Jeep Avenger e-hybrid, primo contatto con la versione ibrida a 48 Volt

Jeep Avenger continua a stupire e ad ampliare l'offerta. Il B-Suv sarà dotato anche dell’innovativo propulsore ibrido a 48 Volt. Il Giornale ha avuto l'opportunità di provarlo al Centro Sperimentale Balocco su uno speciale circuito di prova tra fango, guadi, salite e discese. La prova dell'offroad non ha lasciato spiragli ai dubbi: l'auto conferma e rafforza il suo Dna audace già con la versione a due ruote motrici. E nei prossimi mesi arriverà anche la versione 4X4. Altezza da terra di oltre 200 mm, un angolo di attacco di 20°, un angolo di dosso di 20° e un angolo di uscita di 34°. Sei modalità di guida disponibili su 7 slot: 3 sono per la guida in città e per le lunghe distanze (Normal-Eco-Sport), e 3 sono studiate specificamente per le avventure in fuoristrada (Sabbia, Fango e Neve). In più c’è l’Hill Descent Control, che riduce il rischio di sbandamento e di perdita del controllo dell’auto su pendii ripidi e difficili. Davvero efficace.

" La nuova Jeep Avenger e-Hybrid è estremamente importante per Jeep, perché testimonia la nostra volontà di offrire ai clienti la massima libertà di scelta. Oltre al motore termico e a quello elettrico, offriamo una terza scelta, che è anche un fondamentale punto di passaggio e di accesso alla mobilità elettrica, ideale per coloro che non si sentono ancora pronti per il rivoluzionario passaggio all’elettrico. La nuova Jeep Avenger e-Hybrid combina elettrificazione e cambio automatico, interpretando il desiderio di oggi di molti clienti ", ha commentato Eric Laforge, responsabile del marchio Jeep in Europa.

Come è fatta?

Con la nuova tecnologia all’avanguardia, la nuova Jeep Avenger e-Hybrid garantisce un’esperienza di guida fluida grazie al motore termico da 100 CV abbinato a un motorino elettrico da 21 kW integrato in un cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti e a un generatore di avviamento azionato a cinghia a 48 Volt. Il tutto, secondo la casa automobilistica, assicura una riduzione dei consumi del 13% rispetto al motore termico, e se consideriamo solo la guida in città, la riduzione può raggiungere il 28% nel ciclo WLTP urbano. Il motore elettrico e il motore termico possono muovere l’asse anteriore in modo indipendente. Ciò significa che tutte le manovre a bassa velocità possono essere eseguite in modalità silenziosa e completamente in elettrico per oltre il 50% del viaggio nella guida in città, riducendo notevolmente lo stress della guida nel traffico urbano. Tanta tecnologia come la guida assistita di livello 2. La nuova Jeep Avenger e-Hybrid sarà disponibile in 3 versioni a partire dalla fine di aprile con prezzi da 26.000 euro.