Le auto più vendute a settembre 2023: la classifica

Il mercato delle quattro ruote in Italia continua a crescere e mostra un segno positivo anche nel mese di settembre: +22,4% rispetto al medesimo periodo del 2022. Siamo ancora lontani dai numeri registrati in situazione di pre-pandemia di Covid19, ma si può comunque parlare di una costante ripresa, infatti nel nono mese del 2023 sono state immatricolate lungo lo Stivale italico ben 136.283 vetture. Dall'inizio dell'anno sono invece 1.176.882 le immatricolazioni, più di 200.000 auto rispetto a quanto registrato nello stesso periodo di riferimento (gennaio-settembre) del 2022.

Crescono le benzina e le ibride

Per quanto riguarda le motorizzazioni, nel mese di settembre abbiamo assistito a una crescita delle ibride che hanno toccato quota 40%, suddivise tra un 11,0% delle full hybrid e un 28,5% per le mild hybrid. Non viaggiano sugli stessi livelli le elettriche, ancorate al 3,6% delle immatricolazioni e le plug-in ferme al 4,0%. Decisa l'avanzata della benzina che si conferma l'alimentazione preferita dagli italiani, con il 29,3% delle quote di mercato nel mese di settembre, mentre il diesel continua nel suo lento declino, anche se tampona l'emorragia (15,5% di quota). Le vetture a GPL si assestano all'8%, mentre il metano è fanalino di coda solitario con lo 0,1%.

La classifica delle auto più vendute a settembre

Fiat Panda (9.469 auto) Dacia Sandero (4.033) Fiat 500 (3.893) Lancia Ypsilon (3.790) Toyota Yaris Cross (3.581) Citroen C3 (3.456) Volkswagen T-Roc (2.984) Jeep Avenger (2.980) Ford Puma (2.969) Peugeot 208 (2.922)

Le auto ibride più vendute

Fiat Panda (8.542) Fiat 500 (3.610) Toyota Yaris Cross (3.581) Lancia Ypsilon (3.361) Ford Puma (2.942) Nissan Qashqai (1.800) Toyota Yaris (1.550) Kia Sportage (1.429) Suzuki Ignis (1.090) Hyundai Tucson (989)

Le auto plug-in più vendute

Cupra Formentor (527) Ford Kuga (414) Jeep Compass (230) Audi Q3 (223) Audi Q5 (222) BMW X1 (208) Alfa Romeo Tonale (193) Jeep Renegade (191) Lexus NX (140) Volvo XC40 (137)

Le elettriche più vendute

Tesla Model Y (803) smart fortwo (412) Volkswagen ID.3 (282) Fiat 500 (281) Cupra Born (203) Ford Mustang Much-E (165) Audi Q4 (165) Mercedes EQA (149) Hyundai Kona (149) BMW iX1 (135)

Le auto a benzina più vendute

Citroen C3 (2.898) Jeep Avenger (2.875) Peugeot 208 (2.529) MG ZS (2.401) Toyota Aygo X (2.137) Volkswagen T-Roc (1.778) Opel Corsa (1.695) Volkswagen T-Cross (1.694) Volkswagen Polo (1.497) Hyundai i10 (1.343)

Le auto diesel più vendute

Volkswagen T-Roc (1.206) Peugeot 2008 (1.133) Mercedes GLA (1.059) Volkswagen Tiguan (1.037) Audi Q3 (936) Jeep Compass (854) Fiat 500X (730) Alfa Romeo Stelvio (666) Jeep Renegade (599) Fiat Tipo (563)

Le auto a GPL più vendute

Dacia Sandero (2.988) Dacia Duster (1.478) Renault Captur (1.207) Renault Clio (1.031) Fiat Panda (833) Lancia Ypsilon (429) DR 4.0 (333) Dacia Jogger (317) DR 5.0 (316) Kia Stonic (300)

Le auto a metano più vendute