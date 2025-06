La scuola, l'incontro al club di Polo, lo "scandalo" del contadino: la storia tra il principe William e Rose Farquhar

Il principe William compie 43 anni, l'ultimo dei quali vissuto nell'angoscia per la malattia della moglie, Kate Middleton, e del padre, re Carlo, entrambi colpiti dal cancro. Oggi l'erede al trono dei Windsor è tornato a sorridere per la guarigione della principessa Kate, che è al suo fianco dal 2003, anno nel quale si conobbero. Prima di Kate, però, William è stato legato a un'altra ragazza, Rose Farquhar, prima fidanzata ufficialmente presentata dal principe dalla stampa. Ripercorriamo le tappe più importanti della loro storia d'amore.

Gli anni alla Ludgrove School

E' il 1997 e il principe William studia presso la Ludgrove School. Anche Rose Farquhar, figlia di Ian Farquhar, amico di lunga data di re Carlo e leggendario personaggio di caccia, è una studentessa dell'istituto. William e Rose si conoscono da tempo proprio grazie all'amicizia tra la famiglia reale e i Farquhar e insieme frequentano la Ludgrove, gli stessi circoli e vivono vicino a Highgrove. Tra loro, però, c'è solo una bella amicizia.

L'incontro al club del Polo

Qualcosa cambia nell'estate del 2000. William si è appena diplomato all'Eton College e ha scelto di prendersi un anno per entrare a far parte dell'esercito. Prima di partire in missione vive la sua prima estate lontano dagli studi e si avvicina a Rose. " Quell'estate si sono resi conto che in realtà entrambi si piacevano abbastanza e è stato William a fare la prima mossa" , racconta l'autrice reale Katie Nicholl nel libro The Making of a Royal Romance. Il principe e l'aristocratica si rincontrano al Beaufort Polo Club nel Gloucestershire, dove il padre è istruttore di caccia, e iniziano a frequentarsi. La stampa inglese è subito attirata da Rose che viene definita il "primo vero amore" del primogenito di Carlo e Diana.

L'episodio del contadino

Come nelle più romantiche storie d'amore William corteggia Rose con lunghe passeggiate nella campagna del Gloucestershire e pic-nic campestri. I tabloid inglesi immortalano la coppia in alcune occasioni e la relazione diventa ufficiale. "È stata una storia d'amore molto dolce e innocente e Rose ride ancora di quella volta che furono sorpresi da un contadino in un campo in atteggiamenti intimi" , racconta ancora la scrittrice Katie Nicholl, che descrive l'episodio come un piccolo "scandalo" reale.

I sogni di Rose, la missione di William

La loro relazione, però, ha vita breve. L'estate scivola via veloce e a fine agosto William e Rose si trovano a dover fare i conti con i sogni della giovane Farquhar e i doveri del principe. Rose sogna di diventare una cantante e progetta di trasferirsi a New York per studiare recitazione. William sta invece per partire per una missione dell'esercito in Cile. Il principe e l'aristocratica promettono di sentirsi e di rimanere in contatto, ma le loro strade si dividono. Due anni dopo William incontrerà Kate.

La lunga amicizia

Dopo la breve relazione Rose e il Principe William sono rimasti in buoni rapporti e si sono

incontrati spesso in occasione degli eventi mondani. William è stato anche invitato aldi Rose, che si è celebrato nel dicembre 2022 presso la Chiesa di Santa Maria a Tetbury, nel Gloucestershire.