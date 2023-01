Jeep Avenger, la versione 4x4 in arrivo nel 2024

Jeep Avenger, il nuovo B-SUV compatto della casa americana che ha da poco conquistato il mercato è già pronto a guardare al futuro. Si sapeva fin dall’inizio del progetto che nei piani di Jeep era stata sicuramente prevista una versione 100% elettrica, una a benzina per alcuni mercato (come l’Italia) e, con ogni probabilità, anche un modello dotato di trazione integrale 4x4, per tenere fede al DNA del marchio. Ecco, ora abbiamo una data.

Subito sotto i riflettori

Jeep non poteva chiedere di meglio con nuova Avenger. A pochi mesi dal debutto, infatti, la piccola crossover o B-SUV è subito riuscita a conquistare il tanto atteso premio come Car Of The Year 2023, arrivando prima alla premiazione che si è tenuta settimana scorsa al Salone di Bruxelles. La piccola Jeep ha sbaragliato le concorrenti, distaccando la seconda classificata di oltre 100 punti. Un’auto apprezzata da tutti i paesi europei fin da subito. Design pienamente riuscito, look aggressivo e da pura off-road, interni spaziosi e ben realizzati, con la giusta dose di tecnologia e connettività.

Da poco sono stati comunicati anche i listini ufficiali di tutta la gamma, rivelandosi una vettura accessibile, con un prezzo per la versione a benzina a partire da poco più di 23 mila euro. Certo, prezzi notevoli se confrontati alle auto di qualche anno fa, ma comunque sotto la media del mercato attuale. La versione 100% elettrica invece presenta un prezzo a partire da circa 35.000 euro.

Integrale elettrico, ibrido o..?

Durante il recente Salone di Bruxelles, Antonella bruno, responsabile delle attività europee di Jeep, ha detto ai microfoni dell’inglese Autoexpress: “Arriverà nel 2024” alla domanda circa una versione a trazione integrale. Sappiamo bene come la piattaforma eCMP del gruppo Stellantis non sia predisposta per accogliere un albero di trasmissione in mezzo agli assi. Risulta quindi esclusa a prescindere l’ipotesi di un 4x4 a benzina.

Resta da capire se il brand americano intenderà adottare una strategia simile al sistema 4XE utilizzato su Compass e Renegade, quindi ibrido plug-in con un motore elettrico al posteriore, oppure – l’ipotesi più probabile – installare un secondo motore elettrico più piccolo sull’asse posteriore, così da proporre una motorizzazione 100% elettrica e a trazione integrale. Una scelta piuttosto interessando, diventando una delle prime elettriche a trazione integrale di questo segmento così compatto.

Quanto al design, vi rimandiamo alle foto della concept 4X4 che era stata presentata mesi addietro, con penumatii tassellati, passaruota allargati e tratti ancor più caratteristici.