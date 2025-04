Jeep Avenger elettrica si unisce alla flotta dell’Arma dei Carabinieri

Ascolta ora 00:00 00:00

Questa mattina, in piazza San Lorenzo in Lucina, è stata ufficialmente consegnata all’Arma dei Carabinieri una Jeep Avenger full electric, parte di un lotto di 176 veicoli destinati a entrare nel parco auto dell’Arma. L’evento si è svolto alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Arma, Gen. C.A. Andrea Taurelli Salimbeni, e di Antonella Bruno, Responsabile di Stellantis in Italia.

La consegna

La consegna segna un passo importante nel processo di rinnovamento del parco veicoli dell’Arma, che punta a garantire una mobilità sicura, performante e a basso impatto ambientale. Le prime 46 vetture saranno destinate alle Stazioni Carabinieri di Roma, in vista del “Giubileo della Chiesa Cattolica 2025”, mentre le successive 130 saranno assegnate alle stazioni delle principali città italiane, dove le normative anti-inquinamento sono più restrittive.

L'Arma dei Carabinieri

L’Arma dei Carabinieri punta a ridurre le emissioni atmosferiche attraverso l’introduzione di veicoli a zero emissioni, senza compromettere l’efficienza operativa. La Jeep Avenger, con un motore elettrico da 115 kW (156 CV) e una coppia massima di 260 Nm, offre un’autonomia fino a 400 km nel ciclo WLTP, con la possibilità di arrivare fino a 550 km in città.

Il progetto

Progettata a Torino, la Jeep Avenger incarna il DNA del marchio Jeep in una versione compatta e versatile, ideale per affrontare diversi

tipi di terreno grazie ai sistemi Selec-Terrain® e Hill Descent Control. Con una lunghezza di 4,08 metri e un angolo di sterzata di soli 10,5 metri, la Avenger è particolarmente adatta all’impiego nelle Stazioni Carabinieri.