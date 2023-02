I migliori SUV elettrici da acquistare nel 2023

State cercando un SUV elettrico da acquistare, magari sfruttando gli incentivi ancora abbondantemente disponibili? Ecco una classifica dei migliori SUV elettrici per chi cerca un’auto spaziosa e pratica, con una batteria di buone dimensioni e la ricarica rapida per consentire viaggi più lunghi in autostrada.

Tesla Model Y

Tesla Model Y è la regina dei SUV elettrici, l’auto che fa scuola a tutti gli altri modelli che devono dimostrare di riuscire a competere con un mezzo che è ottimo per dinamica di guida, grazie ad un telaio costruito con un metodo che migliora la rigidità, ed ha anche tanta potenza e una batteria in grado di consentire viaggi autostradali. Ricarica rapida e consumi bassi chiudono il cerchio di questo progetto. L’autonomia in ciclo WLTP raggiunge fino a 533 chilometri dichiarati con una ricarica della batteria che può avvenire anche nella rete dei Supercharger, stazioni ad alta potenza dove non serve una tessera o un’applicazione se siete proprietari di una Tesla: collegate la spina e il gioco è fatto.

Model Y Long Range è la versione AWD Dual Motor, quella a trazione integrale, un 4x4 elettrico che offre tenuta e trazione in ogni situazione ed in più scatta da 0 a 100 in soli 5 secondi netti. Costa 53.990€ dopo il recente taglio di prezzi da parte di Tesla, ma per risparmiare c’è anche Model Y a trazione posteriore: costa 46.990€, arriva sempre fino a 217 km/h di velocità massima, promette 455 chilometri con una carica ma accelera da 0 a 100 in 6,9 secondi, dati comunque di tutto rispetto. Spendendo poi 63.990€ si può acquistare Model Y Performance, quella “esagerata” perché servono solo 3,7 s per lo scatto da 0 a 100 km/h e il limite della velocità massima è spostato a 250 km/h. Si tratta di un’auto dalle dimensioni davvero importanti: 4,75 metri di lunghezza per un bagagliaio che arriva fino a 1.841 litri abbattendo i sedili. Tesla non dichiara la capienza con i sedili in posizione regolare, ma si parla di circa 600 litri più 80 litri in quello anteriore (sotto al cofano)

Skoda Enyaq iV (e Enyaq iV Coupe)

Skoda Enyaq è uno dei modelli più interessanti tra le proposte del gruppo Volkswagen, la sorella di ID.4/ID.5 per intenderci. Rispetto ai SUV marchiati Volkswagen, quello di Skoda ha due vantaggi: il primo è che l’estetica osa meno ed è più tradizionale, il secondo è che le dimensioni accresciute (4,65 m di lunghezza) le permettono di avere un bagagliaio enorme: 585 litri senza abbattere i sedili posteriori.

Come spesso accade per le auto elettriche, anche Skoda Enyaq è disponibile in più versioni e, per chi vuole una linea più sportiva e filante, si può scegliere Skoda Enyaq iV Coupe. Infine c’è la RS da 300 CV per chi vuole esagerare. Tralasciando questi modelli più “esotici”, vediamo quale versione di Skoda Enyaq iV conviene acquistare a seconda delle esigenze. Se vi serve un SUV elettrico di grandi dimensioni per tutta la famiglia, ma non siete dei grandi viaggiatori, allora Enyaq iV 60 è la versione che vi consiglio. La batteria è da 58 kWh (netti) per un’autonomia WLTP promessa di 391 chilometri e due ruote motrici. Costa 46.900€ di listino e ha già una buona dotazione di serie.

Chi vuole invece un SUV elettrico a tutto tondo, per viaggiare grazie ad una batteria maggiorata, può invece scegliere Enyaq iV 80. Con la sua batteria da 77 kWh netti permette di percorrere fino a 533 km con una ricarica, ed è anch’essa caratterizzata dalla sola trazione posteriore. Costa 52.900€ nell’allestimento d’ingresso ma si può avere anche in versione a trazione integrale. Il SUV 4x4 elettrico, in questo caso, ha un prezzo di partenza di 55.400€ se lo volete con le quattro ruote motrici.

smart #1

Lo sapevate che smart ha anche un SUV elettrico in gamma? Ebbene sì, dopo la piccola due posti e la quattro posti, smart #1 è il primo modello della nuova era. Si tratta di un crossover da città, con forme da SUV che si notano anche nell’interno visto che l’abitacolo offre davvero tanto spazio in altezza, ed è reso ancora più luminoso dalla presenza del tetto in vetro panoramico. Qualcuno la chiama “baby Tesla” ed effettivamente vediamo tante caratteristiche ispirate proprio alle vetture di Elon Musk, e non è affatto un male. La plancia è pulita ma piacevole, lo schermo centrale è gigantesco e ha un’interfaccia fluidissima da utilizzare e connessa in rete, con un assistente virtuale con le fattezze di una volpe e con l’applicazione per smartphone che ci permette di gestire la vettura anche a distanza. Non è lunga come Model Y o Enyaq Iv: smart #1 misura infatti 4,27/4,3 metri di lunghezza, a seconda della versione che sceglierete e ha un bagagliaio più modesto, 313/323 litri. Quello che non le manca, però, è la potenza visto che esiste la smart #1 Brabus che scatta da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi, però costa 48.150€.

La versione d’ingresso permette di risparmiare diverse migliaia di euro: si chiama smart #1 Pro+, costa 40.650€ e ha comunque un’accelerazione dignitosissima: soli 6,7 secondi (e 180 km/h di velocità massima limitata). L’autonomia per questo modello è di 420 chilometri dichiarati nel solito ciclo WLTP grazie ad una batteria da 66 kWh.

Jeep Avenger

Jeep Avenger non è un’auto solo elettrica visto che è disponibile anche nella versione a benzina, ma è stata subito in grado di imporsi tra le preferenze del pubblico italiano per il suo look. L’aspetto accattivante è indubbiamente un motivo di scelta, anche se va considerato che il gruppo Stellantis, di cui Jeep fa parte, non è ancora arrivato ai livelli di efficienza di Tesla, dei coreani (Hyundai/Kia), dei tedeschi o di alcune cinesi (BYD, smart) e utilizza una piattaforma “ibrida” mentre altri hanno scelto un pianale creato esclusivamente per le auto a batteria. Nel caso di Avenger si tratta della piattaforma STLA Small, una versione evoluta della CMP sviluppata dal gruppo PSA e utilizzata per Opel Mokka-e, Peugeot e-2008 e via dicendo. Jeep Avenger rientra nella categoria dei B-SUV elettrici, un’auto più compatta di Enyaq e Model Y, ma anche più corta di smart #1: la sua lunghezza è di soli 4,08 metri che la rendono più utilizzabile in città e più facile da parcheggiare, pur proponendo un onesto bagagliaio da 380 litri. Avenger propone una batteria da 54 kWh e promette un’autonomia nel ciclo WLTP di 400 chilometri con una ricarica. La potenza non è eccezionale come altre elettriche, ma questo non è da leggere necessariamente come uno svantaggio. Ci siamo infatti abituati a vedere auto elettriche con potenze di picco enormi, ma il mercato chiede anche auto che siano brillanti ma utilizzabili tutti i giorni, e Jeep Avenger Elettrico risponde proprio a queste esigenze: 156 CV, la coppia di un piccolo diesel (260 Nm, simile al millecinque utilizzato tempo fa da Renault/Nissan per intenderci) e la trazione anteriore. Jeep Avenger BEV (se non sapete cosa significhi “BEV”, ecco la nostra guida) costa 35.400€ di listino e può essere acquistata sfruttando le promozioni e gli incentivi.

Hyundai Kona Electric (nuova e vecchia)

Questa può essere la scelta furba per chi cerca un SUV elettrico compatto, e ci sono due motivi. Il primo è che Kona Electric, fin dal debutto della prima generazione, ha dimostrato di essere un’auto elettrica fatta davvero bene, tra le migliori a livello di efficienza (e livelli vicini a Tesla) e azzeccata fin da subito, nonostante utilizzi una piattaforma adatta anche per i motori tradizionali. Oggi è disponibile il restyling della prima generazione, un aggiornamento estetico e tecnologico, ma la seconda generazione è stata già annunciata. Proprio per questo motivo, chi cerca un SUV elettrico nel 2023 potrebbe tenere d’occhio l’attuale modello di Kona Electric visto che la nuova Kona debutterà nell’estate, e potrebbero esserci offerte interessanti da affiancare agli incentivi per portarsela a casa ad un buon prezzo e avere, comunque, un’auto molto efficiente. Kona Electric ha una batteria da 39 kWh e promette 305 km nel ciclo WLTP, ed è la scelta giusta per chi vuole un B SUV/crossover da città (4,2 metri) che costa 36.750€ di listino (senza promozioni e incentivi). Può essere interessante anche valutare qualche pronta consegna o rimanenza di magazzino della 64 kWh che ha un’ottima autonomia ma non è più disponibile nel configuratore ufficiale. Parlando invece di Kona Electric di seconda generazione, il nuovo SUV elettrico si presenta con un look aaccattivante e futuristico. Sarà lunga intorno ai 4,35 metri ma non conosciamo ancora tutte le caratteristiche in termini di autonomia, batteria e prestazioni del motore, per quelle dovremo aspettare marzo 2023.

Audi Q4 e-tron

Audi Q4 è un altro di quei SUV elettrici che scelgono di mantenere una continuità a livello di design con le auto tradizionali, abbracciando una strategia diversa da quella di rottura di modelli come Model Y, ID.4/ID.5 o molte cinesi e coreane. Chi è già cliente Audi, quindi, si ritroverà con un’estetica molto simile a quella degli altri SUV (Q3, Q5). L’ultimo aggiornamento, presentato a settembre 2022, migliora il sistema di recupero di energia e la parte di gestione software. Q4 è disponibile anche nella versione coupé (Q4 Sportback e-tron) e ha tutte le funzioni e le tecnologie a cui ormai siamo abituati, dall’applicazione per il controllo remoto all’infotainment connesso, passando per gli immancabili ADAS e un sistema di guida autonoma di Livello 2 molto affidabile. La versione più potente (50 e-tron quattro) accelera da 0 a 100 in 6,2 secondi mentre l’autonomia massima è fino a 450 km (WLTP combinato) con la batteria da 76,6 kWh e il motore da 150 kW. Il bagagliaio propone 520 litri per un’auto lunga 4,69 metri. Q4 e-tron è disponibile da 57.680€ nella versione d’ingresso che propone già cerchi in lega da 19”, sedili anteriori riscaldati, monitoraggio corsia e proiettori Full LED. In questa configurazione di partenza (40 e-tron) il motore è da 150 kW e l’auto accelera da 0 a 100 km/h in 8,5 secondi.

Mercedes EQE SUV

Con Mercedes EQE SUV ci troviamo di fronte alla nuova generazione di auto elettriche dei tedeschi. Il prezzo cresce molto rispetto alle proposte viste finora, e si entra nel segmento del lusso. Si parte infatti da 95.261€ per EQE 350+ Advanced da 292 CV che promette 581 chilometri con una ricarica della batteria da 90,6 kWh. A bordo troviamo il meglio della tecnologia di Mercedes: strumentazione completamente digitale da 12,3” proposta di serie insieme al display con tecnologia OLED da 12,8”, ricarica wireless per gli smartphone, vetri atermici scuri, servizi connessi e gli ADAS per sicurezza e guida autonoma di Livello 2 al top del mercato, senza dimenticare l’optional delle quattro ruote sterzanti che permette a questo enorme SUV di sterzare come un’auto di due categorie inferiori, rendendo la vettura molto più maneggevole in città. La Classe E elettrica in versione SUV ha un bagagliaio da 520 litri ed è lunga 4,86 metri, con tantissimo spazio a disposizione per i passeggeri che viaggiano in prima classe. Chi vuole la trazione integrale può averla, basta scegliere EQE 350 4MATIC con due motori elettrici, 215 kW di potenza e 765 Nm di coppia.

Polestar 3

Polestar 3 è un SUV che debe ancora debuttare in commercio. L’auto sarà disponibile nel corso del 2023, è basata sulla piattaforma della versione berlina, la Polestar 2, ed è realizzata in Cina nello stabilimento di Volvo. Le dimensioni sono molto importanti, ben 4,9 metri di lunghezza con un bagagliaio di 484 litri. Nell’abitacolo ci sarà la tecnologia di Android grazie a Google che ha curato la piattaforma di infotainment e l’interfaccia, mentre sotto la scocca battono due motori elettrici per avere la trazione integrale, 360 kW di potenza e 840 Nm di coppia. Le prestazioni non mancano: 5 secondi per lo 0-100 km/h e 210 km/h di velocità massima. L’autonomia promessa è di 610 km (ciclo WLPT) grazie ad una batteria di dimensioni enormi: 111 kWh. Per questo la Polestar 3 pesa molto di più di auto come Tesla Model Y che ottiene un’autonomia dichiarata di poco inferiore, sfruttando però una batteria da meno di 80 kWh. Il prezzo? Da confermare, ma si parla di circa 95.000€…

Lotus Eletre

Chiudiamo con un’altra auto da quasi 100.000€ per i fortunati che potranno permettersela. Si tratta di Lotus Eletre, un SUV elettrico che parte da 98.490€ per la versione da 612 CV e 710 Nm di coppia grazie ai due motori elettrici (la trazione è integrale). Qui la velocità massima raggiunge i 258 km/h e per scattare da 0 a 100 km/h servono 4,5 secondi. L’autonomia dichiarata è di 600 chilometri, la batteria è simile a quella di Polestar, 112 kWh, e la ricarica avviene ad alta potenza visto che la piattaforma utilizzata lavora ad una tensione di 800 V. Se non vi basta questa potenza c’è Eletre R da 918 CV che accelera in 2,95 secondi e raggiunge i 265 km/h, prestazioni che vi costeranno quasi 155.000€.