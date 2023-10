Jeep cresce la forza del brand nel mercato di settembre

Il Gruppo Stellantis cresce la propria quota a settembre nel mercato italiano. Rispetto al 2022, secondo i dati elaborati da Dataforce, il sodalizio italo-francese ha registrato una quota del 32,5%, in aumento dello 0,5%. Nel complesso i volumi sono migliorati del 25% con 44.406 unità rispetto alle 35.568 dello scorso. Una crescita superiore a quella registrata dall’intero mercato nazionale (+22,8%). Jeep, con una crescita dei volumi del 110% (6.100 unità rispetto alle 2.905 del settembre 2022), prosegue nel suo ruolo dominante nei confini italici, issandosi al primo posto del gradimento tra gli automobilisti nostrani nella categoria dei veicoli ibridi plug-in (PHEV), grazie alla gamma 4xe. In miglioramento la quota complessiva del Marchio che sale al 4,5% (+1,9% rispetto allo stesso periodo del 2022). Oltre al rafforzamento della leadership nei Plug-In Hybrid, Jeep conserva l’ottavo posto del ranking del mercato italiano con una quota vicina al 4,5 %, in sensibile miglioramento in confronto allo stesso mese dello scorso anno.

Jeep, la forza della sua gamma

A trainare le vendite, specialmente tra le plug-in, ci pensano Renegade 4xe e Compass 4xe, due veicoli determinanti per il raggiungimento di una quota che tocca il 18%. Nel complessivo annuo 2023, Jeep Compass 4xe resta il veicolo Plug-In Hybrid più venduto di tutto il mercato italiano, ed è anche il C-SUV più comprato in in termini assoluti, considerando ogni motorizzazione, sia termica che alla spina. Jeep Renegade con la proposta 4xe è in vetta tra i Plug-In Hybrid del segmento B-SUV. Entrambi i due SUV di fragoroso consenso vengono prodotti in Italia presso lo stabilimento di Melfi (PZ), che recita un ruolo determinante in questa crescita arrembante.

Un'offerta completa a zero emssioni

Oltre ai due modelli ampiamente citati, ci sono anche Wrangler 4xe, l’ammiraglia Grand Cherokee 4xe e il recente Avenger, il primo SUV 100% elettrico del marchio, a completare un parterre di veicoli Jeep che inseguono una mobilità sostenibile. Questi modelli sono la dimostrazione della volante del Brand di restare fedele alla propria tradizione, offrendo i SUV dalla migliore performance in off-road nei rispettivi segmenti. Perché il futuro è importante, ma lo è altrettanto conservare i propri valori.