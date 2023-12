Jaguar F-Pace, perché sceglierla e perché no?

Jaguar F-Pace è un SUV premium che abbina eleganza, sportività ad efficienza. Nel 2022 è stata sottoposta ad un restyling completo che l’ha resa più sportiva ma anche più sicura grazie ad una dotazione più ricca.

Con l’introduzione in gamma dell’alimentazione ibrida plug-in il SUV inglese si è elettrificato, la Jaguar F-Pace P400e è dotata di un pacco batteria agli ioni di litio di maggiori dimensioni rispetto alla precedente generazione, nove moduli anziché otto per una capacità complessiva di 19,2 kWh.

In modalità full electric la P400e è in grado di percorrere fino a 65 km a zero emissioni per un incremento di oltre il 20%, netto anche il miglioramento in termini di emissioni di CO2 pari a 37 grammi per km per un consumo di carburante nel ciclo WLTP fino a 1,6 litri per 100 km.

La Jaguar F-Pace P400e Plug-in Hybrid ha una potenza di 404 cavalli per una coppia massima di 640 Nm, nel classico 0 - 100 km/h impiega 5,3 secondi per una velocità massima di 240 km/h.

Una gamma semplificata

Nel suo percorso verso la totale elettrificazione, obiettivo che sarà raggiunto entro il 2025, Jaguar ha anche voluto semplificare la sua gamma, la F-Pace è disponibile negli allestimenti:

R-Dynamic S

SE

HSE

Sport.

Di serie sono presenti cerchi in lega leggera da 19 a 21 pollici, solo la 400 Sport adotta quelli da 22 pollici forgiati con inserti a contrasto (modello Style 1020 Glass Silver). L’aspetto seducente e dinamico del SUV inglese è stato ulteriormente enfatizzato dall’adozione del Black Pack offerto di serie a partire dalla R-Dynamic SE fino alla SVR che comprende una finitura in Gloss Black per calotte specchi retrovisori esterni, griglia e cornice anteriore, prese d’aria dei parafanghi, sottoparaurti e badge posteriori.

Nell’abitacolo la R-Dynamic S è dotata del nuovo Digital Driver Display TFT che consente la massima personalizzazione grafica, il wireless device charging, è di serie a partire dalla versione R-Dynamic SE.

Su tutti i modelli è previsto di serie il Pivi Pro che offre la piena compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto via wireless, presente anche il controllo vocale Alexa e il sistema di navigazione what3words. Tramite la tecnologia over-the-air è possibile aggiornare il software dell’infotainment da remoto senza doversi recare in officina.

Motori

La versione più performante è la SVR spinta da un otto cilindri a V sovralimentato capace di sprigionare una potenza massima di 550 cavalli e di lanciare il SUV inglese fino a una velocità massima di 286 km/h per uno 0 - 100 km/h in 4 secondi.

Un gradino più in basso è posizionata la P400e PHEV da 404 cavalli mentre per le motorizzazioni diesel d’accesso, i quattro cilindri MHEV sono disponibili con potenza rispettivamente di 163 e 204 cavalli, il sei cilindri MHEV diesel arriva a erogare fino a 300 CV. Le varianti a benzina, tutte sovralimentate, hanno una potenza rispettivamente di 250 e 400 cavalli.

La trazione integrale e il cambio automatico a otto rapporti sono di serie sull’intera gamma.

Perché sceglierla

È prodotta in Inghilterra nello stabilimento di Solihull (Gran Bretagna), la F-Pace è realizzata con una qualità costruttiva incredibile, dalle finiture ai materiali, si è realmente al cospetto di un SUV di fascia superiore.

Il restyling ha apportato numerosi benefici, rispetto alla generazione precedente, l’estetica è decisamente più appagante, i gruppi ottici anteriori full LED rispecchiano la classica firma luminosa “Double J” del marchio, il cofano motore è stato rivisitato, ora presenta una gobba centrale che rende il frontale più sportivo, belli i cerchi in lega così come la scritta Jaguar total black.

Gli interni sono il massimo che si può pretendere da un SUV di questa categoria, la plancia presenta un rivestimento superiore in pelle con impunture a contrasto, l’impianto di climatizzazione ha un pannello che riporta la scritta e il luogo di fabbricazione, il volante ha una imbottitura in pelle gradevole al tatto e alla vista.

Tanti i richiami al DNA sportivo ma elegante di casa Jaguar, il tasto di accessione è annegato nel tunnel centrale, i paddle di cambiata hanno una finitura in alluminio, il selettore per le modalità di marcia fuoriesce elettronicamente trasmettendo quella sensazione di pieno controllo del veicolo, da riferimento la silenziosità nell’abitacolo.

Da segnalare il comparto sospensioni, al retro è presente uno schema Multlink con bracci in alluminio, all’anteriore un quadrilatero.

Perché non sceglierla

Un SUV di fascia premium anche nel prezzo, la Jaguar F-Pace nasce per dare il meglio nelle lunghe trasferte, il cambio ZF a otto rapporti ha una taratura specifica che predilige cambi di marcia soft.

Per chi è alla ricerca di sportività ed emozioni, in gamma sono presenti versioni più spinte ma il DNA del Marchio non cambia a patto di non acquistare una SVR da oltre 500 cavalli.

La concorrenza in termini di capacità di carico offre molto di più, su strada le sospensioni assorbono bene le asperità stradali, il rollio è marcato, l’indole turistica della F-Pace è evidente nel suo comportamento dinamico piuttosto che nell’estetica.