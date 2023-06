Jeep Avenger vs Peugeot 2008: caratteristiche, differenze, modelli e prezzi

La Jeep Avenger è il primo SUV di segmento B e anche il primo modello elettrico del brand americano, ma la cosa che forse non tutti sanno è che risulta la primissima creazione del Gruppo Stellantis. La piattaforma e molti altri dettagli tecnici e tecnologici vengono però condivisi con la “cugina” Peugeot 2008 (recentemente aggiornata con un restyling).

Ora non ci resta che scoprire nel dettaglio le caratteristiche di questi due SUV, moderni e accattivanti, apprezzarne le qualità e carpire le differenze per aiutare voi lettori ad un confronto e ad una scelta ponderata tra due prodotti molto validi e soprattutto particolarmente apprezzati dal mercato.

Caratteristiche Jeep Avenger

Dal punto di vista stilistico, la Jeep Avenger sprigiona una forte personalità ed è subito riconoscibile grazie al DNA “avventuroso” Jeep che viene sottolineato da ogni dettaglio estetico. Nonostante le dimensioni compatte da B-SUV, la Avenger sfoggia un aspetto robusto e si distingue per l’iconica griglia a sette feritoie, i passaruota prominenti e il suo baricentro rialzato che le regalano un aspetto da vettura off-road, nonostante la sua indole sia prevalentemente cittadina. L’abitacolo dell’Avenger è molto minimale e tecnologico: dietro il classico volante Jeep a tre razze con comandi multimediali si nasconde una strumentazione digitale completa e dalla facile lettura. La plancia è dominata dal display rettangolare da 10,25pollici che consente anche di controllare il sistema di telecamere a 360°, oltre che la connettività per smartphone e l’impianto audio. I comandi della climatizzazione sono separati e vantano tasti fisici che evitano pericolose distrazioni durante la guida.

Non mancano numerosi vani portaoggetti sparsi per l’abitacolo (34 litri in totale) che aumentano la versatilità dell’auto. L’abitabilità è buona per quattro persone adulte e la capacità di 380 litri del bagagliaio la rende tra le più capienti della sua categoria. Al momento la gamma motorizzazioni comprende un motore a benzina 1.2 litri turbo 3 cilindri da 100 CV e una variante 100% elettrica da 115 kW (157 CV) e 260 Nm, alimentata da una batteria da 54 kWh e l'autonomia dichiarata è di 392 km che diventano 547 nel ciclo urbano.

Caratteristiche Peugeot 2008

Dopo tre anni dal debutto, la Peugeot 2008 si concede un interessante restyling che non ha stravolto la filosofia dell’auto, ma ne ha migliorato l’estetica e le qualità. Dal punto di vista del design troviamo l’inedita firma luminosa caratterizzata dal triplo artiglio che si unisce alla nuova griglia e al marchio Peugeot, anch’esso di inedita concezione. Il tema dei tre artigli viene riproposto anche sui nuovi fari posteriori dotati di tecnologia LED. Osservando l’abitacolo troviamo l’ormai caratteristico e suggestivo i-cockpit che include il volante basso con il nuovo logo del leone e la strumentazione digitale, con display da 10 pollici e nuova grafica, posizionata più in alto.

Al centro della plancia troviamo il touch screen dell'infotainment da 10 pollici, disponibile anche in versione HD. Lo spazio nell’abitacolo è più che sufficiente per quattro persone adulte, mentre il vano bagagli è pari a 434 litri. La gamma motorizzazione comprende un benzina 1,2 litri turbo declinato nelle potenze da 100 e 120 CV, un diesel d 130 CV e una versione elettrica da 156 CV e autonomia da 406 km con una carica.

Differenze e punti in comune tra le due

Per quanto riguarda le dimensioni, la Jeep Avenger è lunga appena 4,08 metri, mentre la 2008 raggiunge i 4,30 metri. La larghezza è pari a 1,77 metri per la prima e 1,98 per la seconda, mentre l’altezza è praticamente uguale, ovvero 1,54 contro 1,55 metri. Il peso dell’Avenger oscilla tra 1.182 kg agli 1.536 kg, mentre l’ago della bilancia della 2008 dai 1.188 a 1.550 kg. Anche il bagagliaio della Avenger risulta meno capiente di quello della 2008: 380 contro 434 litri. Passando alle motorizzazioni, la versione 1.2 litri da 100 CV e la variante elettrica da 156 CV sono condivise, mentre la 2008 può contare anche sulla benzina da 130 CV e sul diesel della medesima potenza. I consumi e le prestazioni sono più o meno paragonabili, così come l’autonomia delle due varianti elettriche di circa 400 km, ma ovviamente questi dati vanno presi con le pinze perché nella guida di tutti i giorni possono variare di molto.

Allestimenti Jeep Avenger

Avenger: entry level

Longitude: versione intermedia già molto completa

Altitude: versione completa di quasi tutto

Summit: versione top di gamma

Avenger: Questo allestimento include cerchi neri da 16 pollici e fari full-LED. Dotato delle più recenti tecnologie in termini di sicurezza e di prestazioni, offre inoltre di serie le funzioni Cruise Control e Lane Keep Assist, una radio da 10,25 pollici e un cluster digitale completo da 7 pollici. Inoltre, la versione elettrica prevede il climatizzatore automatico, i sistemi Hill Descent Control e Selec-Terrain e i servizi connessi.

Longitude: Offre ulteriori elementi di stile come cerchi in lega da 16 pollici, maniglie delle porte in tinta e piastre sottoscocca grigie. I sistemi Hill Descent Control e il Selec-Terrain, che garantiscono le prestazioni tipiche del marchio Jeep, e i servizi connessi sono offerti di serie per garantire un’esperienza di guida moderna e sempre connessa. La versione elettrica della Longitude è inoltre dotata di sensori di parcheggio posteriori.

Altitude: alla dotazione precedente si aggiungono cerchi in lega da 17 pollici, piastre sottoscocca argentate e sedili premium in tessuto e vinile, che si abbinano perfettamente alla fascia argentata della plancia e agli accenti argentati degli interni. I sensori di parcheggio posteriori, la plancia portastrumenti digitale da 10,25” e il portellone posteriore elettrico sono offerti di serie. La versione EV è inoltre dotata di portellone posteriore elettrico “handsfree” e la funzione Passive Entry.

Summit: AL top di gamma troviamo anche cerchi in lega da 18 pollici, fari e luci posteriori Full-LED, portellone posteriore elettrico “handsfree” e la funzione Passive Entry. Inoltre, l’abitacolo offre uno stile e un comfort ineguagliabili grazie alla luce ambiente multicolore, alla fascia gialla del cruscotto e al caricatore wireless. L’allestimento Summit offre tecnologie all'avanguardia con guida autonoma di livello 2, sensori di parcheggio a 360° e telecamera posteriore con vista dall’alto simile a quella di un drone.

Allestimenti Peugeot 2008

Active: entry level

Allure: più ricco e tecnologico

GT: dotazione ricca e sportiva

Active: luci full LED, cerchi in lamiera da 16 pollici, sensori di parcheggio posteriori, inserti interni in carbon look, volante in pelle, strumentazione analogica con computer di bordo da 3,5 pollici, monitor centrale da 10 pollici, connettività per smartphone Apple CarPlay e Android Auto wireless, sistema keyless per la versione elettrica.

Allure: alla precedente dotazione si aggiungono i cerchi in lega da 17 pollici, bagagliaio con doppio fondo, due prese USB, strumentazione digitale da 10 pollici, cristalli oscurati, frenata automatica d'emergenza, regolatore di velocità, Driver Attention Alert e riconoscimento segnaletica.

GT: strumentazione digitale 3D, abbaglianti automatici, spoiler posteriore, pedali in alluminio, sistema keyless, illuminazione interna in 8 tinte, ricarica wireless per smartphone e telecamera posteriore.

Listino prezzi

La Jeep Avenger parte da 23.350 euro.

La Peugeot 2008 da 25.850 euro.