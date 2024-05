I migliori fuoristrada del 2024: prezzi e caratteristiche dei 4x4 più inarrestabili

Il segmento dei fuoristrada, nonostante sia sempre stato una nicchia, gode di una variegata riserva di estimatori e appassionati della vita out door e dei percorsi off-road. Con l’avvento di SUV e crossover, purtroppo l’interesse verso questa tipologia di veicoli sembrava essere scemata, considerano la diminuzione dei modelli disponibili nella gamma dei costruttori internazionali. Negli ultimi periodi però si è registrata una piccola inversione di tendenza, grazie all’arrivo di nuovi e validi prodotti e con l’aggiornamento di alcune vere e proprie icone dell’off road, appositamente modificate per stare al passo con i tempi.

Di seguito parleremo dei migliori fuoristrada del 2024 proposti sul mercato italiano, dai modelli iconici che hanno scritto la storia del mondo dell’off-road come Jeep Wrangler, Mercedes Classe G e Toyota Land Cruiser, a novità altrettanto valide come ad esempio la Ineos Grenadier. Ora non ci resta che analizzare quali fuoristrada spiccano nel panorama nei nostri listini.

Land Rover Defender

Erede di un vero e proprio mito che ha equipaggiato eserciti, forze di polizia e di soccorso di tutto il mondo, l’ultima generazione della Land Rover Defender ha fatto discutere moti puristi per le sue caratteristiche. In particolare, l’abbandono del telaio a longheroni ha fatto storcere il naso ai più, ma nonostante uno schema meno specialistico, l’ultima Defender si difende molto bene sui tacciati più impegnativi, grazie all’uso di tanta elettronica e di una sofisticata trazione integrale, il tutto coadiuvata da motori potenti che possono raggiungere i 525 CV. Prezzi da 65.300 euro.

Ineos Grenadier

Molto simile dal punto d vista estetico alla “vecchia” Defender, l'Ineos Grenadier si ispira anche meccanicamente allo storico fuoristrada britannico, come dimostra l’uso del telaio a longheroni, mentre i motori diesel forniti da Bmw sprigionano sulla trazione integrale rispettivamente 249 o 286 CV, gestiti da un cambio automatico 8 rapporti. Prezzi di listino da 85.190 euro.

Jeep Wrangler

Evoluzione della Willys, storico mezzo militare utilizzato dagli americani nel corso della Seconda Guerra Mondiale, la Jeep Wrangler è il fuoristrada “Made in USA” per eccellenza, grazie caratteristico design e al suo indistruttibile telaio a longheroni spinto da motori potenti in grado di raggiungere anche i 400 CV. Inoltre, con il tempo si è saputo evolvere anche dal punto di vista tecnologico adottando anche una sofisticata tecnologia ibrida plug-in. Prezzi a partire da 85.500 euro.

Mercedes Classe G

Un altro fuoristrada iconico capace di scrivere la storia di questo segmento è la mitica Mercedes Classe G, nata nel lontano 1979 e rimasta fedele nel corso degli anni alle sue tipiche forme squadrate. La “Gelandewagen” viene attualmente proposta con una vasta serie di versioni e motorizzazioni, tra cui spicca la sportivissima versione Mercedes-AMG G63 da 585 CV, oppure la recente versione 100% elettrica G580 con quattro motori e 587 CV complessivi. Tutte le varianti sono abbinate alla trazione integrale e al telaio a longheroni. Prezzi da 141mila euro.

Toyota Land Cruiser

Un’altra pietra miliare tra i fuoristrada, protagonista delle spedizioni più ardite negli angoli più sperduti del mondo è la Toyota Land Cruiser, rinnovata recentemente con una nuova generazione rimasta fedele allo spirito originale di questa vettura che vanta una storia lunga più di 70 anni. L’ultima versione misura 4,92 metri di lunghezza e vanta interni confortevoli e tecnologici. Al momento risulta proposta esclusivamente con il motore 2.8 diesel da 204 CV e 500 Nm di coppia, ma successivamente dovrebbero arrivare anche motori ibridi. Ovviamente non mancano trazione integrale e telaio a longheroni. Prezzi da 57.

450 euro.