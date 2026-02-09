JAC Group e Brembo stringono un’alleanza strategica per la mobilità del futuro

Il settore automotive sta entrando in una fase in cui l’innovazione non passa più soltanto da piattaforme e motorizzazioni, ma dall’integrazione stretta tra componenti critici e intelligenza software. In questo contesto, le alleanze tecnologiche diventano decisive per accelerare lo sviluppo e trasformare in prodotto le nuove funzioni richieste dal mercato: sicurezza evoluta, controllo digitale, prestazioni gestite dal software. È su questa traiettoria che JAC Group e Brembo rafforzano la loro collaborazione con un accordo di cooperazione strategica, firmato il 5 febbraio e annunciato il 9 febbraio 2026, per promuovere l’innovazione sulle piattaforme dei veicoli del futuro.

Cosa prevede l’intesa e perché pesa sul mercato cinese

L’accordo punta allo sviluppo congiunto di sistemi frenanti evoluti e soluzioni software avanzate, progettati per rispondere alle esigenze in continua evoluzione dell’automotive cinese. L’obiettivo dichiarato è costruire una partnership più ampia e strutturata, capace di portare sul mercato tecnologie di nuova generazione e soluzioni integrate a maggiore valore aggiunto.

La spinta di JAC

Per JAC Group l’intesa rappresenta la formalizzazione di un percorso già avviato e la base per alzare il livello della collaborazione. A spiegarne la portata è Xiang Xingchu, Segretario del Comitato di Partito, Presidente e General Manager di JAC Group, che lega l’accordo alla fiducia già costruita e alla volontà di puntare su sicurezza e qualità percepita dagli utenti: “Brembo è un leader globale dei sistemi frenanti e un partner di fiducia. Abbiamo già costruito una solida base lavorando insieme sulla Maextro S800. Questo accordo strategico segna l’inizio di una nuova fase di collaborazione e di sviluppo congiunto, per offrire agli utenti esperienze di guida più sicure e di qualità superiore”.

Il ruolo di Brembo

Dal punto di vista di Brembo, la partnership si inserisce nella strategia di rafforzamento in Cina e nel passaggio verso un posizionamento più ampio, dove la frenata diventa un sistema integrato con una componente digitale sempre più centrale. Daniele Schillaci, CEO del Gruppo Brembo, sottolinea il valore del mercato e la direzione tecnologica dell’accordo, tra software proprietario e competenze digitali: “La Cina è un mercato strategico per Brembo. Questa partnership rappresenta un passo importante nel nostro ruolo di solutions provider.

Unendo i nostri sistemi frenanti con software proprietari e competenze digitali, offriamo ai nostri clienti soluzioni integrate a più alto valore aggiunto. È un onore collaborare con importanti produttori cinesi come JAC per contribuire, attraverso le nostre innovazioni, allo sviluppo dei veicoli di nuova generazione”