Nuova Mercedes-Benz GLE: motorizzazioni ibride per Suv e Coupé

Mercedes-Benz GLE è un SUV luxury che affonda le sue radici nel passato, agli inizi del Novecento. Se la Dernburg-Wagen ha rappresentato per la Casa della Stella a Tre Punte il debutto nel mondo dell’Off-Road, il lancio della Classe G rappresenta l’inizio di una nuova era per Mercedes-Benz.

La storia

Il primo vero e proprio Suv in effetti è opera di Land Rover ma anche di alcuni brand americani, intenti ad esplorare una nuova tipologia di veicoli capaci di abbinare la capacità di carico e l’abitabilità di una station al piacere di guida di una berlina. Nel 1986 arriva così la prima All Activity Vehicle firmata Mercedes-Benz, un concept che precede di poco la presentazione ufficiale della Classe M (sigla W163), la “mamma di tutti i Suiv premium”.

Una generazione vincente, quella della Classe M, che tuttavia nel 2015 subisce un cambio drastico di “rename” diventando GLE, un passaggio che di fatto comporta la definitiva scomparsa di un modello che, al pari della SLK seppur orgogliosamente Mercedes-Benz, era chiaramente identificabile come la regina dei Suv.

Cosa cambia sul model year 2023

Se nel 2015 viene presentata la Mercedes-Benz GLE SUV, a distanza di poco tempo viene lanciata la versione Coupé, una configurazione che in Europa ma anche e sopratutto in Italia conquisterà un’ampia fetta di pubblico. Di GLE, a partire dal suo anno di lancio avvenuto nel 1997, ne sono state vendute 90mila unità di cui 10mila in versione Coupé e 1.600 nella variante high-performance rappresentata dalla AMG.

Alte prestazioni, alta sicurezza ma anche efficienza, la GLE è la regina delle Plug-in Diesel. Sono 10.700 gli esemplari immatricolati con motorizzazione ibrida di cui oltre 6.800 con alimentazione PHEV.

Il model year 2023 della rinnovata GLE e GLE Coupé si contraddistinguono per una serie di elementi estetici e tecnici tra cui:

nuovo paraurti anteriore

mascherina radiatore con inserti cromati

fari a LED High Performance

luci posteriori dal design inedito

allestimenti con colori “Manufaktur”

MBUX smart home

impianto audio Burmester surround sound system con Dolby Atmos a 13 altoparlanti e amplificatore da 590 watt

a 13 altoparlanti e amplificatore da 590 watt strumentazione di ultima generazione MBUX con doppio display da 12.3 pollici.

Novità non solo estetiche e tecnologiche ma anche e soprattutto motoristiche perché sull’intera gamma GLE sono disponibili unicamente propulsori con alimentazione ibrida leggera e PHEV, benzina e diesel, la variante Plug-in Hybrid ha un’autonomia fino a 109 km in modalità EV e fino a 280 kW di potenza di sistema.

Sei le versioni disponibili:

Advanced

Advanced Plus

Premium

AMG Advanced Plus

AMG Premium

AMG Premium Plus.

Prezzi a partire da 84.000 euro per la GLE 300 d 4Matic Advanced (la Coupé ha un prezzo superiore di circa 13mila euro).

Primo contatto

Ha un design moderno in linea con quanto ti aspetti da una Mercedes-Benz di livello superiore, nonostante le sue dimensioni imponenti, la GLE sia nella variante Suv che Coupé, ha un aspetto gradevole che nasconde abilmente gli ingombri. È un Suv di livello premium ed è evidente non solo nella massima cura dei particolari o nella tecnologia presente a bordo, ma nella sua capacità di circondare pilota e passeggeri in un comfort da ammiraglia, dove tutto ciò che accade all’esterno, viene abilmente filtrato e ridotto al minimo.

Al volante della nuova Mercedes-Benz GLE si ha la netta percezione di quanto la tecnologia oramai sia talmente matura da non negare quel piacere di guida al conducente, ma che si rivela un abile e imbattibile angelo custode nella guida di tutti i giorni dove i molteplici sistemi di assistenza alla guida si rivelano utili e indispensabili.

Al volante della GLE 450 d 4Matic, potenza, comfort e sicurezza, viaggiano di pari passo, la cavalleria a disposizione è notevole, il quattro cilindri in linea da 2 litri abbinato a un’unità elettrica per una potenza di sistema di 367 cavalli. Una stabilità elevata per una tenuta a prova di errore, lungo gli oltre 300 km di prova, la sensazione è quella di essere avvolti dal massimo comfort dove tutto funziona al meglio, dove tutto ti fa pensare a quanto oramai, la GLE sia matura per conquistare ancora una volta il consenso del pubblico italiano