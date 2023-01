Jeep Avenger è Car of The Year 2023

La giuria si è pronunciata e Jeep Avenger è stata decretata come auto dell’anno Europa 2023 durante la cerimonia al Salone di Bruxelles 2023. Il primo modello 100% elettrico per il brand americano ha collezionato all’unanimità il primo posto di questa competizione, sbaragliando la concorrenza senza troppi indugi, staccando di oltre 100 punti la seconda classificata. Uno spoglio dei voti che, fin da metà ha quasi subito mostrato la netta preferenza dei 61 giornalisti di tutta Europa, verso il nuovo B-SUV di Jeep.

Jeep Avenger sul gradino d’Europa

A convincere di nuova Jeep Avenger è stato sicuramente il design (qui la nostra instervista al capo designer Daniele Calonaci) e l’idea di fondo dell’auto, un piccolo B-SUV elettrico o a benzina, capace di reinventare il brand Jeep e inserirlo nella contemporaneità. Prima auto a batteria e prima auto così compatta, solo 4,08 metri di lunghezza supportati dalla raffinata piattaforma eCMP, ora STLA Small di Stellantis capace di accogliere motori a zero emissioni o benzina a tre cilindri.

Look robusto, capace di andare a braccetto con i valori di Jeep stessa, primo fra tutti il tema dell’off-road. Nuova Jeep Avenger infatti, pur essendo configurata per “vivere” nelle città, non disdegna un briciolo di adrenalina anche abbandonando l’asfalto, come tesitmoniano le sue protezioni in plastica sottoscocca, tipiche dei fuoristrada. Al momento è accessoriata con un powertrain ibrido da 156 CV e batteria da 54 kWh che le consentono di marciare a zero emissioni fino a 400 km. In alternativa è disponibile anche l’1.0 3 cilindri a benzina da 100 CV, l’alternativa per i mercati nei quali l’elettrico non è ancora una realtà consolidata, quindi destinata al sud Europa.

Da poco sono stati rilasciati anche i listini che inseriscono in gamma tutti gli allestimenti standard per Jeep Avenger, partendo proprio dalla versione base, ad un prezzo di 23.300 euro per il benzina e 35.400 euro per l’elettrica.