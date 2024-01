I migliori SUV 7 posti dedicati alle famiglie numerose: la nostra classifica

I SUV e i crossover sono la categoria di automobili che nel corso degli ultimi anni ha letteralmente invaso il settore automotive, non solo italiano, ma globale. I motivi di questo indiscutibile successo sono molteplici e vanno al di là delle mode passeggere. Parliamo di vetture estremamente versatili, capaci di racchiudere numerose qualità e in grado di rispondere alle tante esigenze di una clientela variegata. I SUV offrono ovviamente tanto comfort su strada, grazie alla guida rialzata e a sospensioni capaci di assorbire le asperità della strada più pronunciate. Molti di questi veicoli però garantiscono anche un’ottima motricità in fuoristrada, soprattutto su terreni scivolosi o quando si devono affrontare pioggia o neve.

Molto spesso però, le persone optano per questo tipo di vetture per l’abbondante spazio che offrono, infatti l’offerta dei vari costruttori non lesina di versioni di dimensioni più o meno grandi in grado di garantire un abitacolo a sette posti, adatto a chi per esempio ha una famiglia numerosa. Queste caratteristiche sono capaci di soddisfare chi più in generale ha bisogno di spazio, magari anche per lavoro o tempo libero. In questo articolo abbiamo deciso di stilare una classifica che cercherà di stabilire quali sono i SUV a 7 posti migliori presenti sul mercato, sottolineando anche il rapporto qualità-prezzo che hanno da offrire. Le auto proposte andranno dalla più economica a quella più cara, così da aiutare il lettore a scegliere la vettura più adatta alle proprie esigenze.

DR 7.0

Al vertice della gamma della DR Automobiles troviamo la DR 7.0, generoso SUV lungo ben 4,72 metri in grado di ospitare ben 7 posti. Questo SUV realizzato dalla Casa molisana è spinto da un potente e compatto motore 1.5 litri turbo benzina che sprigiona 160 CV, gestiti da un cambio automatico DCT a 6 rapporti (questa motorizzazione è disponibile anche GPL). I dati dichiarati parlano di una velocità massima di 190 km/h, inoltre è possibile gestire il propulsore con la doppia modalità di guida, ECO e Sport. L’equipaggiamento offerto da questa vettura è davvero completo ed include tra le altre cose: rivestimenti in eco pelle, tettuccio elettrico panoramico, climatizzatore automatico bi-zona, sistema infotainment con schermo touch da 12,3 pollici compatibile con Android Auto ed Apple Car Play, sistema di telecamere a 360°, sensori di parcheggio e cerchi in lega da 18 pollici. Prezzo da 32.900 euro.

Peugeot 5008

La Peugeot 5008 coniuga lo spazio di una station wagon sette posti con l’agilità di un veicolo off-road, il tutto coadiuvato da una vasta gamma di motori benzina, diesel e ibridi che garantiscono potenza e consumi estremamente contenuti. La lunghezza di 4,64 metri rende questa vettura, comunque, piuttosto agile nella maggior parte delle situazioni di guida e non pregiudica il grande vano bagagli che può raggiungere addirittura i 1940 litri abbattendo i sedili posteriori. Prezzi da circa 40mila euro.

Mercedes GLB

Con i suoi 4,6 metri, la Mercedes GLB si presenta come un crossover compatto, in grado di offrire agilità in città, ma anche tanto spazio quanto serve, il tutto con la qualità e il lusso di un veicolo targato Mercedes. Tra le sue qualità troviamo anche una lunghezza di carico massima pari a 2,67 metri e una vasta gamma di motorizzazioni, sia benzina che diesel, con potenze che partono da 116 CV. Risulta inoltre disponibile anche la trazione integrale 4Matic. La GLB viene offerta inversione da 5 posti, ma è possibile ottenere la configurazione a 7 posti pagando un supplemento di prezzo. I listini partono da circa 44mila euro.

Skoda Kodiaq

Anche la Casa ceca appartenente al Gruppo Volkswagen propone un SUV 7 posti, ovvero la Skoda Kodiaq 1.5 TSI ACT STYLE DSG 7p. In 4,70metri, la Kodiaq offre tutte quelle qualità che la rendono adatta ad una numerosa famiglia perché offre tanto spazio, tecnologie avanzate e molta versatilità. Ad esempio, il vano bagagli è da record, grazie ai suoi 765 litri se si sfruttano i 7 posti e che quindi diventano ancora di più se si rinunciano ad alcune delle sedute. Sotto il cofano batte un potente e moderno motore a benzina sovralimentato 1.5 litri turbo benzina che eroga 150 CV e 250 Nm. Potenza e coppia vengono gestiti da un sofisticato cambio automatico DSG a sette marce, mentre la trazione è anteriore. I prezzi di questa versione 7 posti partono da 43.150 euro.

Kia Sorento

La Kia Sorento, con il suoi 4,81 metri di lunghezza, è un crossover medio-grande che punto molto sullo spazio e sul confort. La sua linea moderna e personale la rende subito riconoscibile, mentre i suoi interni si fanno apprezzare per la qualità dei materiali e la dotazione tecnologica offerta dal suo sistema di infotainment piuttosto sofisticato. A spingere questo SUV dotato di ben 7 posti suddivisi su tre file di sedili troviamo un moderno powertrain full hybrid che abbina un 1.6 litri turbobenzina ad un sistema a 48 V alimentato da una batteria da 1,49 kWh, mentre la potenza complessiva è di 230 CV. Non manca inoltre una motorizzazione ibrida plug-in da 265 CV. Prezzi da circa 49mila euro.

Audi Q7

Tra i SUV di carattere premium e dal maggiore prestigio, dotati di un abitacolo con ben sette posti, spicca senza ombra di dubbio l’Audi Q7, vera e propria ammiraglia a ruote alte della gamma della Casa dei quattro anelli. Forte di una lunghezza di oltre 5 metri, questa lussuosa vettura può contare su un grande bagagliaio da 650-865 litri. Lo spazio a bordo è molto generoso, così come in materiali sono di altissima qualità, la personalizzazione elevatissima e soprattutto la tecnologia è al massimo dell’avanguardia. Spicca infatti incastonato nella plancia l’infotainment top di gamma MMI navigation plus dotato di numerose funzioni e della massima connettività. Ampia anche l’offerta motorizzazioni che comprende unità benzina e ibride mild hybrid e plug-in hybrid. Prezzi da oltre 84mila euro.

Ford Explorer

Se amate i grandi SUV "made in USA", non vi spaventano le dimensioni extra-large e un listino senza dubbio importante, la Ford Explorer potrebbe essere il SUV con sette posti adatto ai vostri desideri. Lungo oltre 5 metri, questo “bestione” americano vanta un bagagliaio da 240 litri quando i sedili della terza fila (ad azionamento elettrico) sono in posizione e quindi risultano a disposizione ben 7 posti. Se invece si abbattono le ultime due file di sedili si raggiungono addirittura i 2.274 litri. Sotto il cofano troviamo un powertrain “green”, ovvero un motore ibrido plug-in con un propulsore a benzina 3.0 V6 abbinato ad una unità elettrica. Quest’ultima è alimentata da un pacco batteria da 13,6 kWh che consente una percorrenza totale di circa 40 km a zero emissioni. Prezzi da 91mila euro.