composto da un 1.6 benzina aspirato da 91 CV e due elettrici da 48 e 20 CV ciascuno. Prezzo a partire da, meno gli incentivi.